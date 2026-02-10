Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hírességek az Epstein-botrány árnyékában: Naomi Campbell is jó viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel – Videó

Rideg Léna
2026.02.10.
Az egész világot lázban tartja az elítélt szexuális bűnöző ügye, amiről szinte naponta derülnek ki újabb megrázó információk. Ezúttal Naomi Campbell és Mick Jagger keveredett bele a Jeffrey Epstein-ügybe.

Újabb részletek láttak napvilágot a Jeffrey Epstein-ügy dokumentumaiból, amelyek hírességek és az elítélt üzletember közötti kapcsolatokat világítanak meg. Naomi Campbell neve is felmerült az aktákban: a modellel kapcsolatos iratok szerint éveken át tartó kapcsolat fűzte Epsteinhoz, és több dokumentum bizonyítja, hogy a színésznő és modell rendszeresen találkozott vele, sőt, részt vett nagyszabású eseményein.

Naomi Campbell több szállal kötődött Jeffrey Epsteinhez
Naomi Campbell és Mick Jagger is jó kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel

A dokumentumok szerint Naomi Campbell éveken át kapcsolatban állt az elítélt bűnözővel, még azt követően is, hogy Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát. Az iratok szerint Naomi többször is meghívta őt nagyszabású divateseményekre, sőt, még a 40. születésnapján is megjelent az egykori üzletember. Több e-mail és feljegyzés is bizonyítja, hogy a modell gyakran kezdeményezett telefonhívásokat, illetve többször kölcsönkérte Epstein magánrepülőjét.

De nem csak Naomi Campbell az egyetlen híresség, akiről kiderült, hogy közelebbi kapcsolatban állt Epsteinnel: Mick Jaggerről is nyilvánosságra került egy fénykép, amin a bűnöző társaságában látható egy étteremben, emellett pedig több e-mail is fennmaradt, amelyek vacsorameghívásokról és találkozókról szólnak. Az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanakkor figyelmeztetett: az FBI által összegyűjtött Epstein-akták olyan dokumentumokat is tartalmazhatnak, amelyek nem bizonyított állításokat, illetve nem hitelesített anyagokat foglalnak magukban, és önmagukban nem jelentik azt, hogy az említett személyeknek bármilyen jogi felelőssége lenne.

Nézd meg a videónkat!

@life.hu_official

Újabb botrányos részletek derültek ki az Epstein-aktákból Az egész világot lázban tartja Jeffrey Epstein ügye, amiről szinte naponta derülnek ki újabb megrázó információk. #life #JeffreyEpstein #NaomiCampbell #MickJagger #botrány #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek is érdekelhetnek:

Új FBI-dokumentumok leplezik le Jeffrey Epstein titkát: súlyos egészségügyi gondokkal küzdött

Újabb, eddig nem ismert részletek kerültek nyilvánosságra Jeffrey Epstein egészségi állapotáról: az FBI által feltárt, frissen közzétett dokumentumok szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt üzletember súlyos hormonális problémákkal küzdött, és egy nemi betegséget is diagnosztizáltak nála.

Beatrixnek és Eugéniának is fizetett Epstein

Lesül a bőr Beatrix és Eugénia képéről. Az ő nevük is szerepel a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-akták legújabb kötetében. Egy 2009-es e-mail szerint Jeffrey Epstein repülőjegyeket vásárolt nekik és édesanyjuknak, Sarah Fergusonnak.

A lelkét is eladta: Sarah Ferguson minden problémájának oka a kapzsisága

Sarah Ferguson kielégíthetetlen pénzéhsége ma már közbeszéd tárgya. Ez az oka annak is, hogy volt férje, Andrew Mountbatten-Windsor neve mellett az övé is ott áll az Epstein-akta szinte összes, a brit királyi családdal is kapcsolatos fejezetében.

 

