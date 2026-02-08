Új csodaszer hódít Hollywoodban: lazacspermával szépülnek a sztárok

Sok nő szinte bár ilyen kezelést hajlandó kipróbálni, ami az azt ígéri, hogy eltünteti a ráncokat, a sztárokra pedig ez fokozottan igaz. A lazacsperma az új sláger: a hollywoodi hírességek közül többen kipróbálták és esküsznek rá.

Azt beszélik, a lazacsperma Jennifer Aniston fiatalságának titka.

A lazacsperma lenne az örök fiatalság titka?

Bár tudjuk, hogy a legnagyobb sztárok szinte semmitől sem riadnak vissza, ha a fiatalság megőrzéséről van szó, azért a legújabb trenden még a mi sokat látott szemeink is elkerekedtek. Egyre népszerűbb ugyanis Hollywoodban a lazacspermás pakolás, amire már egyre több híresség tette le a voksát. Úgy tudni, a hal hímivarsejtje intenzíven hidratál és stimulálja a szervezet természetes kollagéntermelését, így hatékonyan feszesíti és simítja a bőrt.

Állítólag Jennifer Aniston, Kim Kardashian és Miley Cyrus ezzel a módszerrel fiatalodik, és elnézve őket, lehet, hogy trendet teremtenek a tehetősek körében.

Furcsának tűnik? Igen, annak... Még...

A lazacsperma-kezelés ma bizarrnak tűnik, de a szépségipar folyamatosan újabb és újabb módszerekkel áll elő, amelyek elsősorban a bőr öregedését hivatottak meggátolni. Amikor először hallottunk a csiganyálszérumról, azt is fenntartással fogadtuk, de mára megszokottá, sőt, trendivé vált, ahogy a vámpírarckezelés és a vörösfény-terápiás maszk is.

