Együtt léptek a nemzetközi porondra a magyar szépségmárkák a Cosmoprof Worldwide Bologna szakvásáron

Első alkalommal mutatkoztak be közösen magyar szépségipari márkák a világ egyik legjelentősebb szakmai eseményén, a Cosmoprof Worldwide Bologna rendezvényen. A 2026. március 26–28. között megrendezett bolognai vásár nemcsak a legújabb trendek és innovációk bemutatásának adott teret, hanem komoly nemzetközi figyelmet is hozott a hazai szereplőknek.

Cosmoprof Worldwide Bologna: a bemutatkozó hazai brandek nemzetközi figyelmet és üzleti lehetőségeket is szereztek.

Öt kiemelkedő magyar beauty brand mutatkozott be a Cosmoprof Worldwide Bologna rendezvényén

A Creative Hungary szervezésében, a Budapest Select égisze alatt öt kiemelkedő magyar beauty brand – az Adrienne Feller, az Anna Harangvölgyi Skinnotech, a CRÈEM, a DRHAZI és az Ilcsi – mutatkozott be közösen. A kollektív megjelenés célja kettős volt: erősíteni a márkák nemzetközi üzleti lehetőségeit, miközben a teljes hazai szépségipar láthatóságát is növelni.

A Cosmoprof évente mintegy 250 ezer látogatót vonz, és a gyártók, forgalmazók, beszállítók, valamint iparági döntéshozók egyik legfontosabb találkozási pontja világszerte. A magyar stand körül végig élénk érdeklődés volt: a hét első felében elsősorban szakmai látogatók – disztribútorok, importőrök, kozmetikai szakemberek – keresték fel, míg a hétvégére a trendek iránt érdeklődő nagyközönség is megjelent. A látogatók jelentős része Olaszországból, a közép-európai régióból, valamint a távol-keleti piacokról érkezett.

A CRÈEM standján a látogatók személyesen is kipróbálhatták a termékeket.

A bemutatkozás nemcsak figyelmet hozott, hanem konkrét üzleti lehetőségeket is: a magyar márkák számos tárgyalást folytattak, amelyek közül több már a megállapodás előkészítési szakaszába lépett. Az egyeztetések ráadásul nem álltak meg a szépségiparnál: a gyógyászati és csomagolóipari szereplők részéről is komoly érdeklődés mutatkozott.

A magyar szépségipar egyre erősebb nemzetközi szinten

A nyitónapon a résztvevők a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) közreműködésével szervezett szakmai programon is részt vettek. Az eseményen bemutatkozhattak az olasz szakmai szervezetek előtt, valamint átfogó képet kaptak az olasz piac működéséről és a piacra lépés lehetőségeiről. A vásár ideje alatt további networking események is segítették a kapcsolatépítést, ahol a látogatók személyesen is kipróbálhatták a magyar termékeket, amelyek a hazai gyógynövénykincset ötvözik modern tudományos megoldásokkal.