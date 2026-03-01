Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 1., vasárnap

12 lépéses szakítás utáni útmutató, ha nem akarsz örökké az exed mögé bújni

párkapcsolat ex szakítás
Vége, nincs tovább. Egy szakítás mindig fájdalommal és veszteséggel jár, de jól kezelve akár a személyes fejlődésedhez is hozzájárulhat. Szakértők most feltárják azokat a lépéseket, amelyekkel könnyebben megbirkózhatsz az exed árnyékával.

A szétválás – még ha békésen is zajlott – gyakran jobban és hosszabb ideig fáj, mint elsőre hinnéd. A szakértők szerint az emlékek, a napi rutin és a közös helyszínek mind olyan triggerek, amelyek újra meg újra feltépik a régi sebeket. Ha szeretnél igazán túljutni a szakításon, és nem akarod újra és újra megrágni a szívfájdalmadat, csak tarts be ezt a 12 lépést.

szakítás utáni fájdalom
Ne ragadj bele a szakításba, csak lépj tovább lassan, de biztosan.
Forrás: 123.rf.com

Szakítási kisokos, ha a célod a múlt lezárása

A szakítás nagyon hasonló a gyászfeldolgozás folyamatához. Hiszen veszteség ér, még akkor is, ha az elválás békés, már-már baráti volt, netán te kezdeményezted a párkapcsolat megszakítását. Pszichológusok és kapcsolatszakértők most összeállítottak egy 12 lépésből álló útmutatót, amely segít tudatosan, szeretetteljesen és hatékonyan dolgozni a szakítás utáni gyógyulási időszakon.

1. Szabadulj meg a triggertárgyaktól

A közös fotók, ajándékok vagy az a pulcsi, amit tőle kaptál mind újra és újra felidézhetik az emlékeket. Pakolj el mindent, ami fájdalmat okoz!

2. Tedd rendbe a digitális életed

Kövesd ki, némítsd, de a blokkolás is simán belefér. Ez nem bunkóság, hanem hatékony önvédelem. Kerüld el a profilját, ne nézegesd a sztorijait, ne olvasgasd a posztjait!

3. Listázd a red flageket

Írd össze, mik voltak a problémák, amiket a párkapcsolaton belül figyelmen kívül hagytál, de szerepük volt a szakításban. Ez segít reálisabban látni a kapcsolatot és kevésbé idealizálni a múltat.

4. Légy aktív, még akkor is, ha nincs kedved kimozdulni

Sport, tánc, túrázás. Legyen az bármilyen mozgás, segít felszabadítani az endorfint, ami kissé becsapós ugyan, de hozzájárul a jobb közérzetedhez.

5. Kapcsolódj le a közösségi médiáról, helyette jöhet a zene

Mindenki tudja, hogy az algoritmus „megérzi”, épp mi az aktuális érdeklődésed. Gondoljuk te sem szeretnél szakítós sztorikat és ezzel kapcsolatos tartalmakat nézni a telefonodon. Tehát, ha szükségét érzed, nyugodtan offold a közösségi oldalakat, és helyettük hallgass zenét. No, nem egy fájdalmas szakítós lejátszási listát, hanem olyasmit, ami segít felpörögni, erőt és lendületet adva.

6. Találj új hobbikat vagy régi szenvedélyeket

Legyen az festés, salsa, kertészkedés vagy olvasás, a lényeg, hogy elterelje a figyelmed, és új örömforrásokat hozzon az életedbe.

szakítás után jobb új párkapcsolat
Építsd újra magad a szakítás után, és légy még tudatosabb a következő párkapcsolatodban!
Forrás: 123.rf.com

7. Tedd egyedivé az otthonod

Az egész élettér a tiéd, ezt meg kell ünnepelned. Rendezd újra a nappalit vagy a szobádat, szerezz be egy új kis asztalt, egy rózsaszín dísztárgyat vagy egy új lámpát. A lényeg, hogy otthonod teret adjon a szimbolikus újrakezdésnek.

8. Írj le mindent, amit érzel

A naplóírás vagy akár egy, az exnek címzett, de soha el nem küldött levél segíthet a gondolataid tisztázásában.

9. Ápold a kapcsolataidat

Barátok, család? Engedd, hogy támogatásuk tápláljon ahelyett, hogy elzárkóznál tőlük.

10. Adj időt magadnak a gyászra

Ez nem egy kötött folyamat. Engedd meg magadnak, hogy megéld a fájdalmat – a bánatot, haragot, csalódást – anélkül, hogy ítélkeznél felettük. Ezzel elkerülheted, hogy az elfojtásuk miatt belső konfliktusba keveredj.

11. Tanulj a történtekből

Mit vinnél magaddal a következő párkapcsolatba? Miben vagy most bölcsebb? Ez segít abban, hogy ne ismételd újra ugyanazokat a mintákat.

12. Legyél kedves magaddal

A szakértők nem ámítanak, bizony számíthatsz visszaesésekre. Ez azonban teljesen normális. Ne ítélkezz, inkább tudd, hogy minden lépés, még a nehezebb is, a gyógyulás része.

A szakítás utáni továbblépés nem sprint, hanem maraton.

Az elválás fájdalmas, ez pedig független a szakítás körülményeitől. Tudatos lépésekkel azonban – mint a digitális és fizikai tér átrendezése, új hobbik megtalálása és a támogatói háló erősítése – könnyebb és inspirálóbb lesz a párkapcsolatod elgyászolása. Adj időt magadnak, engedd ki a negatív érzéseket, és ne félj segítséget kérni, ha úgy érzed, elakadtál. A szakításból ugyanis akár nagyobb önismeret és erő is születhet.

