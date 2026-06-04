Robert Pattinson visszavágott azoknak, akik szerint nem edzett Batman szerepére

Robert Pattinson keményen visszavágott azoknak a kritikusoknak, akik szerint nem tett eleget azért, hogy Batman szerepére megfelelő formába kerüljön. A 40 éves színész 2022-ben bújt Gotham sötét lovagjának bőrébe a The Batman című filmben, és hamarosan visszatér a szerephez is: a The Batman: Part II jelenlegi tervek szerint 2027 októberében kerül a mozikba.

Robert Pattinson megelégelte a kritikákat, és elmondta az igazat

Forrás: Getty Images North America

Így reagált Robert Pattinson azokra, akik szerint nem edzett Batman szerepére

Robert Pattinson elődjei, köztük Christian Bale és Ben Affleck kifejezetten izmos Batmanként jelentek meg a vásznon, ő azonban egy karcsúbb, visszafogottabb fizikumot mutatott. Emiatt többen is bírálták, és egyes rajongók azt állították, hogy gyakorlatilag nem is edzett a szerepre. A színész a GQ magazinnak adott interjújában reagált a kritikákra.

„Minden egyes nap edzettem” – jelentette ki. Hozzátette, hogy ennek ellenére is sokan úgy gondolják, mintha egyáltalán nem sportolt volna. „Naponta kétszer is edzettem, hajnali háromkor keltem miatta” – mondta.

Pattinson szerint részben saját magának köszönheti a róla kialakult képet. Úgy véli, sokan egy korábbi nyilatkozata miatt gondolhatták azt, hogy nem vette komolyan a felkészülést. „Csak azért van ez, mert korábban ezt mondtam egy interjúban. Menőnek akartam tűnni” – magyarázta.

A színész 2020-ban szintén a GQ-nak beszélt arról, hogy nem rajong különösebben a folyamatos edzésért, sőt akkor azt is elárulta, hogy időnként kibújt az edzője által előírt program alól. „Szerintem, ha valaki állandóan edz, az maga is része a problémának. Ezzel olyan elvárásokat teremtünk, amelyek korábban nem léteztek. A hetvenes években senki nem csinálta ezt. James Dean sem volt éppen kigyúrva” – mondta akkor. Korábban azt is megjegyezte, hogy miközben kolléganője, Zoë Kravitz heti öt alkalommal járt edzeni, ő „alig csinált valamit”.

Robert Pattinson és Zoë Kravitz

Forrás: FilmMagic

Már a Batman folytatására készül a színész

Úgy tűnik azonban, hogy a folytatás kedvéért most komolyabban veszi a felkészülést. A színész elárulta, hogy otthon már saját edzőterem áll rendelkezésére, így bármikor tud edzeni. Erre szüksége is lehet, hiszen a The Batman: Part II forgatása hamarosan elkezdődik. Robert Pattinson szerint a munka rögtön egy embert próbáló szakasszal indul: a kaszkadőrkoordinátor tájékoztatása alapján 11 héten át éjszakai forgatások várnak rá.