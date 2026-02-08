Egy kínai törzs, ahol a nők a családfők – a partnerükkel is azt tesznek, amit akarnak

A tibeti hegyek között, több mint 3000 méteres magasságban élnek annak a kínai törzsnek a tagjai, akiket moszuóknak hívnak. A mindössze 40 ezer főt számláló törzs a világ egyik utolsó matriarchátusa, ahol a nőknek szinte teljhatalmuk van.

Forrás: Moment Open

Ebben a kínai törzsben a nők közül választanak családfőt

A matriarchális közösségek másképpen működnek, mint ahogy azt a hagyományos értelemben megszoktuk. Ezekben a közösségekben a nőknek jut a vezető szerep. A kínai moszuók által lakott vidék több mint hat órányi útra található bármely nagyobb várostól, ami segített nekik az évszázadok folyamán megőrizni elszigeteltségüket és ősi, női vezetésre alapuló kultúrájukat. A külvilággal ma már ápolnak minimális kapcsolatot, azonban a kívülállók számára valóságos rejtély a „nők királyságának” nevezett törzs.

A moszuó nők Kína utolsó fennmaradt matriarchátusának irányítói. A tibeti buddhista törzsben a nőket olyan előjogok illetik meg, amelyek a nyugati társadalmakban elképzelhetetlenek. A név és a vérvonal is a család nőtagjain keresztül marad fent, és anyai ágon öröklődik a vagyon is. A családok feje a nagymama, akinek a szava szent, ha a család ügyes-bajos dolgairól van szó. A nőknek saját vagyonuk van, dolgoznak, és a házasság kevésbé fontos és formális intézmény, mint a modern világban. Amennyiben mégis úgy döntenek, hogy társat választanak, akkor sem élnek együtt partnerükkel, és akár több férfival is létesíthetnek viszonyt, sőt választott partnerüket is minden gond nélkül lecserélhetik, ha úgy kívánják.

A lányok 13 éves korukban kapják meg az első szobájukat, innentől fogadhatnak férfilátogatókat – amennyit csak szeretnének. A férfiak a nőkkel tölthetik az éjszakát, azonban hajnalban vissza kell menniük a saját háztartásukba. A gyermeknevelés is a nőkre hárul, a férfiak szinte egyáltalán nem vesznek részt benne. Ha a nők úgy kívánják, akkor a férfiak segítenek a gyermekek körüli teendőkben, elvégzik a házzal kapcsolatos javításokat, és olykor foglalkoznak az állatokkal, a vadászattal és a halászattal is, de ezek is alapvetően női feladatok. A háztartásokat is a nők irányítják – ők döntenek a javak és a nyersanyagok eloszlásáról is. A törzs tagjai ugyanis önfenntartók és elsősorban cserekereskedelmet folytatnak.