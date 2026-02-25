Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 25., szerda Géza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
sztárpár

Titokban összeházasodott Zendaya és Tom Holland – Videó

Getty Images -
sztárpár Zendaya Tom Holland
Life.hu
2026.02.25.
Legalábbis minden jel erre utal, ugyanis a 29 éves színésznő a múlt héten egy beverly hillsi eseményen az eljegyzési gyűrűje nélkül jelent meg – helyette egy klasszikus karikagyűrű csillant meg az ujján.

A rajongók szerint ez teljesen egyértelmű jele annak, hogy Zendaya és Tom Holland összeházasodott, és ha belegondolunk, teljesen rájuk vall, hogy titkos ceremónián mondják ki a boldogító igent.  

Zendaya és Tom Holland titokban összeházasodhattak
Zendaya és Tom Holland titokban összeházasodhattak
Forrás: Getty Images

Tom Holland és Zendaya összeházasodtak

Tom Holland és Zendaya egyébként 2016-ban, a Pókember: Hazatérés forgatásán ismerkedtek meg egymással, de kapcsolatukat csak 2021-ben vállalták fel nyilvánosan. Eddig azt hangoztatták, hogy nem sietnek az esküvővel, ám úgy tűnik, meggondolták magukat. További részleteket az alábbi videóban találsz: 

@life.hu_official

Titokban összeházasodott Zendaya és Tom Holland Úgy tűnik, hogy napjaink egyik legnépszerűbb álompárja komoly lépésre szánta el magát. #life #Zendaya #TomHolland #Hollywood #házasság #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Zendaya ékszerésze elárulta: ez az 5 eljegyzésigyűrű-trend uralja most a divatot

Idén a menyasszonyok hátat fordítanak a tömeggyártott tökéletességnek, hogy helyet adjanak az aszimmetrikus szépségeknek.

Zendaya és Robert Pattinson brutálisan merész és egyben művészi fotósorozattal borzolja a kedélyeket

Vajon a közös filmjük, a Kész dráma is ilyen lesz?

Előzetest kapott Zendaya és Robert Pattinson sötét humorú vígjátéka: a Kész dráma az év egyik nagy dobása lesz

Igazi érzelmi hullámvasútnak ígérkezik a Kész dráma című film, amiben veszélyes elegyet alkot a romantika és egy sötét titok, ami mindent felborít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu