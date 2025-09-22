Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Real Life Ross Geller 2. rész: a TikToker önbarnító bakiján röhög a fél világ

Nagy Kata
2025.09.22.
Ki ne emlékezne Ross Geller zseniális jelenetére, amikor elment egy önbarnító szalonba és meggyűlt a baja a Mississippi számolással?! Ha eddig elégedetten ültél a foteledben és arra gondoltál, hogy ennyire senki nem lehet suta, akkor most kapaszkodj meg, mert az önbarnító katasztrófa a valóságban is megtörtént!

A saját bőrén tapasztalta meg az önbarnítózás buktatóit egy fiatal amerikai nő. Úgy járt, ahogy Ross Geller, pedig ő nem rontotta el a számolást...

Ross Geller önbarnító bakiját is felülmúlta egy TikToker

April Silvery épp egy hawaii-i nyaralásra készült a nyáron és úgy gondolkodott, mint bármelyik másik nő: túl fehérnek találta a testét ahhoz, hogy bikiniben mutogassa, ezért gyorsan elszaladt egy barnítószalonba, hogy egy kis színt varázsoljon magára. 

Már közvetlenül a kezelés után látta, hogy egy kicsit sötétebb lett az eredmény, mint amire számított, de úgy volt vele, hogy majd úgyis kikopik idővel.

Másnap, amikor felkelt, látta, hogy a szín csak még sötétebb lett: konkrétan narancssárga színben pompázott mindenhol. 

@aprilsilvery I was just trying to get some color before I leave for Hawaii tomorrow and this is what i got!!!!#spraytan #spraytangoesbad #badspraytan ♬ original sound - April Silvery

Mivel hajnalban indult a gépük az egzotikus utazás helyszínére, April teljes sokkot kapott és közölte a párjával, hogy ő így bizony nem megy emberek közé.  A TikTokon megosztott videóját rövid idő alatt több ezren nézték meg és voltak, akik azonnal Ross Gellerhez hasonlították. 

A gyakorlott önbarnítók azonban megnyugtatták a nőt, hogy egy alapos fürdés után szépre kopik a szín és mint később kiderült, igazuk is lett, így végül nem hiúsult meg az álomutazás. 

