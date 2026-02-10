Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A te kutyád hogyan alszik? Ezt árulja el a kapcsolatotokról

háziállat kutya alvás
Hason, háton, oldalra dőlve, esetleg elbújva? Az, ahogyan a kutya leggyakrabban alszik, számtalan dologra utalhat. Köztük van az is, hogy mennyire érzi magát a gazdája mellett boldognak.

Mennyire érzi magát biztonságban, szeretve, vagy épp kiegyensúlyozottan? A kutyák alvási szokásai sokkal többet árulnak el az érzelmi állapotukról, mint gondolnád. Vannak például olyan cuki pózok, amik egyértelműen felfedik, milyen jó dolga van nálad, mások viszont akár aggodalomra is adhatnak okot. Less be a kutyaszundi pszichológiájába!

kutya alvás
A kutya alvási pozíciója sokat elárul arról, hogyan érzi magát ébren.
Forrás: 123.rf.com

A kutya alvási szokása felfedi, milyen a kapcsolata a gazdájával

Azt korábban már megfejtettük, hogy mit árul el rólad az alvási pozíciód, sőt, az éjszakáid mélyébe még egy személyiségteszttel is bepillantást nyerhettél. Az alvás azonban nem emberi kiváltság, arra minden élőlénynek alapvető szükséglete van. Egy kutya esetében pedig – függetlenül a horoszkópjától –különösen fontos szerepet játszik a testi és lelki egészség fenntartásában. Nem mindegy azonban, milyen testhelyzetben hajtja álomra a fejét. Egy-egy póz ugyanis árulkodhat arról, mennyire érzi magát nyugodtnak, védettnek és szeretettnek az otthonodban. 

1. Összegömbölyödve

kutya alvási póz
Nem kell egyből megijedni, ha így alszik a kutya.
Forrás: 123RF

Amikor a kutyád apró gombóccá húzza össze magát alvás közben, ösztönösen a biztonságot keresi. Ebben a testhelyzetben ugyanis a legkönnyebb megvédenie a létfontosságú szerveit. Akkor is megjelenhet, ha a kutya fázik – ezzel tudja ugyanis a leginkább fenntartania a testhőmérsékletét. Amennyiben kis kedvenced ébren magabiztos és felszabadult, nincs ok aggodalomra, egyszerűen fogadd el, hogy így érzi magát komfortosan.

2. Háton fekve, mancsokkal az ég felé

kutyák alvási szokásai
Hogy lehet így aludni? Ő maga az élet császára, ez nem vitás.
Forrás: 123RF

Az „élet császára” az egyik legbeszédesebb és legcukibb alvási póz. A hasa ilyenkor teljesen védtelen, így ezt csak akkor vállalja be egy kutya, ha maximálisan biztonságban érzi magát. Mire utal még? Ha kutyád előszeretettel durmol így, szinte biztosan kiegyensúlyozott, nyugodt, és teljes mértékben megbízik benned.

3. Hason fekve

hogyan alszanak a kutyák
Az egyik leggyakoribb alvási pozíció.
Forrás: 123RF

A Superman helyzetben a kutya ugyan pihen, de még nem merült mély álomban. Bármikor készen áll felpattanni, ha valami izgalmas történne. Ez a póz elsősorban az energikus, kíváncsi, jó idegrendszerű kutyákra jellemző. Ha a te háziállatod is szered így aludni, akkor egyszerre laza és éber, ami szuper kombináció.

4. Oldalra dőlve, kinyújtott lábakkal

kutya alszik
A kutya ilyenkor szokott a legintenzívebben álmodni.
Forrás: 123RF

Ha a kutyád az oldalán, teljesen elnyúlva alszik, épp mély lazulásban van. Ilyenkor szokott a leggyakrabban álmodni. Ez a testhelyzet egyértelműen azt üzeni, hogy nyugodt és biztonságos környezetben él, amiben nagyon jól érzi magát.

5. A ruháidon, takaródon

háziállat nyugodt alvás
A ruháidon vagy a takaródon bizony az illatod nyugtatja meg a háziállatodat.
Forrás: 123RF

Amikor a kis kedvenced a pulcsidra, nadrágodra vagy a takaródra fekszik le aludni, a szakértők szerint nem a kényelmet, hanem az illatodat keresi. Te vagy számára ugyanis a megnyugtató és biztonságot adó közeg. Ez az alvási szokás tehát erős kötődést és gazdiimádatot jelez.

6. Hozzád simulva, neked dőlve

kutya és gazda
Kevesebb jobb érzés van annál, amikor a kutyádat ölelve merültök álomba.
Forrás: 123RF

Ez hatalmas bizalomról árulkodik. A kutyák ösztönösen a falkájuk közelében alszanak, ebben az esetben pedig téged tekint a családjának. Ilyenkor nemcsak a tested melegét, de a közelséged biztonságát is keresi.

7. Betakarózva

kutya alszik
A kutya több okból is szeretheti, ha betakarod.
Forrás: 123RF

Lehetséges, hogy a plusz meleget keresik, de vannak kutyák, akik függetlenül a hőmérséklettől, szeretnek teljesen vagy részben eltűnni a takaró alatt. Ha a te háziállatod is ilyen, aggodalomra semmi ok. Egészen egyszerűen csak az a típus, aki ezzel teremti meg a nyugodt és komfortos szundikálás feltételeit.

Hogyan alszanak a kutyák?

A kutyád alvási szokása sokat elmond arról, mennyire érzi magát biztonságban és szeretve. Ha gyakran alszik ellazult, védtelen pózokban, az annak a jele, hogy kiegyensúlyozott életet él melletted. Persze minden kutya más, de az biztos, hogy a nyugodt alvás a boldog kutya egyik legfontosabb ismertető jele.

