Katalin hercegné kishúga ellopta a show-t: Pippa Middleton még a leendő királynénál is bájosabb

Még akadnak olyan nevek a brit királyi családban, akiket nem ismer annyira a nyilvánosság. Ilyen Katalin hercegné húga is, Pippa Middleton, akit sokan sokkal szebbnek és bájosabbnak tartanak, mint hercegné nővérét. Most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a misztikus lánytesóról!

Ismerkedj meg az elbűvölő Pippa Middletonnal!

Forrás: Getty Image

Katalin hercegné húga ebben az évben tölti a 43. életévét, de egy egész évtizedet letagadhatna.

A hercegné árnyékában Pippa nagyon privát, elvonult életet él, pedig arcával és bomba alakjával modell is lehetne.

Mutatjuk, miért bolondultak meg érte olyan sokan!

Ismerkedj meg a bájos Pippa Middletonnal!

Amikor 2011-ben a világ feszülten figyelte Katalin és Vilmos esküvőjét, a kamerák hirtelen egy olyan alakra fókuszáltak, aki pillanatok alatt ellopta a show-t a menyasszony elől. Ő nem más, mint Pippa Middleton, Katalin hercegnő húga. Bár azóta igyekszik óvni a magánéletét a nyilvánosságtól, a rajongók azóta is szomjazzák a híreket vele kapcsolatban. Vajon milyen a viszonya a leendő királynéval? Igazak a pletykák, amelyek szerint válságban van a házassága? Most lerántjuk a leplet az igazságról! Íme 5 érdekesség, amit biztosan nem tudtál a világ leghíresebb koszorúslányáról.

Katalin hercegné esküvői ruhában, és húga Pippa Middleton, mint koszorúslány.

Forrás: Getty Images Europe

1. Miért kapta a Pippa Middleton nevet?

Bár az egész világ Pippaként ismeri, ez valójában csak egy becenév. A szülei, Carole és Michael Middleton a Philippa Charlotte Middleton nevet adták neki, amikor 1983-ban megszületett. A családjában azonban szinte a kezdetektől fogva a rövidebb, dallamosabb „Pippa” nevet használták.

2. Milyen Katalin hercegné húgával való kapcsolata?

A sajtó imádja a testvéri rivalizálásról szóló történeteket, de a valóságban Katalin hercegné és húgaközött elszakíthatatlan a kötelék. Gyerekkoruk óta rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak, és Pippa mindvégig nővére legfőbb bizalmasa maradt. Nemcsak a nyilvános eseményeken láthatóak együtt, hanem a magánéletben is napi szinten támogatják egymást.

3. Mesébe illő szerelem és a milliárdos Pippa Middleton férje

A rajongókat régóta foglalkoztatja a kérdés: ki az a férfi, aki meghódította a szépséges Middleton lány szívét? Pippa Middleton férje a milliárdos James Matthews, egykori autóversenyző és sikeres hedge fund menedzser, aki szintén az előkelő Eton College-ban tanult, akárcsak Vilmos és Harry herceg. James nem mellesleg a skóciai Glen Affric uradalmának örököse, így egy napon Pippa hivatalosan is megkapja a „Lady Glen Affric” címet.