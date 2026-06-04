Kenterbe verte a fiatalabb sztárokat Joan Collins – 93 évesen is bomba formát villantott

Valósággal ragyogott a legendás világsztár, Joan Collins az új krimije, a Gyilkosság barátok között londoni bemutatóján, ahol a fotósok a legjobb barátnője, Elizabeth Hurley társaságában kapták lencsevégre. A 93 éves színésznő hihetetlenül fiatalos formában érkezett a Curzon Mayfair mozi vörös szőnyegére, elegáns megjelenésével pedig még 93 évesen is ellopta a show-t a többi híresség elől.
- A Gyilkosság barátok között című nagyszabású film premierjét június 2-án, kedden este rendezték meg Londonban.
- A filmbemutatón Joan Collins legjobb barátjával, Elizabeth Hurley-vel mutatkozott a vörös szőnyegen.
- Az ikonikus sztárcsillagok fiatalos, sikkes megjelenésükkel valósággal levették a lábukról a rajongókat.
- A 93 éves színésznő még fiatalságának titkát is elárulta.
Joan Collins mindenkit levett a lábáról
Az ikonikus sztárcsillagok közös, vörös szőnyeges megjelenését már régóta várták a rajongók, hiszen amellett, hogy a magánéletben elválaszthatatlanok, korábban a képernyőn is egy igazán emlékezetes duót alkottak a The Royals című sorozat anya-lánya párosaként.
Legújabb nyilvános megjelenésükre éppen ezért most olyan szetteket választottak, amitől valósággal leesett a rajongók álla.
Joan Collins még a filmpremieren is hű maradt a tőle megszokott klasszikusan elegáns stílusához, így egy sikkes fekete ruhát viselt, amit egy hozzá illő, díszes gallérú rövid kabáttal dobott fel. A színésznő stílusos megjelenésével mindenkit megdöbbentett, hiszen 93 éves kora ellenére is elképesztő csúcsformában volt, és sugárzóan fiatalosan nézett ki. Az időtlen szexszimbólum mellett azonban Elizabeth Hurley sem maradt észrevétlen, a színésznő ugyanis egy élénk narancssárga ruhában mutatta meg kifogástalan alakját, amit egy arany táskával és egy nagy, keretes napszemüveggel tett igazán divatossá.
Joan Collins fiatalságának titka is kiderült
Joan a Hello! magazinnak adott nyilatkozatában elárulta, mi a mindmáig tartó bomba megjelenésének a kulcsa. Szerinte a fiatalság megőrzése csupán néhány alapvető dolognak köszönhető, amelyek között a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étkezés és a pihentető alvás játssza a főszerepet.
Joan szerint karcsú alakját és vékony lábait a tudatos táplálkozásnak, és a heti 4 rendszeres edzésnek köszönheti, amit töretlenül betart idős kora ellenére is.
A színésznő úgy gondolja, hogy annak, aki tényleg fogyni szeretne, egyáltalán nem kell egész életében zellerszáron és zöldségeken élnie, hanem elég csupán az étkezés adagjait mérsékelnie, hogy a finom falatok mellett az élet is élvezetes maradhasson. Káprázatos megjelenéséhez a fiatalos arcbőre is kulcsszereppel bír, amit plasztikai beavatkozás nélkül, megfelelő mennyiségű alvással és rendszeres fényvédőhasználattal tart fent.
Joan a pletykák ellenére ugyanis nem hisz a botoxban, elmondása szerint az évek alatt túl sok elrontott arcot látott már a környezetében, így ő maga egyetlen kezelésen sem vett részt.
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