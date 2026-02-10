Ezekre a helyekre inkább ne utazz férjet keresni: kiderült, hol él a legtöbb nárcisztikus férfi

Ha eddig azt gondoltad, az itthoni pasik miatt tart ott a párkeresés, ahol – a lehetetlenhez közel –, akkor most meg fogsz lepődni. Egy friss nemzetközi kutatás ugyanis azt vizsgálta, a világon mely országokban a legjellemzőbbek a nárcisztikus személyiségvonások. Az eredmények pedig a randizási elképzeléseinket is árnyalhatják.
Egy kutatás, amely a nárcisztikus személyiségvonásokat vizsgálta
A Narkisszosz görög mitológiai alakról elnevezett nárcisztikus személyiségzavart manapság népszerű minden olyan férfira rásütni, aki öntelt és csak magával foglalkozik. Azonban ez korántsem minden esetben igaz. Korábban már írtunk a nárcizmus jeleiről, amit érdemes már a kapcsolat elején felismerni, hiszen egy ilyen típusú ember rendkívül mérgezően hathat az önbecsülésedre és a magabiztosságodra is. Épp ezért olyan izgalmas az a Self and Identity folyóiratban megjelent kutatás, amely országonként vizsgálta, mennyire jellemzőek a nárcisztikus vonások az emberekre.
Az 53 országra kiterjedő felmérés több mint 45 ezer ember válaszait elemezte, de nem a klinikai értelemben vett nárcizmust. Olyan mindennapi jellemzőket vizsgált, mint az önértékelés, a figyelem iránti igény, az elismerés keresése vagy a saját igények fontosságának hangsúlyozása. Magyarán azt, hogy mennyire szeretik a megkérdezettek magukat a kelleténél jobban előtérbe, mások elé helyezni.
Hol él a legtöbb és a legkevesebb nárcisztikus férfi?
Az eredmények alapján meglepő lista született. A legmagasabb átlagos nárcisztikus értékeket Németországban, Irakban, Kínában, Nepálban és Dél-Koreában mérték. A kutatók szerint ez nem véletlen, ugyanis a fejlett, erősen teljesítményorientált társadalmakban gyakrabban jelenik meg az önfókusz és a versengés, míg más országokban a gyors társadalmi változások és az egyéni érvényesülés iránti vágy erősítheti ezeket a vonásokat.
Fontos kihangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy ezekben az országokban több a „rossz” ember, vagy hogy lehetetlen lenne kiegyensúlyozott párkapcsolatokat kialakítani. A kutatás eredményei inkább arról árulkodnak, hogy bizonyos helyeken nagyobb az esélye egy-egy randin belefutni egy nárcisztikus vonásokkal rendelkező férfiba vagy nőbe.
A lista másik végén olyan országok szerepelnek, mint Szerbia, Írország, Hollandia, Dánia és az Egyesült Királyság. Ezeken a helyeken tehát kevésbé jellemzőek a nárcisztius személyiségzavarra jellemző jegyek. Mi lehet az ok? Ezekben a társadalmakban nagyobb hangsúlyt kaphat az együttműködés, az empátia és a közösségi gondolkodás, ami a párkapcsolatok dinamikájára és az önértékelésre is hatással lehetnek
Magyarország az ötpontos nárcisztikus skálán a második helyen szerepel, tehát a felmérés alapján hazánkban is sokan mutatnak ilyen személyiségjegyeket.
Kikkel érdemes vigyázni?
A kutatás arra is rávilágított, hogy a nárcizmus jelei a fiatalabb férfiaknál erősebben jelennek meg, országtól függetlenül. Bár ez párkeresés szempontjából a magyar hölgyek számára nem túl biztató, azt szeretnénk ismét leszögezni, hogy a kutatás nem pszichológiai vizsgálatokkal történt, a nárcisztikus személyjegyek pedig nem determinálják a mérgező viselkedést.
A kutatás lényegi pontjai
Egy nemzetközi felmérésből kiderült, országonként jelentős különbségek vannak abban, hogy hol és mennyire jellemző az énközpontú viselkedés. Bár egyetlen országról sem lehet kijelenteni, hogy tele van nárcisztikus férfiakkal, a felismerhető jegyek Németországban és Dél-Koreában sokkal magasabb számban vannak jelen, mint például Hollandiában vagy Dániában. Az is kirajzolódott, hogy a nárcizmus jelei elsősorban a fiatalabb férfiaknál figyelhetők meg. Mivel azonban a kutatás nem a klinikai értelembe vett nárcisztikus személyiségzavart szűrte, így távolról sem lehet kijelenteni, hogy bizonyos nemzetekben több lenne az ezzel a zavarral élő ember.
