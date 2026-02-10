Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Emma Roberts 35 éves lett és még mindig ő Hollywood legszerethetőbb mean girlje

Getty Images Europe - Carlos Alvarez
Nagy Kata
2026.02.10.
Gyermeksztárból lett a véres horrorfilmek koronázatlan királynője a ma 35 éves Emma Roberts, aki tehetségének hála már rég lemosta magáról a rosszindulatú pletykákat, miszerint nagynénje, Julia Roberts okán vált ismertté.

Kevés olyan lehengerlő, mégis megközelíthető sztár van Hollywoodban, mint amilyen Emma Roberts: a 35 éves színésznő élénk személyiségével, tehetségével és öltözködési stílusával nap mint nap lenyűgöz bennünket és pontosan tudjuk, hogyha meglátjuk a nevét a szereposztásban, nem fogunk csalódni! 

Emma Roberts egy nyilvános eseményen
Emma Roberts ma ünnepli a születésnapját. 
Forrás: Getty Images Europe

Születésnapot ünnepel Emma Roberts

  • A gyönyörű Emma Roberts ma töltötte be a 35. évét. 
  • A jeles nap alkalmából összeszedtünk a színésznőről néhány érdekességet, amiket valószínűleg még nem tudtál! 

Emma Roberts neve bár sokak számára ismerősen cseng, a legtöbben még mindig úgy azonosítják, mint Julia Roberts unokahúgát, pedig a ma 35 éves színésznő saját maga járta ki az útját. Gyereksztárként indult, majd tudatosan építette fel a karrierjét először kisebb szerepekkel, majd igazi hollywoodi nagyfilmekkel. 

A nevét egyértelműen a 2013-as Családi üzelmeknek hála ismerte meg a nagyközönség, de a horror kedvelői már korábban is megszerették az Amerikai Horror Story sorozatnak hála. 

WATCH WHAT HAPPENS LIVE -- Pictured (l-r): Kathy Bates, Sarah Paulson, Angela Bassett and Emma Roberts -- (Photo by: Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images)
Emma több évadon keresztül is szerepelt az Amerikai Horror Story című sorozatban. 
Forrás: NBCUniversal

Pedig első nagyobb szerepét már 2001-ben megkapta a Betépve című bűnügyi filmben, ahol Johnny Depp lányát alakította, később pedig a Nickelodeon Unfabulous sorozatában is bizonyított. Emellett modellként is kipróbálta magát. 

Emma Roberts magánélete és családi háttere gyakran a figyelem középpontjába került az évek során, annak ellenére, hogy próbálta elkerülni, hogy a híres rokonok árnyékában éljen.

Bár mindig próbálta megóvni a szerelmi életét a nyilvánosság előtt, ez a legtöbbször teljesen sikertelen volt: a 2000-es évek végén Alex Pettyfer színésszel alkotott egy párt, de az igazi nagy dobás a pletykalapok számára Emma Roberts és Evan Peters kapcsolata volt.

A színésszel még az Amerikai Horror Story forgatása idején ismerkedtek meg, többször szakítottak és el is jegyezték egymást, sőt, állítólag a színésznő többször is megütötte a férfit, de képviselőik tagadták ezt a pletykát, szerencsétlen incidensnek és félreértsnek titulálták az esetet.

SANTA MONICA, CA - JANUARY 11: Actors Emma Roberts and Evan Peters attend the 23rd Annual Critics' Choice Awards at Barker Hangar on January 11, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Emma évekig se veled, se nélküled kapcsolatban élt Evan Peters színésszel. 
Forrás: FilmMagic

Nem sokkal később Garrett Hedlund színésszel kezdett kapcsolatot, akitől 2020-ban kisfia is született. Bár a pár azóta szakított egymással, a gyermeküket azóta is közösen nevelik. 

LOS ANGELES, CA - JULY 31: Emma Roberts and Garrett Hedlund are seen on July 31, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by BG015/Bauer-Griffin/GC Images)
Emma és Garrett közösen nevelik kisfiukat. 
Forrás: GC Images

Emma Roberts karrierje kiváló példája annak, hogy a gyereksztárok is képesek hosszú távon fejlődni és megújulni: a színésznőt utoljára a 2023-as Madame Web című filmben láthattuk, de ha igazak a pletykák, hamarosan újra visszatér az Amerikai Horror Story legújabb hátborzongató évadában. 

