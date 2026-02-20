A párkapcsolati válságból igenis ki lehet jönni, ha még hisztek a közöttetek lévő szerelemben.

Mit tegyünk párkapcsolati válság esetén?

Forrás: Shutterstock

Párkapcsolati válság – Miért rontottuk el?

Akár tetszik, akár nem, a legtöbb komoly kapcsolatban előfordulnak problémák. Nem kell rögtön a megcsalásra gondolni, elég ha csak szimplán kiveszik a szikra a szerelmetekből, és nem fektettek a kapcsolatotokba kellő energiát ahhoz, hogy ne csak megszokás legyen az együttlét, hanem ajándék. Persze van, hogy egy idő után rájöttök, hogy nem vagytok kompatibilisek akár érettségben, akár életszemléletben – most viszont azt az esetet vesszük górcső alá, amikor pontosan tudod, hogy a párod a nagybetűs Nagy Ő, akivel le szeretnéd élni az életed, de valahol valami elromlott.

Hogy romlott el?

Amikor már a szakítás szélén álltok, akkor nincs szükség arra, hogy újjal mutogassatok egymásra, egy párkapcsolat ugyanis két féltől függ. Persze-persze, ha te csaltad meg, akkor az igenis a te kontódra írható, viszont egy boldog párkapcsolatban meg sem fordulna az ember fejében egy harmadik fél gondolata. Félreértés ne essék, nem akarjuk elfogadhatóvá tenni a hűtlenséget, csak arra világítunk rá, hogy valószínűleg már rég rossz vágányra terelődött a kapcsolatotok.

Ha pedig nem figyeltek oda a kapcsolatotok megmentésére, akkor könnyen találhatjátok magatokat a szakítás vagy válás szélén. De vajon vissza lehet még hozni az eredeti tüzet?

Hogyan menthetem meg a párkapcsolatom?

Ha rájöttél, hogy nem akarod elveszíteni a kedvesed, mert 100 százalékig biztos vagy benne, hogy vele akarsz lenni, akkor van pár tipp, melyet alkalmazhatsz mielőtt végleg feladnátok a harcot. Nem kell ide érzelmi manipuláció – a lényeg, hogy újra egymásba szeressetek, vagyis hogy ne a megszokott szemetekkel nézzetek egymásra, hanem felidézzétek azt, hogy miért is választottátok egymást.

1. Beszéljetek őszintén!

Ha már egy ideje együtt vagytok, akkor nem lehet egyik napról a másikra lezárni a múltat. Beszéljétek át őszintén mindazt, amikről eddig nem mertetek szót ejteni: a sérelmeiteket, a félelmeiteket, a reményeiteket és azt, hogy mit éreztek most.