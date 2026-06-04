Különleges égi látványosság érkezik: egy héten át együtt ragyog a két legfényesebb bolygó

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a bolygópáros június 9-én, kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. Naplemente után, nagyjából 21 óra 20 perc körül érdemes a nyugati égboltot figyelni: a Vénusz a horizont felett körülbelül 17 fokos magasságban ragyog majd, tőle balra lefelé mindössze 1,6 fokos távolságban lehet megpillantani a Jupitert.

Ritka éggi jelenség: közel kerül egymáshoz a Vénusz és a Jupiter

Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Különleges égi jelenség: egy hétig ragyog együtt a Vénusz és a Jupiter

A jelenség különlegessége, hogy távcső nélkül is követhető, de kisebb műszerrel még izgalmasabb látványt nyújt. Egy kisebb távcsővel már a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai is megfigyelhetők, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is láthatóvá válhat. Mivel a két bolygó viszonylag alacsonyan jár majd az égen a nyugati látóhatáron, a megfigyeléshez tiszta, akadályoktól mentes környezetre lesz szükség. Június 9-én a Merkúr is eléri félfázisát, vagyis dichotómiáját. Ez azt jelenti, hogy a bolygó korongjának pontosan lesz fényes. A Merkúrt 21 óra 30 perc körül lehet keresni a nyugati horizont felett, nagyjából 8 fokos magasságban. Jó körülmények között akár szabad szemmel is látható lehet, de a megtalálását nagyban megkönnyíti egy kézi binokulár. A félkorong észleléséhez viszont már legalább százszoros nagyítású, állványos távcsőre van szükség.

A különleges égi eseményhez kapcsolódva a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 4. és 12. között rendhagyó esti programsorozattal készül. Az érdeklődőket távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják.

Ezek a cikkek is érdekeéhetnek: