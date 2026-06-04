Katalin hercegné kishúga ellopta a show-t: Pippa Middleton még a leendő királynénál is bájosabb

Még akadnak olyan nevek a brit királyi családban, akiket nem ismer annyira a nyilvánosság. Ilyen Katalin hercegné húga is, Pippa Middleton, akit sokan sokkal szebbnek és bájosabbnak tartanak, mint hercegné nővérét. Most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a misztikus lánytesóról!
- Katalin hercegné húga ebben az évben tölti a 43. életévét, de egy egész évtizedet letagadhatna.
- A hercegné árnyékában Pippa nagyon privát, elvonult életet él, pedig arcával és bomba alakjával modell is lehetne.
- Mutatjuk, miért bolondultak meg érte olyan sokan!
Ismerkedj meg a bájos Pippa Middletonnal!
Amikor 2011-ben a világ feszülten figyelte Katalin és Vilmos esküvőjét, a kamerák hirtelen egy olyan alakra fókuszáltak, aki pillanatok alatt ellopta a show-t a menyasszony elől. Ő nem más, mint Pippa Middleton, Katalin hercegnő húga. Bár azóta igyekszik óvni a magánéletét a nyilvánosságtól, a rajongók azóta is szomjazzák a híreket vele kapcsolatban. Vajon milyen a viszonya a leendő királynéval? Igazak a pletykák, amelyek szerint válságban van a házassága? Most lerántjuk a leplet az igazságról! Íme 5 érdekesség, amit biztosan nem tudtál a világ leghíresebb koszorúslányáról.
1. Miért kapta a Pippa Middleton nevet?
Bár az egész világ Pippaként ismeri, ez valójában csak egy becenév. A szülei, Carole és Michael Middleton a Philippa Charlotte Middleton nevet adták neki, amikor 1983-ban megszületett. A családjában azonban szinte a kezdetektől fogva a rövidebb, dallamosabb „Pippa” nevet használták.
2. Milyen Katalin hercegné húgával való kapcsolata?
A sajtó imádja a testvéri rivalizálásról szóló történeteket, de a valóságban Katalin hercegné és húgaközött elszakíthatatlan a kötelék. Gyerekkoruk óta rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak, és Pippa mindvégig nővére legfőbb bizalmasa maradt. Nemcsak a nyilvános eseményeken láthatóak együtt, hanem a magánéletben is napi szinten támogatják egymást.
3. Mesébe illő szerelem és a milliárdos Pippa Middleton férje
A rajongókat régóta foglalkoztatja a kérdés: ki az a férfi, aki meghódította a szépséges Middleton lány szívét? Pippa Middleton férje a milliárdos James Matthews, egykori autóversenyző és sikeres hedge fund menedzser, aki szintén az előkelő Eton College-ban tanult, akárcsak Vilmos és Harry herceg. James nem mellesleg a skóciai Glen Affric uradalmának örököse, így egy napon Pippa hivatalosan is megkapja a „Lady Glen Affric” címet.
4. Honnan a bomba forma? Minden a Pippa Middleton fitness mögött
A válasz a kemény munkában és az elkötelezettségben rejlik. A Pippa Middleton fitness rutin nem merül ki a lightos jógázásban, ugyanis világéletében megszállott sportrajongó volt. Az egyetemi évei alatt sportösztöndíjat is kapott, és azóta is rendszeresen fut, teniszezik, sőt, olyan brutális kihívásokat is teljesített már, mint a svédországi Vasaloppet sífutómaraton vagy a fivérével közös 3000 mérföldes kerékpártúra Amerikában.
5. Családi idill: Pippa Middleton gyermekei és a pletykák
Bár a bulvársajtóban időről időre felröppen a Pippa Middleton válás lehetősége, a valóságban a házasságuk sziklaszilárd. Pippa Middleton gyermekei – Arthur, Grace és a legkisebb Rose – távol a reflektorfénytől, de hatalmas luxusban és szeretetben nőnek fel. Pippa jelenleg főállású anyukaként és jótékonysági nagykövetként tevékenykedik, és esze ágában sincs válni, férjével közösen építik saját, királyi pompával felérő családi birodalmukat.
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