Marc Anthony végre megtörte a csendet: ezt mondta Brooklyn Beckhamék esküvőjéről

Marc Anthony végre megszólalt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője körüli családi viszályról, amely az elmúlt hetekben a nemzetközi sajtót is lázban tartotta. Az énekes ragaszkodott hozzá, hogy a kialakult helyzet aligha felel meg az igazságnak, és a történteket rendkívül sajnálatosnak nevezte.
- Marc Anthony megszólalt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője körüli családi drámáról.
- Brooklyn szerint Victoria Beckham ellopta az első táncát, amikor Marc a színpadra hívta Brooklynt, majd Victoriát is.
- Brooklyn szerint a jelenet nagyon megalázó volt, Nicola pedig sírva hagyta el a termet.
- DJ Fat Tony elmondása szerint a történtek a pillanat hevében zajlottak, rossz szándék nem volt a háttérben.
- Marc Anthony hangsúlyozta, hogy hosszú évek óta közel áll a Beckham családhoz, Cruz keresztapjaként ismeri a gyerekeket.
- Nelson Peltz, Nicola édesapja is megszólalt, kiemelve, hogy a pár nagyszerű és boldog házasságot érdemel.
- Marc szerint az igazság nem egészen felel meg annak, ahogy Brooklyn elmesélte.
Marc Anthony megszólalt Brooklyn Beckham és Victoria Beckham nyitótáncáról
A 57 éves latin sztár három héttel azután szólalt meg, hogy a 26 éves Brooklyn Beckham egy részletes Instagram-nyilatkozatban vallott szüleivel való konfliktusáról. Brooklyn fő állítása szerint édesanyja ellopta az első táncukat a 2022-es esküvőn, amikor Marc Anthony a fogadáson felhívta a fiút a színpadra, majd Victoriát is, így Nicola és Brooklyn gondosan megtervezett pillanata elmaradt. Brooklyn azt írta, hogy élete során soha nem érezte magát ilyen kényelmetlenül vagy megalázva.
Marc Anthony a The Hollywood Reporternek adott interjújában elmondta, hogy hosszú évek óta közel áll a Beckham családhoz, és Cruz Beckham keresztapjaként ismeri a gyerekeket. Hangsúlyozta, hogy nem akar beleszólni a családi vitákba, ugyanakkor az események alakulását nem tartja a valóságnak megfelelőnek.
„Rendkívül sajnálatos, ahogy alakulnak a dolgok, de aligha felel meg az igazságnak”
– mondta az énekes.
Marc Anthony nem folyik bele a Beckham család háborújába
Ahogy arról mi is írtunk, Brooklyn a nyilatkozatában azt is állította, hogy szülei korábban többször próbálták befolyásolni a döntéseit, többek között az esküvő dátumát és az ahhoz kapcsolódó jogokat illetően, ami szerinte őt, a feleségét és a jövőbeli gyermekeiket is érintette volna.
Az esküvőn jelenlévő DJ, Fat Tony elmondta, hogy Marc Anthony a színpadon állt, amikor Brooklynt felhívta magához, és ezt követően Victoriát is.
A történet szerint a színpadra a terem legszebb nőjét szólította, ami a vendégek és a fiatal pár számára is váratlan helyzetet teremtett.
Nicola állítólag sírva hagyta el a termet, míg Brooklyn teljesen összetört. Marc Anthony és Brooklyn viszonyára utalva DJ Fat Tony elmondta, hogy az események a pillanat hevében zajlottak, semmilyen rossz szándék nem vezérelte őket, és a családi dráma nyilvánosságra kerülése teljesen sajnálatos.
Nicola Peltz milliárdos édesapja, Nelson Peltz is megszólalt a témában. A 83 éves üzletember leszögezte, hogy lányát és Brooklynt is nagyszerű embernek tartja, és alig várja, hogy a pár hosszú és boldog házasságban éljen együtt. Az ügy a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot kapott, és bár a történet sokak számára pikáns családi drámaként jelent meg, Marc Anthony, a Beckham család közeli barátja, azt hangsúlyozza, hogy a dolgok nem egészen úgy történténtek, ahogy azt Brooklyn leírta...
Ezek is érdekelhetnek: