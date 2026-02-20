A párkapcsolati válságból igenis ki lehet jönni, ha még hisztek a közöttetek lévő szerelemben.
Párkapcsolati válság – Miért rontottuk el?
Akár tetszik, akár nem, a legtöbb komoly kapcsolatban előfordulnak problémák. Nem kell rögtön a megcsalásra gondolni, elég ha csak szimplán kiveszik a szikra a szerelmetekből, és nem fektettek a kapcsolatotokba kellő energiát ahhoz, hogy ne csak megszokás legyen az együttlét, hanem ajándék. Persze van, hogy egy idő után rájöttök, hogy nem vagytok kompatibilisek akár érettségben, akár életszemléletben – most viszont azt az esetet vesszük górcső alá, amikor pontosan tudod, hogy a párod a nagybetűs Nagy Ő, akivel le szeretnéd élni az életed, de valahol valami elromlott.
Hogy romlott el?
Amikor már a szakítás szélén álltok, akkor nincs szükség arra, hogy újjal mutogassatok egymásra, egy párkapcsolat ugyanis két féltől függ. Persze-persze, ha te csaltad meg, akkor az igenis a te kontódra írható, viszont egy boldog párkapcsolatban meg sem fordulna az ember fejében egy harmadik fél gondolata. Félreértés ne essék, nem akarjuk elfogadhatóvá tenni a hűtlenséget, csak arra világítunk rá, hogy valószínűleg már rég rossz vágányra terelődött a kapcsolatotok.
Ha pedig nem figyeltek oda a kapcsolatotok megmentésére, akkor könnyen találhatjátok magatokat a szakítás vagy válás szélén. De vajon vissza lehet még hozni az eredeti tüzet?
Hogyan menthetem meg a párkapcsolatom?
Ha rájöttél, hogy nem akarod elveszíteni a kedvesed, mert 100 százalékig biztos vagy benne, hogy vele akarsz lenni, akkor van pár tipp, melyet alkalmazhatsz mielőtt végleg feladnátok a harcot. Nem kell ide érzelmi manipuláció – a lényeg, hogy újra egymásba szeressetek, vagyis hogy ne a megszokott szemetekkel nézzetek egymásra, hanem felidézzétek azt, hogy miért is választottátok egymást.
1. Beszéljetek őszintén!
Ha már egy ideje együtt vagytok, akkor nem lehet egyik napról a másikra lezárni a múltat. Beszéljétek át őszintén mindazt, amikről eddig nem mertetek szót ejteni: a sérelmeiteket, a félelmeiteket, a reményeiteket és azt, hogy mit éreztek most.
2. Adjatok időt egymásnak!
A sérelmek és az érzések feldolgozása nem egyik napról a másikra történik. Adjatok egymásnak időt. Ha fontos a közös múltatok és a közös énetek, akkor egy ilyen liminális időben is fontos, hogy kibírjátok még egy kicsit egymás mellett, hiszen ez vagy segíti az elengedést, vagy visszamozdítja a dolgokat az eredeti vágányra.
3. Adj teret neki!
Nagyon fontos, hogy ilyenkor türelmesnek kell lenned! Nem lehetsz rámenős, nem könyöröghetsz neki, hogy fogadjon vissza, hiszen ezzel ismét csak megfojtod őt. Adj neki teret és időt a gondolkodásra, még akkor is, ha megöl a bűntudat és a hiánya.
4. Dolgozz magadon!
Lehet, hogy klisének hangzik, de igaz: ne ő legyen a figyelmed középpontjában, hanem te magad. Egy rossz párkapcsolati lejtőn az ember legtöbbször saját magát is elfelejti. Arra sem emlékszel, hogy ki voltál vagy mit csináltál a párkapcsolatotok előtt? Nem érzed magad szexi nőnek, és nem figyeltél az utóbbi időben a külsődre sem? Ez mind-mind befolyásolja a hangulatod és a párkapcsolatod is. Persze, egy hosszú kapcsolatban már a pizsamás, zsíros hajú énjét is megimádod a másiknak, viszont nem szabad elfelejteni, hogy néha igenis ér szexinek lenni magad és a másik előtt.
Ha arra fókuszálsz, hogy te jobban legyél, akkor két legyet üthetsz egy csapásra: visszakapod magad, és a párodat is emlékeztetheted arra, hogy ki volt az a vicces, jó fej és szexi nő, akibe beleszeretett.
5. Randizzatok!
Nem kell nagy randira gondolni, hiszen egy túl romantikusra tervezett vacsora rosszul is elsülhet, miközben egymás mellett feszengtek. De a beszélgetést nemcsak otthon lehet megejteni: menjetek először sétálni, aztán lehet egyre randiszerűbbé tenni ezeket az alkalmakat. Csípd ki magad, mint a régi randikon, és ha jól esik, akkor fejezzétek be a randit egy heves összebújással, melynek nem kell még semmit sem jelentenie.
+1. Járjatok párterápiára
Ha már nagyon nem érzitek azt, hogy egyedül meg tudtok birkózni a probléma súlyával, akkor kérjetek segítséget szakembertől. Rengetek párterapeuta és pszichológus foglalkozik ezzel a témakörrel, ne féljetek a segítségkéréstől.
Hogyan lehet újrakezdeni egy kapcsolatot?
Ha ezeket a tippeket követve az újrakezdés mellett döntötök, akkor fontos azt szem előtt tartani, hogy egy új fázisba léptek be a kapcsolatotokban, és ezt az új közös utat kövezitek ki, ahelyett hogy a régit folytatnátok. Továbbá a szexi nőt se engedd el, aki benned lakozik, hiszen ő elengedhetetlen része a kapcsolatodnak és saját magadnak.
