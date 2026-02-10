Angelina Jolie áttetsző, ezüstös ruhában jelent meg új filmje premierjén – Fotó

Angelina Jolie ismét bebizonyította, hogy megjelenésével is képes uralni a vörös szőnyeget. A világsztár Párizsban mutatta be új filmjét, a Couture-t, és nemcsak a mozi, hanem a divat világában is azonnal magára irányította a figyelmet. Áttetsző, ezüstösen csillogó ruhája egyszerre volt elegáns, merész és nőies.
A párizsi premierre érkező Angelina Jolie már megjelenésével az est fénypontjává vált. Az Oscar-díjas színésznő február 9-én egy félig áttetsző, ezüstszínű Givenchy ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A flitterekkel gazdagon díszített kreáció különleges hatását az adta, hogy a csillogó felületek között sejtelmesen átütött a bőre. Az aszimmetrikus vonalvezetésű ruhát gyöngyös rojtok tették még látványosabbá az ujjaknál és a szoknyarészen.
Jolie megjelenését egyedi Garatti ékszerekkel egészítette ki: egy 15 karátos, díszes zöld gyémántgyűrűvel és az ahhoz illő fülbevalókkal. A szettet klasszikus fekete magassarkú cipőkkel tette teljessé.
Most debütált a Couture című film
Az 50 éves színésznő a Couture című filmben Maxine Walkert alakítja, egy filmrendezőt, aki mellrák-diagnózissal szembesül, miközben a párizsi divathéten egy nagy divatháznál dolgozik. A történet nemcsak az ő sorsát követi, hanem egy modell és egy sminkes életútját is bemutatja, akik megpróbálnak boldogulni a divatipar kemény világában. A rajongók a filmben is látványos divatpillanatokra számíthatnak.
Az előzetes már most bepillantást enged a fényűző kifutók világába, valamint a Chanel Rue Cambon ikonikus szalonjába, ahol az a híres lépcső található, amely Coco Chanel egykori magánlakásához vezet. Alice Winocour rendező példátlan hozzáférést kapott a Chanel műtermeihez, műhelyeihez és bemutatótermeihez a nagyjátékfilm forgatása során. A Variety beszámolója szerint a divatház Pascaline Chavanne jelmeztervezővel együttműködve olyan kifutós darabokat alkotott, amelyeket a Chanel kollekciói ihlettek.
A film témája személyes szálakat is megérint a színésznő életében. Jolie 2013-ban megelőző jelleggel kettős masztektómián esett át, majd két évvel később eltávolíttatta petefészkeit és petevezetékeit is, miután orvosai arról tájékoztatták, hogy 87 százalékos esélye van az emlőrák, és 50 százalékos esélye a petefészekrák kialakulására. Édesanyja, Marcheline Bertrand emlő- és petefészekrák következtében hunyt el.
Angelina Jolie saját divatmárkája is szárnyal
Angelina Jolie számára a divat nem ismeretlen terep: 2023-ban indította el saját márkáját, az Atelier Jolie-t. A kezdeményezés egy nemzetközi művészközösségre épül, és célja a túlfogyasztás elleni fellépés, valamint a fenntarthatóbb divatszemlélet népszerűsítése.
