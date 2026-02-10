A tudomány szerint ilyen a világ legszexisebb nője – és nem csak a külső számít

Időről időre felbukkan egy-egy kutatás vagy felmérés, amely megpróbálja számszerűsíteni azt, ami alapvetően szubjektív: a vonzerőt. Egy friss elemzés most arra vállalkozott, hogy statisztikai alapon meghatározza, milyen külső jegyekkel rendelkezik napjaink legszexisebb nője – legalábbis a népszerű férfimagazinok rangsorai alapján.

Az amerikai modell, Lily Aldridge megjelenése jól illeszkedik a legszexisebb nő tudományos képéhez.

Forrás: Getty Images North America

Szexiség & tudomány A PlayersTime a Maxim Hot 100-as listáit elemezte 2016 és 2025 között.

A „legszexisebb nő” statisztikailag barna szemű, hosszú barna hajú és karcsú alkatú.

A természetes megjelenés és a kozmetikai beavatkozások hiánya visszatérő elem.

Lily Aldridge külseje sok szempontból illeszkedik a tudományos profilhoz.

Dua Lipa, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski és Shay Mitchell több kritériumnak is megfelel.

A kutatás szerint a szexualitás nem csak külső jegyekből áll, hanem kisugárzásból és karizmából is.

A férfiaknál Jonathan Bailey közelíti meg leginkább a statisztikai ideált.

A tudomány szerint ilyen a legszexisebb nő

A PlayersTime nevű oldal a Maxim magazin 2016 és 2025 közötti Hot 100-as listáit vizsgálta meg, hogy kiderítse, milyen közös tulajdonságok jelennek meg leggyakrabban a világ legvonzóbbnak tartott nőinél. A kutatók hangsúlyozzák: az eredmények nem szépségideált kívánnak felállítani, és semmiképp sem arról szólnak, hogy bárkinek is ehhez kellene mérnie magát.

A statisztikai adatok szerint a legszexisebb nő barna szemű, hosszú barna hajú, szív alakú az arca, sötétebb vonásokkal rendelkezik, és nagyjából 170–175 centiméter magas. Az elemzés alapján karcsú testalkatú, jellemzően nem esett át kozmetikai beavatkozásokon, és gyakran található rajta legalább egy tetoválás. Egy kevésbé romantikus, ám annál beszédesebb megállapítás is született: a listákon szereplő nők jelentős része már házas vagy tartós kapcsolatban él.

A kutatás szerint Lily Aldridge karakteres vonásai és megjelenése jól illeszkednek a tudományos profilhoz.

Ezek a hírességek felelnek meg a legtöbb kritériumnak

A leírás alapján több világsztár is közel áll ehhez a tudományos profilhoz. A PlayersTime szerint Dua Lipa, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski vagy Shay Mitchell sok szempontból megfelelnek a statisztikailag legvonzóbbnak tartott jegyeknek, ugyanakkor – ahogy más hasonló kutatásoknál – itt sincs olyan személy, aki minden kritériumnak maradéktalanul megfelelne.