"Hiába menekülsz…" – Karády Katalin élete, mint egy végzetes sanzon

„Hiába menekülsz, hiába futsz…” – az a nő, aki e sorokat énekelte, nem menekült. Szembenézett a sorsával, a kínjaival, a világháború borzalmaival, a szerelem pusztító erejével és a magány dermesztő csendjével is. Karády Katalin nem csak színésznő volt. Jelenség volt. Legenda. Egy titok, amit talán sosem lehet megfejteni teljesen, de nem is kell. Elég, ha újra és újra lejátszunk egy dalt, ha emlékezünk a hangjára, a nézésére, a fájdalmas eleganciájára.

Karády Katalin egy 1940-es képeslapon. Akkoriban még ezeket a lapok gyűjtötték a rajongók.

Forrás: wikipédia

A kőbányai pokoltól a vörös szőnyegig – Karády Katalin útja A nyomorból lett ünnepelt díva, hangja és stílusa legendává tette.

Szerelme miatt megkínozták, mégis életeket mentett.

Száműzetésben halt meg, de örökre a nemzet ikonjává vált.

1910-ben született Kanczler Katalin néven, hetedik gyermekként egy nyomorgó budapesti munkáscsaládban. Apja, aki inkább lóversenyekre költötte pénzét, nem kímélte gyermekeit, szíjjal nevelt. A kislány élete első kapaszkodóit Svájcban és Hollandiában találta meg, ahová egy segélyprogram vitte ki. Itt először tapasztalta meg, hogy nemcsak bántás és fájdalom létezik, hanem taps és figyelem is. A színpadon.



Hazatérve, 17 évesen férjhez ment egy nála 30 évvel idősebb hivatalnokhoz, de a kapcsolat gyorsan zátonyra futott. A kislány, aki valaha a verések elől menekült, most már a szerelemhez, a csillogáshoz, az önkifejezéshez akart közelebb kerülni.

„A film sohasem csalódott bennem”

1939: a Halálos tavasz évszáma. És a születésé. A sztár, a díva, a végzet asszonya ekkor érkezik meg végérvényesen a magyar kultúrába. A barna hajú, mély hangú nő teljesen eltért a kor átlagától, és pont ezért lett meghatározó. A kritikusokat megosztotta, de a közönség tombolt érte. Egy év alatt 7 filmet forgatott, többségükben Jávor Pál volt a partnere.



Mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem ád az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk.





Korának szexszimbóluma volt – a férfiak bálványozták, a nők utánozták. Még frizurája is divatot teremtett, cipője méretét (42-es!) is legenda övezte. Az ország rajongói klubokat alapított, a moziknál rendőri védelemre volt szükség. És közben Karády énekelt. A búgó hang, a füstös mélabúval telt sanzonok... az érzékiség és fájdalom különös keveréke, aminek senki nem tudott ellenállni.

Szerelmek – és egy végzetes szerelem

Ha van nő, akinek sorsa összefonódott a szerelemmel, az ő volt. Talán Ujszászy István, Horthy kémfőnöke jelentette számára az egyetlen igaz szerelmet, de ez a kapcsolat lett a veszte is.

Ez lett a veszted, mind a kettőnk veszte…És ezt te már nem téped soha se szét.

1944-ben letartóztatták. A Gestapo válogatott kínzásainak vetette alá: verték, megerőszakolták, a haját kitépték, a fogait kiverték. Miért? Mert szerette azt a férfit, aki a nácik szemében áruló volt. Sosem találkoztak többé. Karády majdnem belehalt – testileg, lelkileg összetörve engedték ki. De ő nemcsak túlélte: zsidó gyerekeket mentett, életét kockáztatva, ékszereit a nyilasoknak fizetve.

Ezért 2004-ben a Világ Igaza kitüntetést is megkapta – sajnos már csak posztumusz.