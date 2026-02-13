Szerelem a munkahelyen? – Ha nem vigyázol, könnyen állás nélkül is maradhatsz!

A munkahelyi szerelem sokszor észrevétlenül alakul ki: közös projektek, hosszú munkaórák, bizalmi helyzetek hozzák közelebb egymáshoz a kollégákat. Bár a jog alapvetően védi a magánélet szabadságát, egy munkahelyi kapcsolat már nemcsak érzelmi, hanem szakmai és jogi kérdéseket is felvethet. Nem mindegy, mikor marad meg a magánszférában, és mikor érinti a munkáltató jogos érdekeit. Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd a Fanny magazinnak mesélt a jogi kérdésekről.

Munkahelyi szerelem? Ha betartasz néhány alapszabályt, akár működhet is.

Forrás: Shutterstock

Munkahelyi szerelem: hol húzódnak a láthatatlan határok? A szerelem a munkahelyen nem tilos, de nem zavarhatja a hatékony munkavégzést.

Munkaidőn kívüli kapcsolat önmagában nem sérti a munkáltató jogait.

Üzleti titok vagy belső információ megosztása már jogi következményekkel járhat.

A párkapcsolat nem írhatja felül a munkavégzési kötelezettségeket.

Felettes és beosztott viszonyában különösen fontos a részrehajlás elkerülése.

A munkáltató szabályozhatja a munkahelyi érintkezés kereteit magatartási kódexben.

Egyes munkakörökben a munkahelyi kapcsolat bejelentése is előírható.

A kölcsönösség hiánya könnyen zaklatási helyzetté alakulhat.

Közös terekben elvárható a visszafogott, professzionális viselkedés.

Céges eseményeken is fennáll a munkahelyi normák betartásának kötelezettsége.

A munkahelyi szerelem önmagában nem probléma, ha mindketten felvállaljátok, de a viselkedés, a szerepkörök és a környezet már döntő jelentőségűek lehetnek. Különösen igaz ez akkor, ha a kapcsolat hatással van a munkavégzésre, a döntésekre vagy a kollégák közérzetére. A jogi megítélés mindig az adott helyzet körülményeitől függ.

A munkáltató nem tilthatja meg, hogy a kollégák a munkahelyi ismeretséget a magánéletben szorosabbra fűzzék. Ugyanakkor a magánszféra nem gyűrűzhet be korlátlanul a munkahelyre, nem akadályozhatja a koncentrációt és a hatékony munkavégzést.



A dolgozónak kerülni kell minden olyan viselkedést, ami a cég jogos gazdasági érdekeit sértheti. Ugyanakkor önmagában az, hogy két ember munkaidőn túl randevúzik (például felettes és beosztott, vagy munkavállaló és ügyfél), még nem jelent problémát. Nem a szerelem a gond, hanem az, ha valaki a kapcsolat hevében üzleti titkot fecseg ki, vagy az iratkezelési szabályokat megszegve visz és tart otthon dokumentumokat. Ilyenkor kötelezettségszegésről beszélünk, és ennek már jogi következményei lehetnek.

Ha a párkapcsolati konfliktust vagy éppen romantikus pillanatainkat munkaidőben, mások rovására élünk meg (például hosszú időre kisajátítva egy közös teret), az már a munkavégzési kötelezettségek megszegését jelentheti, ami kötelezettségszegése miatt akár figyelmeztetést, megrovást, súlyosan kirívó esetben akár munkaviszony megszüntetést is vonhat maga után.

Különösen kockázatos, ha a felettes a beosztottjával folytat szerelmi viszonyt és emiatt a partnerének kedvez (jobb feladat, elnézőbb értékelés, magasabb jutalomjavaslat). A munkahelyi közegben ilyenkor nemcsak a teljesítmény, hanem a tisztesség látszata is sérülhet, felmerülhet akár joggal való visszaélés, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megsértése.

Mit szabályozhat a vezetés?

A munkáltató meghatározhatja a munkahelyi érintkezés szabályait és kialakíthat magatartási kódexet. Ennek célja lehet az is, hogy megelőzze a túlzott, a munkahelyi környezetbe nem illő közeledést, és az ebből fakadó kellemetlen helyzeteket, feszültségeket.

Vannak olyan típusú foglalkozások, ahol elengedhetetlen a személyiségi jogok magas mértékű korlátozása, így a munkáltató akár elő is írhatja a munkahelyi kapcsolat bejelentését is. Valamint szükségesség és arányosság szerint a munkáltató egyoldalúan meghatározhatja a munkahelyi párkapcsolat szabályait is.