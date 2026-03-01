12 lépéses szakítás utáni útmutató, ha nem akarsz örökké az exed mögé bújni

A szétválás – még ha békésen is zajlott – gyakran jobban és hosszabb ideig fáj, mint elsőre hinnéd. A szakértők szerint az emlékek, a napi rutin és a közös helyszínek mind olyan triggerek, amelyek újra meg újra feltépik a régi sebeket. Ha szeretnél igazán túljutni a szakításon, és nem akarod újra és újra megrágni a szívfájdalmadat, csak tarts be ezt a 12 lépést.

Ne ragadj bele a szakításba, csak lépj tovább lassan, de biztosan.

Forrás: 123.rf.com

Szakítási kisokos, ha a célod a múlt lezárása

A szakítás nagyon hasonló a gyászfeldolgozás folyamatához. Hiszen veszteség ér, még akkor is, ha az elválás békés, már-már baráti volt, netán te kezdeményezted a párkapcsolat megszakítását. Pszichológusok és kapcsolatszakértők most összeállítottak egy 12 lépésből álló útmutatót, amely segít tudatosan, szeretetteljesen és hatékonyan dolgozni a szakítás utáni gyógyulási időszakon.

1. Szabadulj meg a triggertárgyaktól

A közös fotók, ajándékok vagy az a pulcsi, amit tőle kaptál mind újra és újra felidézhetik az emlékeket. Pakolj el mindent, ami fájdalmat okoz!

2. Tedd rendbe a digitális életed

Kövesd ki, némítsd, de a blokkolás is simán belefér. Ez nem bunkóság, hanem hatékony önvédelem. Kerüld el a profilját, ne nézegesd a sztorijait, ne olvasgasd a posztjait!

3. Listázd a red flageket

Írd össze, mik voltak a problémák, amiket a párkapcsolaton belül figyelmen kívül hagytál, de szerepük volt a szakításban. Ez segít reálisabban látni a kapcsolatot és kevésbé idealizálni a múltat.

4. Légy aktív, még akkor is, ha nincs kedved kimozdulni

Sport, tánc, túrázás. Legyen az bármilyen mozgás, segít felszabadítani az endorfint, ami kissé becsapós ugyan, de hozzájárul a jobb közérzetedhez.

5. Kapcsolódj le a közösségi médiáról, helyette jöhet a zene

Mindenki tudja, hogy az algoritmus „megérzi”, épp mi az aktuális érdeklődésed. Gondoljuk te sem szeretnél szakítós sztorikat és ezzel kapcsolatos tartalmakat nézni a telefonodon. Tehát, ha szükségét érzed, nyugodtan offold a közösségi oldalakat, és helyettük hallgass zenét. No, nem egy fájdalmas szakítós lejátszási listát, hanem olyasmit, ami segít felpörögni, erőt és lendületet adva.

6. Találj új hobbikat vagy régi szenvedélyeket

Legyen az festés, salsa, kertészkedés vagy olvasás, a lényeg, hogy elterelje a figyelmed, és új örömforrásokat hozzon az életedbe.