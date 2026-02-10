Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Marc Anthony végre megtörte a csendet: ezt mondta Brooklyn Beckhamék esküvőjéről

Beckham család Nicola Peltz Beckham Brooklyn Beckham Marc Anthony Nicola Peltz
Rideg Léna
2026.02.10.
Az énekes elmondta a véleményét a Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője körüli botrányról. Marc Anthony, aki hosszú évek óta közel áll a Beckham családhoz, elmondta, hogy semmilyen rossz szándék nem vezérelte az eseményeket, és Beckham családban fennálló konfliktus rendkívül sajnálatos.

Marc Anthony végre megszólalt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője körüli családi viszályról, amely az elmúlt hetekben a nemzetközi sajtót is lázban tartotta. Az énekes ragaszkodott hozzá, hogy a kialakult helyzet aligha felel meg az igazságnak, és a történteket rendkívül sajnálatosnak nevezte.

Marc Anthony sztárvendégként lépett fel Brooklyn Beckhamék esküvőjén
Marc Anthony sztárvendégként lépett fel Brooklyn Beckhamék esküvőjén
Forrás: Getty Images South America
  • Marc Anthony megszólalt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője körüli családi drámáról.
  • Brooklyn szerint Victoria Beckham ellopta az első táncát, amikor Marc a színpadra hívta Brooklynt, majd Victoriát is.
  • Brooklyn szerint a jelenet nagyon megalázó volt, Nicola pedig sírva hagyta el a termet.
  • DJ Fat Tony elmondása szerint a történtek a pillanat hevében zajlottak, rossz szándék nem volt a háttérben.
  • Marc Anthony hangsúlyozta, hogy hosszú évek óta közel áll a Beckham családhoz, Cruz keresztapjaként ismeri a gyerekeket.
  • Nelson Peltz, Nicola édesapja is megszólalt, kiemelve, hogy a pár nagyszerű és boldog házasságot érdemel.
  • Marc szerint az igazság nem egészen felel meg annak, ahogy Brooklyn elmesélte.

Marc Anthony megszólalt Brooklyn Beckham és Victoria Beckham nyitótáncáról

A 57 éves latin sztár három héttel azután szólalt meg, hogy a 26 éves Brooklyn Beckham egy részletes Instagram-nyilatkozatban vallott szüleivel való konfliktusáról. Brooklyn fő állítása szerint édesanyja ellopta az első táncukat a 2022-es esküvőn, amikor Marc Anthony a fogadáson felhívta a fiút a színpadra, majd Victoriát is, így Nicola és Brooklyn gondosan megtervezett pillanata elmaradt. Brooklyn azt írta, hogy élete során soha nem érezte magát ilyen kényelmetlenül vagy megalázva.

Marc Anthony a The Hollywood Reporternek adott interjújában elmondta, hogy hosszú évek óta közel áll a Beckham családhoz, és Cruz Beckham keresztapjaként ismeri a gyerekeket. Hangsúlyozta, hogy nem akar beleszólni a családi vitákba, ugyanakkor az események alakulását nem tartja a valóságnak megfelelőnek. 

„Rendkívül sajnálatos, ahogy alakulnak a dolgok, de aligha felel meg az igazságnak” 

– mondta az énekes.

Marc Anthony nem folyik bele a Beckham család háborújába

Ahogy arról mi is írtunk, Brooklyn a nyilatkozatában azt is állította, hogy szülei korábban többször próbálták befolyásolni a döntéseit, többek között az esküvő dátumát és az ahhoz kapcsolódó jogokat illetően, ami szerinte őt, a feleségét és a jövőbeli gyermekeiket is érintette volna.

Az esküvőn jelenlévő DJ, Fat Tony elmondta, hogy Marc Anthony a színpadon állt, amikor Brooklynt felhívta magához, és ezt követően Victoriát is.

 A történet szerint a színpadra a terem legszebb nőjét szólította, ami a vendégek és a fiatal pár számára is váratlan helyzetet teremtett.

Nicola állítólag sírva hagyta el a termet, míg Brooklyn teljesen összetört. Marc Anthony és Brooklyn viszonyára utalva DJ Fat Tony elmondta, hogy az események a pillanat hevében zajlottak, semmilyen rossz szándék nem vezérelte őket, és a családi dráma nyilvánosságra kerülése teljesen sajnálatos.

Nicola Peltz milliárdos édesapja, Nelson Peltz is megszólalt a témában. A 83 éves üzletember leszögezte, hogy lányát és Brooklynt is nagyszerű embernek tartja, és alig várja, hogy a pár hosszú és boldog házasságban éljen együtt. Az ügy a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot kapott, és bár a történet sokak számára pikáns családi drámaként jelent meg, Marc Anthony, a Beckham család közeli barátja, azt hangsúlyozza, hogy a dolgok nem egészen úgy történténtek, ahogy azt Brooklyn leírta...

