Ezekre a helyekre inkább ne utazz férjet keresni: kiderült, hol él a legtöbb nárcisztikus férfi

Ha eddig azt gondoltad, az itthoni pasik miatt tart ott a párkeresés, ahol – a lehetetlenhez közel –, akkor most meg fogsz lepődni. Egy friss nemzetközi kutatás ugyanis azt vizsgálta, a világon mely országokban a legjellemzőbbek a nárcisztikus személyiségvonások. Az eredmények pedig a randizási elképzeléseinket is árnyalhatják.

A nárcisztikus férfi nemcsak önimádó, de hozzá még mérgezően lekezelő is.

Egy kutatás, amely a nárcisztikus személyiségvonásokat vizsgálta

A Narkisszosz görög mitológiai alakról elnevezett nárcisztikus személyiségzavart manapság népszerű minden olyan férfira rásütni, aki öntelt és csak magával foglalkozik. Azonban ez korántsem minden esetben igaz. Korábban már írtunk a nárcizmus jeleiről, amit érdemes már a kapcsolat elején felismerni, hiszen egy ilyen típusú ember rendkívül mérgezően hathat az önbecsülésedre és a magabiztosságodra is. Épp ezért olyan izgalmas az a Self and Identity folyóiratban megjelent kutatás, amely országonként vizsgálta, mennyire jellemzőek a nárcisztikus vonások az emberekre.

Az 53 országra kiterjedő felmérés több mint 45 ezer ember válaszait elemezte, de nem a klinikai értelemben vett nárcizmust. Olyan mindennapi jellemzőket vizsgált, mint az önértékelés, a figyelem iránti igény, az elismerés keresése vagy a saját igények fontosságának hangsúlyozása. Magyarán azt, hogy mennyire szeretik a megkérdezettek magukat a kelleténél jobban előtérbe, mások elé helyezni.

Kiderült, mely országokban találkozhatsz a legnagyobb eséllyel nárcisztikus személyiségjegyeket mutató férfival.

Hol él a legtöbb és a legkevesebb nárcisztikus férfi?

Az eredmények alapján meglepő lista született. A legmagasabb átlagos nárcisztikus értékeket Németországban, Irakban, Kínában, Nepálban és Dél-Koreában mérték. A kutatók szerint ez nem véletlen, ugyanis a fejlett, erősen teljesítményorientált társadalmakban gyakrabban jelenik meg az önfókusz és a versengés, míg más országokban a gyors társadalmi változások és az egyéni érvényesülés iránti vágy erősítheti ezeket a vonásokat.

Fontos kihangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy ezekben az országokban több a „rossz” ember, vagy hogy lehetetlen lenne kiegyensúlyozott párkapcsolatokat kialakítani. A kutatás eredményei inkább arról árulkodnak, hogy bizonyos helyeken nagyobb az esélye egy-egy randin belefutni egy nárcisztikus vonásokkal rendelkező férfiba vagy nőbe.