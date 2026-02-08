Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új csodaszer hódít Hollywoodban: lazacspermával szépülnek a sztárok

arckezelés ránctalanítás szépségipar Hollywood
Life.hu
2026.02.08.
A hírességek TÉNYLEG megtesznek mindent azért, hogy megőrizzék fiatalságukat. Jennifer Aniston, Kim Kardashian és és Miley Cyrus szerint a lazacsperma kiváló erre a célra.

Sok nő szinte bár ilyen kezelést hajlandó kipróbálni, ami az azt ígéri, hogy eltünteti a ráncokat, a sztárokra pedig ez fokozottan igaz. A lazacsperma az új sláger: a hollywoodi hírességek közül többen kipróbálták és esküsznek rá. 

Azt beszélik, a lazacsperma Jennifer Aniston fiatalságának titka.
Forrás: Getty Images North America

A lazacsperma lenne az örök fiatalság titka? 

Bár tudjuk, hogy a legnagyobb sztárok szinte semmitől sem riadnak vissza, ha a fiatalság megőrzéséről van szó, azért a legújabb trenden még a mi sokat látott szemeink is elkerekedtek. Egyre népszerűbb ugyanis Hollywoodban a lazacspermás pakolás, amire már egyre több híresség tette le a voksát. Úgy tudni, a hal hímivarsejtje intenzíven hidratál és stimulálja a szervezet természetes kollagéntermelését, így hatékonyan feszesíti és simítja a bőrt.

Állítólag Jennifer Aniston, Kim Kardashian és Miley Cyrus ezzel a módszerrel fiatalodik, és elnézve őket, lehet, hogy trendet teremtenek a tehetősek körében. 

Furcsának tűnik? Igen, annak... Még...

A lazacsperma-kezelés ma bizarrnak tűnik, de a szépségipar folyamatosan újabb és újabb módszerekkel áll elő, amelyek elsősorban a bőr öregedését hivatottak meggátolni. Amikor először hallottunk a csiganyálszérumról, azt is fenntartással fogadtuk, de mára megszokottá, sőt, trendivé vált, ahogy a vámpírarckezelés és a vörösfény-terápiás maszk is.

@life.hu_official

Nem fogod elhinni, milyen módszerrel szépülnek a hollywoodi hírességek Sokkoló, mi mindenre képesek a sztárok azért, hogy minél tovább megőrizzék a fiatalságukat. #life #Hollywood #KimKardashian #MileyCyrus #JenniferAniston #szépség

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

