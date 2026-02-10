Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 10., kedd Elvira

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg

Angelina Jolie áttetsző, ezüstös ruhában jelent meg új filmje premierjén – Fotó

vörös szőnyeg Angelina Jolie premier
Rideg Léna
2026.02.10.
A színésznő újra megmutatta, hogyan lehet egyszerre elegáns és merész egy vörös szőnyeges megjelenés. Angelina Jolie Párizsban mutatta be legújabb filmjét, a Couture-t, ahol áttetsző, ezüstösen csillogó ruhájával azonnal az est középpontjába került.

Angelina Jolie ismét bebizonyította, hogy megjelenésével is képes uralni a vörös szőnyeget. A világsztár Párizsban mutatta be új filmjét, a Couture-t, és nemcsak a mozi, hanem a divat világában is azonnal magára irányította a figyelmet. Áttetsző, ezüstösen csillogó ruhája egyszerre volt elegáns, merész és nőies.

Angelina Jolie áttetsző ruhában ragyogott a Couture premierjén.
Angelina Jolie áttetsző ruhában ragyogott a Couture premierjén.
Forrás: Getty Images Europe
  • Angelina Jolie Párizsban mutatta be új filmjét, a Couture-t.
  • A színésznő egy félig áttetsző, ezüstszínű Givenchy ruhában érkezett a premierre.
  • A flitteres, gyöngyrojtokkal díszített kreáció sejtelmesen hangsúlyozta alakját.
  • Jolie egyedi Garatti ékszerekkel és fekete magassarkúval tette teljessé a megjelenést.
  • A Couture a divatipar világába kalauzol, miközben egy mellrákkal küzdő filmrendező történetét meséli el.
  • A film készítői példátlan hozzáférést kaptak a Chanel műhelyeihez és bemutatótermeihez.
  • Angelina Jolie 2023-ban indította el saját divatmárkáját, az Atelier Jolie-t, amely a fenntarthatóságra épül.

Angelina Jolie áttetsző ruhában jelent meg új filmje premierjén

A párizsi premierre érkező Angelina Jolie már megjelenésével az est fénypontjává vált. Az Oscar-díjas színésznő február 9-én egy félig áttetsző, ezüstszínű Givenchy ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A flitterekkel gazdagon díszített kreáció különleges hatását az adta, hogy a csillogó felületek között sejtelmesen átütött a bőre. Az aszimmetrikus vonalvezetésű ruhát gyöngyös rojtok tették még látványosabbá az ujjaknál és a szoknyarészen.

Jolie megjelenését egyedi Garatti ékszerekkel egészítette ki: egy 15 karátos, díszes zöld gyémántgyűrűvel és az ahhoz illő fülbevalókkal. A szettet klasszikus fekete magassarkú cipőkkel tette teljessé.

Angelina Jolie új filmje premierjén
Angelina Jolie a Couture premierjén 
Forrás: Corbis Entertainment

Most debütált a Couture című film

Az 50 éves színésznő a Couture című filmben Maxine Walkert alakítja, egy filmrendezőt, aki mellrák-diagnózissal szembesül, miközben a párizsi divathéten egy nagy divatháznál dolgozik. A történet nemcsak az ő sorsát követi, hanem egy modell és egy sminkes életútját is bemutatja, akik megpróbálnak boldogulni a divatipar kemény világában. A rajongók a filmben is látványos divatpillanatokra számíthatnak.

Az előzetes már most bepillantást enged a fényűző kifutók világába, valamint a Chanel Rue Cambon ikonikus szalonjába, ahol az a híres lépcső található, amely Coco Chanel egykori magánlakásához vezet. Alice Winocour rendező példátlan hozzáférést kapott a Chanel műtermeihez, műhelyeihez és bemutatótermeihez a nagyjátékfilm forgatása során. A Variety beszámolója szerint a divatház Pascaline Chavanne jelmeztervezővel együttműködve olyan kifutós darabokat alkotott, amelyeket a Chanel kollekciói ihlettek.

A film témája személyes szálakat is megérint a színésznő életében. Jolie 2013-ban megelőző jelleggel kettős masztektómián esett át, majd két évvel később eltávolíttatta petefészkeit és petevezetékeit is, miután orvosai arról tájékoztatták, hogy 87 százalékos esélye van az emlőrák, és 50 százalékos esélye a petefészekrák kialakulására. Édesanyja, Marcheline Bertrand emlő- és petefészekrák következtében hunyt el.

Angelina Jolie saját divatmárkája is szárnyal

Angelina Jolie számára a divat nem ismeretlen terep: 2023-ban indította el saját márkáját, az Atelier Jolie-t. A kezdeményezés egy nemzetközi művészközösségre épül, és célja a túlfogyasztás elleni fellépés, valamint a fenntarthatóbb divatszemlélet népszerűsítése.

Ezek is érdekelhetnek:

Pénzügyi gondjai és Brad Pitt emléke elől költözik el az Egyesült Államokból Angelina Jolie: már semmi sincs, ami ott tartsa

A színésznő amerikai ingatlanjait sorra értékesíti, és egyre komolyabban fontolgatja, hogy végleg elhagyja az Egyesült Államokat. Angelina Jolie Európában vagy Kambodzsában telepedne le.

Eltűnt gyerekek a filmekben – Amikor túl közel kerül a valóság

Nincs annál nyomasztóbb érzés, mint tehetetlenül ülni a kanapén, miközben eltűnt gyerekekért aggódó szülőket és a nyomozás részleteit nézzük. Filmajánlónk leránt a csupasz kétségek közé.

Brad Pitt csatát nyert: "Angelina Jolie a kezdetektől álnok volt" − Napvilágra kerülnek a titkos levelei

A franciaországi Château Miravel tulajdonjoga körüli perben friss bírósági határozat született. Brad Pitt legnagyobb örömére Angelina Jolie-nak 45 napon belül ki kell adnia azokat a magán e-maileket és szöveges üzeneteket, amelyek a borászat rá eső részének eladásával kapcsolatosak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu