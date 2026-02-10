Emma Roberts 35 éves lett és még mindig ő Hollywood legszerethetőbb mean girlje

Kevés olyan lehengerlő, mégis megközelíthető sztár van Hollywoodban, mint amilyen Emma Roberts: a 35 éves színésznő élénk személyiségével, tehetségével és öltözködési stílusával nap mint nap lenyűgöz bennünket és pontosan tudjuk, hogyha meglátjuk a nevét a szereposztásban, nem fogunk csalódni!
Születésnapot ünnepel Emma Roberts
- A gyönyörű Emma Roberts ma töltötte be a 35. évét.
- A jeles nap alkalmából összeszedtünk a színésznőről néhány érdekességet, amiket valószínűleg még nem tudtál!
Emma Roberts neve bár sokak számára ismerősen cseng, a legtöbben még mindig úgy azonosítják, mint Julia Roberts unokahúgát, pedig a ma 35 éves színésznő saját maga járta ki az útját. Gyereksztárként indult, majd tudatosan építette fel a karrierjét először kisebb szerepekkel, majd igazi hollywoodi nagyfilmekkel.
A nevét egyértelműen a 2013-as Családi üzelmeknek hála ismerte meg a nagyközönség, de a horror kedvelői már korábban is megszerették az Amerikai Horror Story sorozatnak hála.
Pedig első nagyobb szerepét már 2001-ben megkapta a Betépve című bűnügyi filmben, ahol Johnny Depp lányát alakította, később pedig a Nickelodeon Unfabulous sorozatában is bizonyított. Emellett modellként is kipróbálta magát.
Emma Roberts magánélete és családi háttere gyakran a figyelem középpontjába került az évek során, annak ellenére, hogy próbálta elkerülni, hogy a híres rokonok árnyékában éljen.
Bár mindig próbálta megóvni a szerelmi életét a nyilvánosság előtt, ez a legtöbbször teljesen sikertelen volt: a 2000-es évek végén Alex Pettyfer színésszel alkotott egy párt, de az igazi nagy dobás a pletykalapok számára Emma Roberts és Evan Peters kapcsolata volt.
A színésszel még az Amerikai Horror Story forgatása idején ismerkedtek meg, többször szakítottak és el is jegyezték egymást, sőt, állítólag a színésznő többször is megütötte a férfit, de képviselőik tagadták ezt a pletykát, szerencsétlen incidensnek és félreértsnek titulálták az esetet.
Nem sokkal később Garrett Hedlund színésszel kezdett kapcsolatot, akitől 2020-ban kisfia is született. Bár a pár azóta szakított egymással, a gyermeküket azóta is közösen nevelik.
Emma Roberts karrierje kiváló példája annak, hogy a gyereksztárok is képesek hosszú távon fejlődni és megújulni: a színésznőt utoljára a 2023-as Madame Web című filmben láthattuk, de ha igazak a pletykák, hamarosan újra visszatér az Amerikai Horror Story legújabb hátborzongató évadában.
