Emma Roberts 35 éves lett és még mindig ő Hollywood legszerethetőbb mean girlje

Kevés olyan lehengerlő, mégis megközelíthető sztár van Hollywoodban, mint amilyen Emma Roberts: a 35 éves színésznő élénk személyiségével, tehetségével és öltözködési stílusával nap mint nap lenyűgöz bennünket és pontosan tudjuk, hogyha meglátjuk a nevét a szereposztásban, nem fogunk csalódni!

Emma Roberts ma ünnepli a születésnapját.

Forrás: Getty Images Europe

Születésnapot ünnepel Emma Roberts A gyönyörű Emma Roberts ma töltötte be a 35. évét.

A jeles nap alkalmából összeszedtünk a színésznőről néhány érdekességet, amiket valószínűleg még nem tudtál!

Emma Roberts neve bár sokak számára ismerősen cseng, a legtöbben még mindig úgy azonosítják, mint Julia Roberts unokahúgát, pedig a ma 35 éves színésznő saját maga járta ki az útját. Gyereksztárként indult, majd tudatosan építette fel a karrierjét először kisebb szerepekkel, majd igazi hollywoodi nagyfilmekkel.

A nevét egyértelműen a 2013-as Családi üzelmeknek hála ismerte meg a nagyközönség, de a horror kedvelői már korábban is megszerették az Amerikai Horror Story sorozatnak hála.

Emma több évadon keresztül is szerepelt az Amerikai Horror Story című sorozatban.

Forrás: NBCUniversal

Pedig első nagyobb szerepét már 2001-ben megkapta a Betépve című bűnügyi filmben, ahol Johnny Depp lányát alakította, később pedig a Nickelodeon Unfabulous sorozatában is bizonyított. Emellett modellként is kipróbálta magát.

Emma Roberts magánélete és családi háttere gyakran a figyelem középpontjába került az évek során, annak ellenére, hogy próbálta elkerülni, hogy a híres rokonok árnyékában éljen.

Bár mindig próbálta megóvni a szerelmi életét a nyilvánosság előtt, ez a legtöbbször teljesen sikertelen volt: a 2000-es évek végén Alex Pettyfer színésszel alkotott egy párt, de az igazi nagy dobás a pletykalapok számára Emma Roberts és Evan Peters kapcsolata volt.

A színésszel még az Amerikai Horror Story forgatása idején ismerkedtek meg, többször szakítottak és el is jegyezték egymást, sőt, állítólag a színésznő többször is megütötte a férfit, de képviselőik tagadták ezt a pletykát, szerencsétlen incidensnek és félreértsnek titulálták az esetet.

Emma évekig se veled, se nélküled kapcsolatban élt Evan Peters színésszel.

Forrás: FilmMagic

Nem sokkal később Garrett Hedlund színésszel kezdett kapcsolatot, akitől 2020-ban kisfia is született. Bár a pár azóta szakított egymással, a gyermeküket azóta is közösen nevelik.