A te kutyád hogyan alszik? Ezt árulja el a kapcsolatotokról

Mennyire érzi magát biztonságban, szeretve, vagy épp kiegyensúlyozottan? A kutyák alvási szokásai sokkal többet árulnak el az érzelmi állapotukról, mint gondolnád. Vannak például olyan cuki pózok, amik egyértelműen felfedik, milyen jó dolga van nálad, mások viszont akár aggodalomra is adhatnak okot. Less be a kutyaszundi pszichológiájába!
A kutya alvási szokása felfedi, milyen a kapcsolata a gazdájával
Azt korábban már megfejtettük, hogy mit árul el rólad az alvási pozíciód, sőt, az éjszakáid mélyébe még egy személyiségteszttel is bepillantást nyerhettél. Az alvás azonban nem emberi kiváltság, arra minden élőlénynek alapvető szükséglete van. Egy kutya esetében pedig – függetlenül a horoszkópjától –különösen fontos szerepet játszik a testi és lelki egészség fenntartásában. Nem mindegy azonban, milyen testhelyzetben hajtja álomra a fejét. Egy-egy póz ugyanis árulkodhat arról, mennyire érzi magát nyugodtnak, védettnek és szeretettnek az otthonodban.
1. Összegömbölyödve
Amikor a kutyád apró gombóccá húzza össze magát alvás közben, ösztönösen a biztonságot keresi. Ebben a testhelyzetben ugyanis a legkönnyebb megvédenie a létfontosságú szerveit. Akkor is megjelenhet, ha a kutya fázik – ezzel tudja ugyanis a leginkább fenntartania a testhőmérsékletét. Amennyiben kis kedvenced ébren magabiztos és felszabadult, nincs ok aggodalomra, egyszerűen fogadd el, hogy így érzi magát komfortosan.
2. Háton fekve, mancsokkal az ég felé
Az „élet császára” az egyik legbeszédesebb és legcukibb alvási póz. A hasa ilyenkor teljesen védtelen, így ezt csak akkor vállalja be egy kutya, ha maximálisan biztonságban érzi magát. Mire utal még? Ha kutyád előszeretettel durmol így, szinte biztosan kiegyensúlyozott, nyugodt, és teljes mértékben megbízik benned.
3. Hason fekve
A Superman helyzetben a kutya ugyan pihen, de még nem merült mély álomban. Bármikor készen áll felpattanni, ha valami izgalmas történne. Ez a póz elsősorban az energikus, kíváncsi, jó idegrendszerű kutyákra jellemző. Ha a te háziállatod is szered így aludni, akkor egyszerre laza és éber, ami szuper kombináció.
4. Oldalra dőlve, kinyújtott lábakkal
Ha a kutyád az oldalán, teljesen elnyúlva alszik, épp mély lazulásban van. Ilyenkor szokott a leggyakrabban álmodni. Ez a testhelyzet egyértelműen azt üzeni, hogy nyugodt és biztonságos környezetben él, amiben nagyon jól érzi magát.
5. A ruháidon, takaródon
Amikor a kis kedvenced a pulcsidra, nadrágodra vagy a takaródra fekszik le aludni, a szakértők szerint nem a kényelmet, hanem az illatodat keresi. Te vagy számára ugyanis a megnyugtató és biztonságot adó közeg. Ez az alvási szokás tehát erős kötődést és gazdiimádatot jelez.
6. Hozzád simulva, neked dőlve
Ez hatalmas bizalomról árulkodik. A kutyák ösztönösen a falkájuk közelében alszanak, ebben az esetben pedig téged tekint a családjának. Ilyenkor nemcsak a tested melegét, de a közelséged biztonságát is keresi.
7. Betakarózva
Lehetséges, hogy a plusz meleget keresik, de vannak kutyák, akik függetlenül a hőmérséklettől, szeretnek teljesen vagy részben eltűnni a takaró alatt. Ha a te háziállatod is ilyen, aggodalomra semmi ok. Egészen egyszerűen csak az a típus, aki ezzel teremti meg a nyugodt és komfortos szundikálás feltételeit.
Hogyan alszanak a kutyák?
A kutyád alvási szokása sokat elmond arról, mennyire érzi magát biztonságban és szeretve. Ha gyakran alszik ellazult, védtelen pózokban, az annak a jele, hogy kiegyensúlyozott életet él melletted. Persze minden kutya más, de az biztos, hogy a nyugodt alvás a boldog kutya egyik legfontosabb ismertető jele.
