Báli elegancia, arisztokratikus hangulat, szenvedély és romantika: téged is vár az Orfeum Szenvedélyes Karneválja

Február 19-én, az est leszálltával az Orfeum különleges, álarcos zenés estre várja vendégeit, ahol a farsang könnyed derűje és a báli szezon arisztokratikus kifinomultsága találkozik. A sejtelmesen megvilágított termekben a titokzatosság és az elegancia természetes harmóniában fonódik össze, miközben felcsendülnek a musicalirodalom ikonikus dallamai, többek között az Operaház Fantomja, a Rómeó és Júlia, a Macskák, részlet az Anna Kareninából… valamint időtlen világslágerek, mint a Vivo per lei vagy az Adagio. A Musical & More – Szenvedélyes Karnevál című előadása téged is vár!
Farsangi programajánló az Orfeumban
- Dátum: február 19., az est leszálltával
- Helyszín: Orfeum, sejtelmesen megvilágított termek
- Esemény: Musical & More – Szenvedélyes Karnevál, álarcos zenés est
- Zenei program: ikonikus musicaldalok (Operaház Fantomja, Rómeó és Júlia, Macskák, részlet az Anna Kareninából), valamint világslágerek (Vivo per lei, Adagio)
- Fellépők: Mahó Andrea (Jászai Mari-, eMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő és énekesnő) és Kovács Gábor operaénekes
- Különlegesség: szenvedélyes előadás, elegancia és könnyed báj egyensúlya
- Gasztronómia: finom fogások és előkelő italok
- Dress code: ajánlott Bridgerton báli eleganciát idéző öltözék
Musical & More – Szenvedélyes Karnevál az Orfeumban: Mahó Andrea és Kovács Gábor különleges estje
A zenei élményről Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes gondoskodik, akik előadásukban a szenvedélyt, az eleganciát és a könnyed bájt különleges egyensúlyban hozzák el. Finom fogások, előkelő italok és kifinomult társasági hangulat teszik teljessé az estét egy olyan közegben, ahol a minőségi szórakoztatás, a felszabadult ünneplés és a titokzatosság varázsa találkozik. Az Orfeum külön örömmel látja, ha a vendégek az est hangulatához illően, akár Bridgerton báli eleganciát idéző öltözékben érkeznek.
Mahó Andrea Jászai Mari-, eMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő és szinkronszínésznő. Tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdte, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutása során több neves színházban is játszott, köztük a Győri Nemzeti Színházban, a Budapesti Operettszínházban, a Madách Színházban, a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a Pesti Magyar Színházban. Olyan ikonikus szerepek fűződnek nevéhez, mint Christine az Operaház Fantomjában, Júlia a Rómeó és Júliában, Belle a Szépség és a Szörnyetegben, Cosette a Nyomorultakban, valamint Mary Poppins. Hangjával és tehetségével számos világhírű zeneszerzőt és művészt varázsolt el, mint Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Rhoda Scott és José Cura. 2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt az egyetlen magyar női színművész, akit a produkció éneklésre választott. Hangja egyszerre erőteljes és érzékeny, ami azonnal rabul ejti a közönséget.
Kovács Gábor tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon, valamint a Partiumi Keresztény Egyetemen magánének szakon végezte, és már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon. Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglióban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon és a Verbita Fesztiválon. Idén a Müpában is fellép, valamint rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak. A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjjal jutalmazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban is, például az operett és a kortárs zene területén. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az opera műfaját.
