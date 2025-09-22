Real Life Ross Geller 2. rész: a TikToker önbarnító bakiján röhög a fél világ

A saját bőrén tapasztalta meg az önbarnítózás buktatóit egy fiatal amerikai nő. Úgy járt, ahogy Ross Geller, pedig ő nem rontotta el a számolást...

Az önbarnító majdnem tönkretette egy fiatal nő nyaralását.

Forrás: Shutterstock

Ross Geller önbarnító bakiját is felülmúlta egy TikToker

April Silvery épp egy hawaii-i nyaralásra készült a nyáron és úgy gondolkodott, mint bármelyik másik nő: túl fehérnek találta a testét ahhoz, hogy bikiniben mutogassa, ezért gyorsan elszaladt egy barnítószalonba, hogy egy kis színt varázsoljon magára.

Már közvetlenül a kezelés után látta, hogy egy kicsit sötétebb lett az eredmény, mint amire számított, de úgy volt vele, hogy majd úgyis kikopik idővel.

Másnap, amikor felkelt, látta, hogy a szín csak még sötétebb lett: konkrétan narancssárga színben pompázott mindenhol.

Mivel hajnalban indult a gépük az egzotikus utazás helyszínére, April teljes sokkot kapott és közölte a párjával, hogy ő így bizony nem megy emberek közé. A TikTokon megosztott videóját rövid idő alatt több ezren nézték meg és voltak, akik azonnal Ross Gellerhez hasonlították.