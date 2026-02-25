Titokban összeházasodott Zendaya és Tom Holland – Videó

Legalábbis minden jel erre utal, ugyanis a 29 éves színésznő a múlt héten egy beverly hillsi eseményen az eljegyzési gyűrűje nélkül jelent meg – helyette egy klasszikus karikagyűrű csillant meg az ujján.
A rajongók szerint ez teljesen egyértelmű jele annak, hogy Zendaya és Tom Holland összeházasodott, és ha belegondolunk, teljesen rájuk vall, hogy titkos ceremónián mondják ki a boldogító igent.
Tom Holland és Zendaya összeházasodtak
Tom Holland és Zendaya egyébként 2016-ban, a Pókember: Hazatérés forgatásán ismerkedtek meg egymással, de kapcsolatukat csak 2021-ben vállalták fel nyilvánosan. Eddig azt hangoztatták, hogy nem sietnek az esküvővel, ám úgy tűnik, meggondolták magukat. További részleteket az alábbi videóban találsz:
