Heti egy szexnap a boldog kapcsolat titka: a szakértők erre esküsznek

A karrier, a gyereknevelés, a háztartás és egyéb kötelezettségek között a szex és az intimitás gyakran a háttérbe szorul – erre kínálnak megoldást a szakértők egy elsőre különösnek tűnő módszerrel.
Ezért kell a heti szexnap a kapcsolatod érdekében
A szakértő javaslata
Ha már elmúltál 20 éves, akkor teljesen természetes, hogy a prioritásaid között nem első helyen szerepel a szex, noha igényelnéd, csupán a hétköznapok nyüzsgésében sokszor nem jut rá idő és energia. Pedig rendkívül fontos a rendszeres szex, ha egészséges és boldog párkapcsolatot szeretnél kialakítani.
Egy több, mint 1000 párt vizsgáló kutatás szerint a legtöbb pár egyáltalán nem tervezi a szexet és kizárólag a spontán légyottokban hisz: szerintük megöli a vágyat az, ha a szex egy napirendi ponttá válik, pedig a szakértők teljesen mást mondanak.
Annak ellenére, hogy a szexuális menetrend felállítása furcsán hangzik, a terapeuták esküsznek rá. Hidd el: sokkal szórakoztatóbb, mint amilyennek hangzik, úgyhogy érdemes helyet szorítani neki a naptáradban.
Rend az ura mindennek
A kutatásban résztvevő párok 24%-a nem elégedett a szexuális életével, kiváltképp annak mennyiségével, érdekes módon azonban azok a párok (többnyire a házasok), akik beütemezik a szexet, jóval elégedettebbek, bármennyire is tűnik ez a tevékenység romantika gyilkosnak. Sok pár ugyanis, akik régóta együtt vannak, hanyagolják az összebújást, mert egyszerűen nincs rá idő. Pedig nem kell órákra elszakadni a mindennapi teendőktől azért, hogy kicsit jól érezzük magunkat: napi fél óra már csodákra képes.
Nem kell azonban rögtön ilyen nagy változást eszközölni a szakértők szerint: ha egy ideje már megritkultak az együttlétek, bőven elég egy napot kinevezni a héten, amikor ha esik, ha fúj, megtörténik a pásztoróra.
Mik ez előnyök?
Az első és legfontosabb előny maga a szex, ezt talán nem is kell részletezni. De annak, hogy kitűzitek a szexnapot, azaz beszéltek az együttlétekről, rengeteg pozitívuma van: megoszthatjátok a másikkal a fantáziátokat, vágyaitokat, esetleg aggodalmaitokat is. Ez máris egy erősebb, meghittebb kapcsolathoz vezet.
Arról nem is beszélve, hogy annak, hogy foglalkozol ezzel, remek üzenete van: az, hogy törődsz a másikkal és fontos számodra, hogy jól működjön a kapcsolatotok.
Ezzel kimutatod a másik iránti elkötelezettségedet és a kapcsolatodat prioritásként kezeled. Végül pedig a tudat, hogy szeretkezni fogsz és az izgatott várakozás visszahozza a régi pezsgést még a kapcsolatotok elejéről.
Hogyan kezdj neki?
Bár sokan azt hiszik, megöli a romantikát a tervezés, ez egyáltalán nem törvényszerű. Mint fentebb is írtuk, számos előnnyel jár, úgyhogy légy nyitott és adj egy esélyt ennek a módszernek. Hogy hogyan? Máris mutatjuk!
1. Nyújtsd be a javaslatot
Bátran vedd kezedbe az irányítást és dobd be spontán ötletként, hogy mi lenne, ha kitűznétek heti 1-2 szexnapot. Fogjátok fel ezt egy izgalmas játékként, vagy kihívásként!
2. Válasszátok ki az időpontot
Lőjétek be azt a napot és időpontot, amikor mindkettőtöknek van energiája az együttléthez– lehetőleg nem közvetlenül elalvás előtt. Lehet ez reggel, amikor egyikőtöknek sem kell annyira sietni, vagy akár egy lusta hétvégi délelőtt. A dátumot aztán vegyétek fel mindkettőtök naptárjába és kezeljétek olyan komolyan, mint egy munkahelyi megbeszélést, vagy egy fontos családi programot.
3. Készülj fel
Emlékezz vissza, hogyan készültél az első randevúkra: frissen mosott haj, szőrtelen test, csábító parfüm és szexi fehérnemű. Bár nyűgnek hangzik, egy héten egyszer egészen biztosan kivitelezhető, hogy a legjobb formádat mutasd és hidd el, te is jobban fogod magad érezni, ha magabiztos vagy. Hangold magad és a párodat is szexi üzenetekkel, hogy növeld az izgatottságot és a várakozást.
4. Legyél rugalmas
Könnyen előfordulhat, hogy valami közbejön az adott napon, de ezen nem szabad kiakadnod, csak egyszerűen ütemezd át a dátumot. Sőt, nem is kell feltétlenül, hogy megtörténjen az aktus, ha szex helyett csak összebújtok és beszélgettek, azzal is rengeteget tesztek a kapcsolatotokért.