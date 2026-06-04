Megjelentek a kártevők a kertedben? Ezt tedd a levélbolha ellen

A levélbolha ugyanúgy képes ártani a terméseinknek és a növényeinknek, mint bármelyik másik kártevő. Amint beüt a nyár, egyből elszaporodnak. De ne aggódj, meg lehet szabadulni tőlük.

Mutatjuk, mit lehet tenni levélbolha ellen.

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Levélbolha elleni védekezés A levélbolha bármelyik kertben megjelenhet.

Világoszöldes színük van, és rendkívül mozgékonyak.

A levélbolha ellen lehet tenni házi praktikákkal.

Mi az a levélbolha?

A Psylla buxi latin nevet viselő levélbolha egy igen gyakori kértevő, mely minden fára és növényre ártalmas. A megtámadott növények leveleiből kiszívja a nedvességet, miközben metszéseket és sebeket hagy rajtuk. A petéiket a megtámadott levelekbe rejtik, a lemetszett leveleken pedig gyantás csíkot hagynak maguk után.

Ezt a kértevőt igen könnyű felismerni. Apró, kabócaszerű a megjelenésük, és a világoszöldes testüket áttetsző szárnyak borítják. Rendkívül gyorsak és mozgékonyak, és persze nagyot tudnak ugrani.

Házi védekezés levélbolha ellen

Ha a fertőzés nincs nagyon elterjedve, akkor nem szükséges komolyabb eszközökhöz nyúlnod, ugyanis kis mennyiségben nem veszélyeztetik a növény egészségét. Elég, ha lemetszed a fertőzött területeket, amennyire csak tudod. Ha viszont nagyon elszaporodtak a levélbolhák, akkor bevethetsz egy-két trükköt.

Vizes lemosás

Mosd le a fertőzött növényeket erős (de még nem káros) vízsugárral. Ez lesodorja a kártevők nagy részét.

A talaj beszórása

Szórj kávézaccot a növény földjére – ez megakadályozza, hogy a bolhák a földbe bújjanak és szaporodjanak.

Házi permetek

Használj vegyszer nélküli házi permetet: szappanos-olajos emulziót vagy fokhagymás riasztó sprayt. Az előbbihez keverj 1 liter meleg vízbe 1 evőkanál folyékony káli szappant és 1 teáskanál étolajat. Permetezd be vele a növényeket, majd 1-2 óra múlva alaposan öblítsd le, hogy kapjanak levegőt a növények. A fokhagymás riasztó spray-hez zúzz össze egy fej fokhagymát, öntsd le 1 liter forró vízzel, majd hagyd állni egy éjszakát. Szűrés után mehet rá a levelekre – az intenzív illat ugyanis elriasztja a rovarokat.

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