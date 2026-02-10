„Egyél kevesebbet” – Margot Robbie-t egy kollégája kritizálta a súlya miatt

Margot Robbie őszintén mesélt pályafutása egyik legkellemetlenebb korai élményéről: egy kollégája ajándékként egy olyan könyvet adott neki, amely burkoltan arra utalt, hogy fogynia kellene. A színésznő a Complex magazinnak adott interjúban, Charli XCX-szel beszélgetve idézte fel az esetet, amely még karrierje legelején, 2007 környékén történt.

Karrierje elején Margot Robbie is szembesült a testével kapcsolatos nyomással.

Forrás: FilmMagic

Margot Robbie 2007 környékén kapott ajándékba egy könyvet, amely azt sugallta, fogyjon.

A könyv címe: Francia nők nem híznak el, szerzője Mireille Guiliano.

A színésznő azonnal visszautasította a bántó üzenetet, és melegebb éghajlatra küldte kollégáját.

Robbie később a Pan Am sorozatban, majd A Wall Street farkasa című filmben vált ismertté.

Emlékezetes alakításai: Öngyilkos osztag, Én, Tonya, Volt egyszer egy Hollywood, Bombshell, Barbie.

Következő filmje az Üvöltő szelek új feldolgozása, amely február 13-án kerül a mozikba.

Margot Robbie-t sokkolta egy kolléga ajándéka

„A pályám nagyon-nagyon elején egy színész, akivel együtt dolgoztam, adott nekem egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Francia nők nem híznak el. Lényegében arról szólt, hogy egyél kevesebbet” – mondta Robbie. „Én meg csak arra gondoltam: menj a p*csába, haver.” Hozzátette, az ajándék egyértelmű üzenetet hordozott. „Tulajdonképpen egy könyvet adott, hogy tudassa velem, le kellene fogynom. Én meg csak annyit mondtam: hűha.”

A szóban forgó könyv Mireille Guiliano műve, amely 2007-ben jelent meg – ugyanabban az évben, amikor az ausztrál színésznő megkapta első komolyabb szakmai lehetőségeit televíziós és filmes projektekben. Robbie később a Pan Am című, 2012-ig futó sorozatban vált szélesebb körben ismertté, majd 2013-ban robbant be igazán a köztudatba A Wall Street farkasa című filmben, ahol Leonardo DiCaprio oldalán alakította Jordan Belfort szerelmét.

Margot Robbie ma már az egyik legfelkapottabb színésznő

Azóta Robbie karrierje meredeken ívelt felfelé. Emlékezetes alakítást nyújtott többek között a 2016-os Öngyilkos osztagban, a 2017-es Én, Tonya című filmben, a 2019-es Volt egyszer egy Hollywoodban és a Bombshellben, legutóbb pedig a 2023-as Barbie hozott számára újabb világsikert.