Heti egy szexnap a boldog kapcsolat titka: a szakértők erre esküsznek

A karrier, a gyereknevelés, a háztartás és egyéb kötelezettségek között a szex és az intimitás gyakran a háttérbe szorul – erre kínálnak megoldást a szakértők egy elsőre különösnek tűnő módszerrel.

A rendszeres szex a párkapcsolatok egyik mozgatórugója.

Forrás: Shutterstock

Ezért kell a heti szexnap a kapcsolatod érdekében

A szakértő javaslata

Ha már elmúltál 20 éves, akkor teljesen természetes, hogy a prioritásaid között nem első helyen szerepel a szex, noha igényelnéd, csupán a hétköznapok nyüzsgésében sokszor nem jut rá idő és energia. Pedig rendkívül fontos a rendszeres szex, ha egészséges és boldog párkapcsolatot szeretnél kialakítani.

Egy több, mint 1000 párt vizsgáló kutatás szerint a legtöbb pár egyáltalán nem tervezi a szexet és kizárólag a spontán légyottokban hisz: szerintük megöli a vágyat az, ha a szex egy napirendi ponttá válik, pedig a szakértők teljesen mást mondanak.

Annak ellenére, hogy a szexuális menetrend felállítása furcsán hangzik, a terapeuták esküsznek rá. Hidd el: sokkal szórakoztatóbb, mint amilyennek hangzik, úgyhogy érdemes helyet szorítani neki a naptáradban.

Rend az ura mindennek

A kutatásban résztvevő párok 24%-a nem elégedett a szexuális életével, kiváltképp annak mennyiségével, érdekes módon azonban azok a párok (többnyire a házasok), akik beütemezik a szexet, jóval elégedettebbek, bármennyire is tűnik ez a tevékenység romantika gyilkosnak. Sok pár ugyanis, akik régóta együtt vannak, hanyagolják az összebújást, mert egyszerűen nincs rá idő. Pedig nem kell órákra elszakadni a mindennapi teendőktől azért, hogy kicsit jól érezzük magunkat: napi fél óra már csodákra képes.

Nem kell azonban rögtön ilyen nagy változást eszközölni a szakértők szerint: ha egy ideje már megritkultak az együttlétek, bőven elég egy napot kinevezni a héten, amikor ha esik, ha fúj, megtörténik a pásztoróra.

Mik ez előnyök?

Az első és legfontosabb előny maga a szex, ezt talán nem is kell részletezni. De annak, hogy kitűzitek a szexnapot, azaz beszéltek az együttlétekről, rengeteg pozitívuma van: megoszthatjátok a másikkal a fantáziátokat, vágyaitokat, esetleg aggodalmaitokat is. Ez máris egy erősebb, meghittebb kapcsolathoz vezet.

Arról nem is beszélve, hogy annak, hogy foglalkozol ezzel, remek üzenete van: az, hogy törődsz a másikkal és fontos számodra, hogy jól működjön a kapcsolatotok.

Ezzel kimutatod a másik iránti elkötelezettségedet és a kapcsolatodat prioritásként kezeled. Végül pedig a tudat, hogy szeretkezni fogsz és az izgatott várakozás visszahozza a régi pezsgést még a kapcsolatotok elejéről.