Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 10., kedd Elvira

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
programajánló

Báli elegancia, arisztokratikus hangulat, szenvedély és romantika: téged is vár az Orfeum Szenvedélyes Karneválja

programajánló kulturális programajánló Orfeum Mahó Andrea
Rideg Léna
2026.02.10.
Február 19-én az Orfeum különleges álarcos zenés esttel várja a közönséget, ahol a farsang vidámsága és a báli szezon eleganciája találkozik. A sejtelmes fények és ikonikus musicaldallamok mellett Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes gondoskodik a felejthetetlen zenei élményről. Finom ételek, előkelő italok és kifinomult társasági hangulat teszik teljessé az estét, ahol a titokzatosság, a szenvedély és a báj minden vendéget magával ragad.

Február 19-én, az est leszálltával az Orfeum különleges, álarcos zenés estre várja vendégeit, ahol a farsang könnyed derűje és a báli szezon arisztokratikus kifinomultsága találkozik. A sejtelmesen megvilágított termekben a titokzatosság és az elegancia természetes harmóniában fonódik össze, miközben felcsendülnek a musicalirodalom ikonikus dallamai, többek között az Operaház Fantomja, a Rómeó és Júlia, a Macskák, részlet az Anna Kareninából… valamint időtlen világslágerek, mint a Vivo per lei vagy az Adagio.  A Musical & More – Szenvedélyes Karnevál című előadása téged is vár!

Szenvedélyes Karnevál az Orfeumban: merülj el te is a titokzatosság és elegancia világában
Szenvedélyes Karnevál az Orfeumban: merülj el te is a titokzatosság és elegancia világában

 

Farsangi programajánló az Orfeumban

  • Dátum: február 19., az est leszálltával
  • Helyszín: Orfeum, sejtelmesen megvilágított termek
  • Esemény: Musical & More – Szenvedélyes Karnevál, álarcos zenés est
  • Zenei program: ikonikus musicaldalok (Operaház Fantomja, Rómeó és Júlia, Macskák, részlet az Anna Kareninából), valamint világslágerek (Vivo per lei, Adagio)
  • Fellépők: Mahó Andrea (Jászai Mari-, eMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő és énekesnő) és Kovács Gábor operaénekes
  • Különlegesség: szenvedélyes előadás, elegancia és könnyed báj egyensúlya
  • Gasztronómia: finom fogások és előkelő italok
  • Dress code: ajánlott Bridgerton báli eleganciát idéző öltözék

Musical & More – Szenvedélyes Karnevál az Orfeumban: Mahó Andrea és Kovács Gábor különleges estje

A zenei élményről Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes gondoskodik, akik előadásukban a szenvedélyt, az eleganciát és a könnyed bájt különleges egyensúlyban hozzák el. Finom fogások, előkelő italok és kifinomult társasági hangulat teszik teljessé az estét egy olyan közegben, ahol a minőségi szórakoztatás, a felszabadult ünneplés és a titokzatosság varázsa találkozik. Az Orfeum külön örömmel látja, ha a vendégek az est hangulatához illően, akár Bridgerton báli eleganciát idéző öltözékben érkeznek.

Mahó Andrea Jászai Mari-, eMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő és szinkronszínésznő. Tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdte, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutása során több neves színházban is játszott, köztük a Győri Nemzeti Színházban, a Budapesti Operettszínházban, a Madách Színházban, a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a Pesti Magyar Színházban. Olyan ikonikus szerepek fűződnek nevéhez, mint Christine az Operaház Fantomjában, Júlia a Rómeó és Júliában, Belle a Szépség és a Szörnyetegben, Cosette a Nyomorultakban, valamint Mary Poppins. Hangjával és tehetségével számos világhírű zeneszerzőt és művészt varázsolt el, mint Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Rhoda Scott és José Cura. 2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt az egyetlen magyar női színművész, akit a produkció éneklésre választott. Hangja egyszerre erőteljes és érzékeny, ami azonnal rabul ejti a közönséget.

Mahó Andrea és Kovács Gábor

Kovács Gábor tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon, valamint a Partiumi Keresztény Egyetemen magánének szakon végezte, és már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon. Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglióban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon és a Verbita Fesztiválon. Idén a Müpában is fellép, valamint rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak. A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjjal jutalmazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban is, például az operett és a kortárs zene területén. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az opera műfaját.

Ne maradj le? Jegyek IDE kattintva elérhetők!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu