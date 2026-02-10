A te kutyád hogyan alszik? Ezt árulja el a kapcsolatotokról

Mennyire érzi magát biztonságban, szeretve, vagy épp kiegyensúlyozottan? A kutyák alvási szokásai sokkal többet árulnak el az érzelmi állapotukról, mint gondolnád. Vannak például olyan cuki pózok, amik egyértelműen felfedik, milyen jó dolga van nálad, mások viszont akár aggodalomra is adhatnak okot. Less be a kutyaszundi pszichológiájába!

A kutya alvási pozíciója sokat elárul arról, hogyan érzi magát ébren.

Forrás: 123.rf.com

A kutya alvási szokása felfedi, milyen a kapcsolata a gazdájával

Azt korábban már megfejtettük, hogy mit árul el rólad az alvási pozíciód, sőt, az éjszakáid mélyébe még egy személyiségteszttel is bepillantást nyerhettél. Az alvás azonban nem emberi kiváltság, arra minden élőlénynek alapvető szükséglete van. Egy kutya esetében pedig – függetlenül a horoszkópjától –különösen fontos szerepet játszik a testi és lelki egészség fenntartásában. Nem mindegy azonban, milyen testhelyzetben hajtja álomra a fejét. Egy-egy póz ugyanis árulkodhat arról, mennyire érzi magát nyugodtnak, védettnek és szeretettnek az otthonodban.

1. Összegömbölyödve

Nem kell egyből megijedni, ha így alszik a kutya.

Forrás: 123RF

Amikor a kutyád apró gombóccá húzza össze magát alvás közben, ösztönösen a biztonságot keresi. Ebben a testhelyzetben ugyanis a legkönnyebb megvédenie a létfontosságú szerveit. Akkor is megjelenhet, ha a kutya fázik – ezzel tudja ugyanis a leginkább fenntartania a testhőmérsékletét. Amennyiben kis kedvenced ébren magabiztos és felszabadult, nincs ok aggodalomra, egyszerűen fogadd el, hogy így érzi magát komfortosan.

2. Háton fekve, mancsokkal az ég felé

Hogy lehet így aludni? Ő maga az élet császára, ez nem vitás.

Forrás: 123RF

Az „élet császára” az egyik legbeszédesebb és legcukibb alvási póz. A hasa ilyenkor teljesen védtelen, így ezt csak akkor vállalja be egy kutya, ha maximálisan biztonságban érzi magát. Mire utal még? Ha kutyád előszeretettel durmol így, szinte biztosan kiegyensúlyozott, nyugodt, és teljes mértékben megbízik benned.

3. Hason fekve

Az egyik leggyakoribb alvási pozíció.

Forrás: 123RF

A Superman helyzetben a kutya ugyan pihen, de még nem merült mély álomban. Bármikor készen áll felpattanni, ha valami izgalmas történne. Ez a póz elsősorban az energikus, kíváncsi, jó idegrendszerű kutyákra jellemző. Ha a te háziállatod is szered így aludni, akkor egyszerre laza és éber, ami szuper kombináció.