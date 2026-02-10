Marc Anthony végre megtörte a csendet: ezt mondta Brooklyn Beckhamék esküvőjéről

Marc Anthony végre megszólalt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője körüli családi viszályról, amely az elmúlt hetekben a nemzetközi sajtót is lázban tartotta. Az énekes ragaszkodott hozzá, hogy a kialakult helyzet aligha felel meg az igazságnak, és a történteket rendkívül sajnálatosnak nevezte.

Marc Anthony sztárvendégként lépett fel Brooklyn Beckhamék esküvőjén

Marc Anthony megszólalt Brooklyn Beckham és Victoria Beckham nyitótáncáról

A 57 éves latin sztár három héttel azután szólalt meg, hogy a 26 éves Brooklyn Beckham egy részletes Instagram-nyilatkozatban vallott szüleivel való konfliktusáról. Brooklyn fő állítása szerint édesanyja ellopta az első táncukat a 2022-es esküvőn, amikor Marc Anthony a fogadáson felhívta a fiút a színpadra, majd Victoriát is, így Nicola és Brooklyn gondosan megtervezett pillanata elmaradt. Brooklyn azt írta, hogy élete során soha nem érezte magát ilyen kényelmetlenül vagy megalázva.

Marc Anthony a The Hollywood Reporternek adott interjújában elmondta, hogy hosszú évek óta közel áll a Beckham családhoz, és Cruz Beckham keresztapjaként ismeri a gyerekeket. Hangsúlyozta, hogy nem akar beleszólni a családi vitákba, ugyanakkor az események alakulását nem tartja a valóságnak megfelelőnek.

„Rendkívül sajnálatos, ahogy alakulnak a dolgok, de aligha felel meg az igazságnak”

– mondta az énekes.

Marc Anthony nem folyik bele a Beckham család háborújába

Ahogy arról mi is írtunk, Brooklyn a nyilatkozatában azt is állította, hogy szülei korábban többször próbálták befolyásolni a döntéseit, többek között az esküvő dátumát és az ahhoz kapcsolódó jogokat illetően, ami szerinte őt, a feleségét és a jövőbeli gyermekeiket is érintette volna.