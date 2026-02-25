Titokban összeházasodott Zendaya és Tom Holland – Videó

A rajongók szerint ez teljesen egyértelmű jele annak, hogy Zendaya és Tom Holland összeházasodott, és ha belegondolunk, teljesen rájuk vall, hogy titkos ceremónián mondják ki a boldogító igent.

Zendaya és Tom Holland titokban összeházasodhattak

Forrás: Getty Images

Tom Holland és Zendaya összeházasodtak

Tom Holland és Zendaya egyébként 2016-ban, a Pókember: Hazatérés forgatásán ismerkedtek meg egymással, de kapcsolatukat csak 2021-ben vállalták fel nyilvánosan. Eddig azt hangoztatták, hogy nem sietnek az esküvővel, ám úgy tűnik, meggondolták magukat. További részleteket az alábbi videóban találsz:

@life.hu_official Titokban összeházasodott Zendaya és Tom Holland Úgy tűnik, hogy napjaink egyik legnépszerűbb álompárja komoly lépésre szánta el magát. #life #Zendaya #TomHolland #Hollywood #házasság #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

