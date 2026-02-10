Angelina Jolie áttetsző, ezüstös ruhában jelent meg új filmje premierjén – Fotó

Angelina Jolie ismét bebizonyította, hogy megjelenésével is képes uralni a vörös szőnyeget. A világsztár Párizsban mutatta be új filmjét, a Couture-t, és nemcsak a mozi, hanem a divat világában is azonnal magára irányította a figyelmet. Áttetsző, ezüstösen csillogó ruhája egyszerre volt elegáns, merész és nőies.

Angelina Jolie áttetsző ruhában ragyogott a Couture premierjén.

Forrás: Getty Images Europe

Angelina Jolie Párizsban mutatta be új filmjét, a Couture-t.

A színésznő egy félig áttetsző, ezüstszínű Givenchy ruhában érkezett a premierre.

A flitteres, gyöngyrojtokkal díszített kreáció sejtelmesen hangsúlyozta alakját.

Jolie egyedi Garatti ékszerekkel és fekete magassarkúval tette teljessé a megjelenést.

A Couture a divatipar világába kalauzol, miközben egy mellrákkal küzdő filmrendező történetét meséli el.

A film készítői példátlan hozzáférést kaptak a Chanel műhelyeihez és bemutatótermeihez.

Angelina Jolie 2023-ban indította el saját divatmárkáját, az Atelier Jolie-t, amely a fenntarthatóságra épül.

Angelina Jolie áttetsző ruhában jelent meg új filmje premierjén

A párizsi premierre érkező Angelina Jolie már megjelenésével az est fénypontjává vált. Az Oscar-díjas színésznő február 9-én egy félig áttetsző, ezüstszínű Givenchy ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A flitterekkel gazdagon díszített kreáció különleges hatását az adta, hogy a csillogó felületek között sejtelmesen átütött a bőre. Az aszimmetrikus vonalvezetésű ruhát gyöngyös rojtok tették még látványosabbá az ujjaknál és a szoknyarészen.

Jolie megjelenését egyedi Garatti ékszerekkel egészítette ki: egy 15 karátos, díszes zöld gyémántgyűrűvel és az ahhoz illő fülbevalókkal. A szettet klasszikus fekete magassarkú cipőkkel tette teljessé.

Angelina Jolie a Couture premierjén

Forrás: Corbis Entertainment

Most debütált a Couture című film

Az 50 éves színésznő a Couture című filmben Maxine Walkert alakítja, egy filmrendezőt, aki mellrák-diagnózissal szembesül, miközben a párizsi divathéten egy nagy divatháznál dolgozik. A történet nemcsak az ő sorsát követi, hanem egy modell és egy sminkes életútját is bemutatja, akik megpróbálnak boldogulni a divatipar kemény világában. A rajongók a filmben is látványos divatpillanatokra számíthatnak.