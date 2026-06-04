Kenterbe verte a fiatalabb sztárokat Joan Collins – 93 évesen is bomba formát villantott

Valósággal ragyogott a legendás világsztár, Joan Collins az új krimije, a Gyilkosság barátok között londoni bemutatóján, ahol a fotósok a legjobb barátnője, Elizabeth Hurley társaságában kapták lencsevégre. A 93 éves színésznő hihetetlenül fiatalos formában érkezett a Curzon Mayfair mozi vörös szőnyegére, elegáns megjelenésével pedig még 93 évesen is ellopta a show-t a többi híresség elől.

Elizabeth Hurley évtizedek óta Joan Collins egyik legközelebbi bizalmasa és legfőbb támasza.

Forrás: Northfoto

A Gyilkosság barátok között című nagyszabású film premierjét június 2-án, kedden este rendezték meg Londonban.

A filmbemutatón Joan Collins legjobb barátjával, Elizabeth Hurley-vel mutatkozott a vörös szőnyegen.

Az ikonikus sztárcsillagok fiatalos, sikkes megjelenésükkel valósággal levették a lábukról a rajongókat.

A 93 éves színésznő még fiatalságának titkát is elárulta.

Joan Collins mindenkit levett a lábáról

Az ikonikus sztárcsillagok közös, vörös szőnyeges megjelenését már régóta várták a rajongók, hiszen amellett, hogy a magánéletben elválaszthatatlanok, korábban a képernyőn is egy igazán emlékezetes duót alkottak a The Royals című sorozat anya-lánya párosaként.

Legújabb nyilvános megjelenésükre éppen ezért most olyan szetteket választottak, amitől valósággal leesett a rajongók álla.

Joan Collins még a filmpremieren is hű maradt a tőle megszokott klasszikusan elegáns stílusához, így egy sikkes fekete ruhát viselt, amit egy hozzá illő, díszes gallérú rövid kabáttal dobott fel. A színésznő stílusos megjelenésével mindenkit megdöbbentett, hiszen 93 éves kora ellenére is elképesztő csúcsformában volt, és sugárzóan fiatalosan nézett ki. Az időtlen szexszimbólum mellett azonban Elizabeth Hurley sem maradt észrevétlen, a színésznő ugyanis egy élénk narancssárga ruhában mutatta meg kifogástalan alakját, amit egy arany táskával és egy nagy, keretes napszemüveggel tett igazán divatossá.

Elizabeth Hurley és Joan Collins mellett Hurley fia, Damian látható.

Forrás: PA Wire

Joan Collins fiatalságának titka is kiderült

Joan a Hello! magazinnak adott nyilatkozatában elárulta, mi a mindmáig tartó bomba megjelenésének a kulcsa. Szerinte a fiatalság megőrzése csupán néhány alapvető dolognak köszönhető, amelyek között a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étkezés és a pihentető alvás játssza a főszerepet.

Joan szerint karcsú alakját és vékony lábait a tudatos táplálkozásnak, és a heti 4 rendszeres edzésnek köszönheti, amit töretlenül betart idős kora ellenére is.

A színésznő úgy gondolja, hogy annak, aki tényleg fogyni szeretne, egyáltalán nem kell egész életében zellerszáron és zöldségeken élnie, hanem elég csupán az étkezés adagjait mérsékelnie, hogy a finom falatok mellett az élet is élvezetes maradhasson. Káprázatos megjelenéséhez a fiatalos arcbőre is kulcsszereppel bír, amit plasztikai beavatkozás nélkül, megfelelő mennyiségű alvással és rendszeres fényvédőhasználattal tart fent.

Joan a pletykák ellenére ugyanis nem hisz a botoxban, elmondása szerint az évek alatt túl sok elrontott arcot látott már a környezetében, így ő maga egyetlen kezelésen sem vett részt.

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