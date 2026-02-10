Báli elegancia, arisztokratikus hangulat, szenvedély és romantika: téged is vár az Orfeum Szenvedélyes Karneválja

Február 19-én, az est leszálltával az Orfeum különleges, álarcos zenés estre várja vendégeit, ahol a farsang könnyed derűje és a báli szezon arisztokratikus kifinomultsága találkozik. A sejtelmesen megvilágított termekben a titokzatosság és az elegancia természetes harmóniában fonódik össze, miközben felcsendülnek a musicalirodalom ikonikus dallamai, többek között az Operaház Fantomja, a Rómeó és Júlia, a Macskák, részlet az Anna Kareninából… valamint időtlen világslágerek, mint a Vivo per lei vagy az Adagio. A Musical & More – Szenvedélyes Karnevál című előadása téged is vár!

Szenvedélyes Karnevál az Orfeumban: merülj el te is a titokzatosság és elegancia világában

A zenei élményről Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes gondoskodik, akik előadásukban a szenvedélyt, az eleganciát és a könnyed bájt különleges egyensúlyban hozzák el. Finom fogások, előkelő italok és kifinomult társasági hangulat teszik teljessé az estét egy olyan közegben, ahol a minőségi szórakoztatás, a felszabadult ünneplés és a titokzatosság varázsa találkozik. Az Orfeum külön örömmel látja, ha a vendégek az est hangulatához illően, akár Bridgerton báli eleganciát idéző öltözékben érkeznek.

Mahó Andrea Jászai Mari-, eMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő és szinkronszínésznő. Tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdte, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutása során több neves színházban is játszott, köztük a Győri Nemzeti Színházban, a Budapesti Operettszínházban, a Madách Színházban, a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a Pesti Magyar Színházban. Olyan ikonikus szerepek fűződnek nevéhez, mint Christine az Operaház Fantomjában, Júlia a Rómeó és Júliában, Belle a Szépség és a Szörnyetegben, Cosette a Nyomorultakban, valamint Mary Poppins. Hangjával és tehetségével számos világhírű zeneszerzőt és művészt varázsolt el, mint Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Rhoda Scott és José Cura. 2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt az egyetlen magyar női színművész, akit a produkció éneklésre választott. Hangja egyszerre erőteljes és érzékeny, ami azonnal rabul ejti a közönséget.