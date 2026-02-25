Katalin hercegné és Vilmos herceg új alkalmazottat keres: az álláshirdetéssel magukról is sokat elárulnak

A Kensington-palota friss álláshirdetése szerint Vilmos herceg és katalin hercegné a közösségimédia-csapatukat akarják erősíteni. A jelölt teljes munkaidőben, heti 37,5 órában dolgozik majd Londonban, a Kensington-palotában, és szükség esetén munkaidőn túl is rendelkezésre kell állnia.

Vilmos herceg és Katalin hercegné új munkaerőt keres

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg és Katalin hercegné álláshirdetése: ilyen alkalmazottat keresnek

Az új munkatárs feladatai közé tartozik majd a digitális történetmesélési koncepciók kidolgozása, amelyek bemutatják a walesi hercegi pár munkáját az online közönség számára. Továbbá el kell kísérnie Vilmos herceget és Katalin hercegnét a mindennapi programjaikra, jelen lenni a kiemelt királyi eseményeken, és adott esetben más királyi háztartások munkáját is támogatnia kell. Kiemelt cél a fiatalabb korosztály megszólítása, elsősorban természetes, hiteles tartalmakon keresztül. A követelmények között szerepel az is, hogy a jelölt képes legyen szoros határidők mellett is hatékonyan dolgozni, önállóan priorizálni a feladatokat, kezdeményező és motivált legyen. Emellett alapelvárás a tapintat és a diszkréció, hiszen a munkakör bizalmas információk kezelésével jár. Érdekesség, hogy „a királyi felségek munkája és tevékenysége iránti érdeklődés” a hirdetés szerint csupán előnyt jelent, nem feltétel.

Vilmos herceg és Katalin hercegné fejében kialakult egy kép a modern brit monarchiáról, és ennek megfelelően végzik a feladataikat. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a családjukra: az iskolai szünetekben rendszeresen visszavonulnak a nyilvános szereplésektől, hogy több időt töltsenek három gyermekükkel, a 12 éves György herceggel, a 10 éves Sarolta hercegnővel és a 7 éves Lajos herceggel. Működésük több ponton eltér III. Károly király gyakorlatától is. 2024 tavaszán például kiderült, hogy a walesi házaspár nem alkalmaz komornyikot.

2025 májusában Vilmos herceg személyi titkára, Will Bax is beszélt a trónörökös munkastílusáról. Szavai szerint Vilmos „meglehetősen igényes” és „ambiciózus” főnök, ugyanakkor Bax ezt erénynek tartja. Úgy fogalmazott, a herceg egyik legnagyobb erőssége, hogy támogatja és előreviszi a körülötte dolgozókat.