2026. febr. 25., szerda

Heti egy szexnap a boldog kapcsolat titka: a szakértők erre esküsznek

Nagy Kata
2026.02.25.
Sokan irtóznak az eltervezett szex gondolatától, közben pedig nem is sejtik, milyen jó hatással lehet a kapcsolatukra. A szakértő szerint érdemes esélyt adni a rendszeresített szeretkezésnek, mutatjuk, miért!

A karrier, a gyereknevelés, a háztartás és egyéb kötelezettségek között a szex és az intimitás gyakran a háttérbe szorul – erre kínálnak megoldást a szakértők egy elsőre különösnek tűnő módszerrel.  

A rendszeres szex a párkapcsolatok egyik mozgatórugója. 
Ezért kell a heti szexnap a kapcsolatod érdekében

A szakértő javaslata 

Ha már elmúltál 20 éves, akkor teljesen természetes, hogy a prioritásaid között nem első helyen szerepel a szex, noha igényelnéd, csupán a hétköznapok nyüzsgésében sokszor nem jut rá idő és energia. Pedig rendkívül fontos a rendszeres szex, ha egészséges és boldog párkapcsolatot szeretnél kialakítani.

Egy több, mint 1000 párt vizsgáló kutatás szerint a legtöbb pár egyáltalán nem tervezi a szexet és kizárólag a spontán légyottokban hisz: szerintük megöli a vágyat az, ha a szex egy napirendi ponttá válik, pedig a szakértők teljesen mást mondanak. 

Annak ellenére, hogy a szexuális menetrend felállítása furcsán hangzik, a terapeuták esküsznek rá. Hidd el: sokkal szórakoztatóbb, mint amilyennek hangzik, úgyhogy érdemes helyet szorítani neki a naptáradban.

Rend az ura mindennek 

A kutatásban résztvevő párok 24%-a nem elégedett a szexuális életével, kiváltképp annak mennyiségével, érdekes módon azonban azok a párok (többnyire a házasok), akik beütemezik a szexet, jóval elégedettebbek, bármennyire is tűnik ez a tevékenység romantika gyilkosnak. Sok pár ugyanis, akik régóta együtt vannak, hanyagolják az összebújást, mert egyszerűen nincs rá idő. Pedig nem kell órákra elszakadni a mindennapi teendőktől azért, hogy kicsit jól érezzük magunkat: napi fél óra már csodákra képes. 

Nem kell azonban rögtön ilyen nagy változást eszközölni a szakértők szerint: ha egy ideje már megritkultak az együttlétek, bőven elég egy napot kinevezni a héten, amikor ha esik, ha fúj, megtörténik a pásztoróra. 

Mik ez előnyök? 

Az első és legfontosabb előny maga a szex, ezt talán nem is kell részletezni. De annak, hogy kitűzitek a szexnapot, azaz beszéltek az együttlétekről, rengeteg pozitívuma van: megoszthatjátok a másikkal a fantáziátokat, vágyaitokat, esetleg aggodalmaitokat is. Ez máris egy erősebb, meghittebb kapcsolathoz vezet. 

Arról nem is beszélve, hogy annak, hogy foglalkozol ezzel, remek üzenete van: az, hogy törődsz a másikkal és fontos számodra, hogy jól működjön a kapcsolatotok. 

Ezzel kimutatod a másik iránti elkötelezettségedet és a kapcsolatodat prioritásként kezeled. Végül pedig a tudat, hogy szeretkezni fogsz és az izgatott várakozás visszahozza a régi pezsgést még a kapcsolatotok elejéről.

Hogyan kezdj neki? 

Bár sokan azt hiszik, megöli a romantikát a tervezés, ez egyáltalán nem törvényszerű. Mint fentebb is írtuk, számos előnnyel jár, úgyhogy légy nyitott és adj egy esélyt ennek a módszernek. Hogy hogyan? Máris mutatjuk!

1. Nyújtsd be a javaslatot

Bátran vedd kezedbe az irányítást és dobd be spontán ötletként, hogy mi lenne, ha kitűznétek heti 1-2 szexnapot. Fogjátok fel ezt egy izgalmas játékként, vagy kihívásként!

2. Válasszátok ki az időpontot

Lőjétek be azt a napot és időpontot, amikor mindkettőtöknek van energiája az együttléthez– lehetőleg nem közvetlenül elalvás előtt. Lehet ez reggel, amikor egyikőtöknek sem kell annyira sietni, vagy akár egy lusta hétvégi délelőtt. A dátumot aztán vegyétek fel mindkettőtök naptárjába és kezeljétek olyan komolyan, mint egy munkahelyi megbeszélést, vagy egy fontos családi programot

3. Készülj fel 

Emlékezz vissza, hogyan készültél az első randevúkra: frissen mosott haj, szőrtelen test, csábító parfüm és szexi fehérnemű. Bár nyűgnek hangzik, egy héten egyszer egészen biztosan kivitelezhető, hogy a legjobb formádat mutasd és hidd el, te is jobban fogod magad érezni, ha magabiztos vagy. Hangold magad és a párodat is szexi üzenetekkel, hogy növeld az izgatottságot és a várakozást. 

4. Legyél rugalmas

Könnyen előfordulhat, hogy valami közbejön az adott napon, de ezen nem szabad kiakadnod, csak egyszerűen ütemezd át a dátumot. Sőt, nem is kell feltétlenül, hogy megtörténjen az aktus, ha szex helyett csak összebújtok és beszélgettek, azzal is rengeteget tesztek a kapcsolatotokért. 

A pizsama megölheti a szexuális életed - Ezt viseld inkább helyette

Ha szeretnéd fellobbantani a szenvedély lángját, érdemes tudatosabban megválasztani, hogy mit viselsz az ágyban – vagy mit nem.

Szexbalesetet szenvedett Kate Winslet: csupa zúzódás lett a teste

Vannak jelenetek, amelyek szó szerint fájdalmasan jól sikerülnek, jól tudja ezt Kate Winslet is, aki az Apró titkok forgatásán ezt saját bőrén tapasztalta meg.

7 dolog, amit csak akkor csinál egy férfi szex közben, ha igazán szeret

Csak szexre kellesz? Vagy szerelmes beléd? A férfi szex közbeni viselkedése elárulja, ha többet érez irántad.

 

 

