Hírességek az Epstein-botrány árnyékában: Naomi Campbell is jó viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel – Videó

Újabb részletek láttak napvilágot a Jeffrey Epstein-ügy dokumentumaiból, amelyek hírességek és az elítélt üzletember közötti kapcsolatokat világítanak meg. Naomi Campbell neve is felmerült az aktákban: a modellel kapcsolatos iratok szerint éveken át tartó kapcsolat fűzte Epsteinhoz, és több dokumentum bizonyítja, hogy a színésznő és modell rendszeresen találkozott vele, sőt, részt vett nagyszabású eseményein.

Naomi Campbell több szállal kötődött Jeffrey Epsteinhez

Naomi Campbell és Mick Jagger is jó kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel

A dokumentumok szerint Naomi Campbell éveken át kapcsolatban állt az elítélt bűnözővel, még azt követően is, hogy Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát. Az iratok szerint Naomi többször is meghívta őt nagyszabású divateseményekre, sőt, még a 40. születésnapján is megjelent az egykori üzletember. Több e-mail és feljegyzés is bizonyítja, hogy a modell gyakran kezdeményezett telefonhívásokat, illetve többször kölcsönkérte Epstein magánrepülőjét.

De nem csak Naomi Campbell az egyetlen híresség, akiről kiderült, hogy közelebbi kapcsolatban állt Epsteinnel: Mick Jaggerről is nyilvánosságra került egy fénykép, amin a bűnöző társaságában látható egy étteremben, emellett pedig több e-mail is fennmaradt, amelyek vacsorameghívásokról és találkozókról szólnak. Az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanakkor figyelmeztetett: az FBI által összegyűjtött Epstein-akták olyan dokumentumokat is tartalmazhatnak, amelyek nem bizonyított állításokat, illetve nem hitelesített anyagokat foglalnak magukban, és önmagukban nem jelentik azt, hogy az említett személyeknek bármilyen jogi felelőssége lenne.

