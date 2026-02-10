Milliókat érhet az a Stephen King könyv, ami tragikus okokból sosem fog újra a boltokba kerülni

Van egy író, akinek a nevét hallva a legtöbben azonnal a félelem nagymesterére gondolunk. Igen, ő Stephen King, a férfi, a férj és apa, aki a rettegést művészetté és szórakozássá tette. Életműve mintegy 90 regényt, kisregényt és novelláskötet ölel fel, amelyek mind megjelentek magyarul is, egyet kivéve. Stephen King Rage című kisregényét már sosem fogjuk megtalálni a hazai könyvesboltok polcain, hiszen az író saját maga akadályozta meg az újranyomtatását és további fordításait. Az ok igen megrendítő, és egyszerre több fontos kérdést is felvet.

Stephen King közel 100 könyvéből a Rage az egyetlen, ami nem jelent meg magyarul.

Mi köze Richard Bachmannek Stephen Kinghez?

Alig múlt tizenkilenc, amikor elkezdte írni az akkor még Getting It On című történetét, tele fiatalkori frusztrációval és haraggal. Stephen King Rage című műve végül 1977-ben jelent meg, álnév alatt. Richard Bachman alteregójával az író célja nem az volt, hogy a kényesebb témákat eltávolítsa magától, hiszen így került először nyomtatásba A menekülő ember, a Sorvadj el!, vagy épp a nemrég filmként adaptált A hosszú menetelés. Azt szerette volna megtudni, hogy a könyvei népszerűsége mögött valóban az eredetisége, írói stílusa áll-e, vagy csupán a neve adja el a köteteket. Amikor felfedték, ki is valójában Richard Bachman, az addig alig fogyó könyvek népszerűsége az egekbe szökött, és azóta is folyamatosan újranyomják őket. Ez alól azonban a Rage kivétel.

Stehpen King Rage könyvének borítója.

A Stephen King könyvek tiltott gyümölcse

A Rage egy középiskolás fiút állít a középpontba. Charlie Decker egyik nap fegyvert ragad, megöli két tanárát és túszul ejti osztálytársait. Ezután egy furcsa csoportterápia veszi kezdetét a fogva tartott tanulók részvételével, akik a drámai esemény végére részben megértik Charlie-t, sőt, bizonyos mértékig szimpatizálni is kezdenek vele. A könyv tehát elsősorban a fegyvert ragadott fiú tettéig vezető útról szól, dühének okairól, az iskolában és a családjában megélt fájdalmas és bántalmazó eseményekről. Ez adja azt a jellegzetes, pszichológia mélységet a kisregénynek, amely az író valamennyi történetében megegyezik.