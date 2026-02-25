Három mérgező mondat, amit soha ne mondj a párkapcsolatodban

Mindannyian tudjuk, hogy a szavaknak súlya van, de a gyakorlatban ez könnyen feledésbe merülhet. Pedig bizonyos mondatok többet árthatnak, mint hinnénk. Jeffrey Bernstein pszichológus a Psychology Today oldalán hívta fel a figyelmet néhány olyan kifejezésre, amelyet jobb elkerülni, ha harmonikus párkapcsolatra vágyunk.

Óvd a párkapcsolatod: ezeket a mondatokat jobb, ha sosem mondod ki!

Forrás: Moment RF

Jeffrey Bernstein pszichológus szerint vannak mérgező mondatok, amelyeket jobb elkerülni egy kapcsolatban.

Ezek a kifejezések érvénytelenítik a partner érzéseit, feszültséget és elhidegülést okozhatnak.

A konstruktív beszélgetés és egymás érzéseinek tisztelete alapvető minden egészséges párkapcsolatban.

Válogasd meg a szavaid: mérgező mondatok, amelyek tönkretehetik a párkapcsolatod

„Az ember hajlamos magától értetődőnek venni a dolgokat, és ez a partnerkapcsolatokra is igaz. Gyakran elfelejtjük, mennyire értékesek a szeretteink, és milyen fontos, hogy tisztelettel és odafigyeléssel bánjunk velük” – mondta Bernstein. A szakértő szerint a párterápiára járó pároknál gyakran figyelhető meg, hogy bizonyos kifejezések komoly feszültséget okoznak, miközben elsőre ártalmatlannak tűnnek.

Túl érzékeny vagy!

Az első tiltott mondat a „Túl érzékeny vagy”. Bernstein szerint ezzel a mondattal a másik érzéseit bagatellizáljuk, érvénytelenítjük a reakcióit, ami gyakran azzal jár, hogy a partner elzárkózik. A nyugodt és őszinte beszélgetés képessége minden egészséges kapcsolat alapja, ezért ha valaki elzárkózik, az komoly figyelmeztető jel lehet a kapcsolat egyensúlyára nézve.

Túlreagálod!

A második kifejezés a „túlreagálod”. Bár a közösségi médiában gyakran hallani ezt a szót, a valóságban sokkal komolyabb hatása van. Gyakran arra használják, hogy elutasítsák a problémát vagy meggyőzzék a másikat arról, hogy az érzései túlzóak, holott teljesen jogosak.

Például képzeljük el Annát és Pétert, akik hosszú ideje együtt élnek. Amikor Anna megpróbálja elmondani, hogy bántja valami a kapcsolatukban, Péter időről időre azt válaszolja, hogy túlreagálod. Anna úgy érzi, hogy az érzéseit semmibe veszik, és egy idő után már nem is meri kifejezni, ami zavarja. A folyamatos elutasítás végül elhidegüléséhez vezethet.

Ezt megjegyzem.

A harmadik gyakran mérgező mondat az „ezt számontartom”. Bernstein szerint, ha valaki folyamatosan számontartja, ki kért utoljára bocsánatot, ki kezdeményezett intimitást, vagy ki mit tett a ház körül, az könnyen nehezteléshez és hatalmi harcokhoz vezethet. A sérelmek számolása nem építő jellegű, hanem csak feszültséget szül.