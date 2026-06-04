Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 4., csütörtök Bulcsú

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
brit királyi család

Katalin hercegné kishúga ellopta a show-t: Pippa Middleton még a leendő királynénál is bájosabb

Getty Images Europe - WPA Pool
brit királyi család Pippa Middleton Katalin hercegné
Life
2026.06.04.
Katalin hercegnét már senkinek sem kell bemutatni, de elképesztően szép kishúgát már sokkal kevesebben ismerik. Íme minden, amit tudnod kell Pippa Middletonról.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Még akadnak olyan nevek a brit királyi családban, akiket nem ismer annyira a nyilvánosság. Ilyen Katalin hercegné húga is, Pippa Middleton, akit sokan sokkal szebbnek és bájosabbnak tartanak, mint hercegné nővérét. Most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a misztikus lánytesóról! 

Pippa Middleton
Ismerkedj meg az elbűvölő Pippa Middletonnal!
Forrás:  Getty Image
  • Katalin hercegné húga ebben az évben tölti a 43. életévét, de egy egész évtizedet letagadhatna. 
  • A hercegné árnyékában Pippa nagyon privát, elvonult életet él, pedig arcával és bomba alakjával modell is lehetne.  
  • Mutatjuk, miért bolondultak meg érte olyan sokan! 

Ismerkedj meg a bájos Pippa Middletonnal! 

Amikor 2011-ben a világ feszülten figyelte Katalin és Vilmos esküvőjét, a kamerák hirtelen egy olyan alakra fókuszáltak, aki pillanatok alatt ellopta a show-t a menyasszony elől. Ő nem más, mint Pippa Middleton, Katalin hercegnő húga. Bár azóta igyekszik óvni a magánéletét a nyilvánosságtól, a rajongók azóta is szomjazzák a híreket vele kapcsolatban. Vajon milyen a viszonya a leendő királynéval? Igazak a pletykák, amelyek szerint válságban van a házassága? Most lerántjuk a leplet az igazságról! Íme 5 érdekesség, amit biztosan nem tudtál a világ leghíresebb koszorúslányáról. 

Pippa Middleton Katalin hercegné
Katalin hercegné esküvői ruhában, és húga Pippa Middleton, mint koszorúslány.
Forrás: Getty Images Europe

1. Miért kapta a Pippa Middleton nevet? 

Bár az egész világ Pippaként ismeri, ez valójában csak egy becenév. A szülei, Carole és Michael Middleton a Philippa Charlotte Middleton nevet adták neki, amikor 1983-ban megszületett. A családjában azonban szinte a kezdetektől fogva a rövidebb, dallamosabb „Pippa” nevet használták.  

2. Milyen Katalin hercegné húgával való kapcsolata? 

A sajtó imádja a testvéri rivalizálásról szóló történeteket, de a valóságban Katalin hercegné és húgaközött elszakíthatatlan a kötelék. Gyerekkoruk óta rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak, és Pippa mindvégig nővére legfőbb bizalmasa maradt. Nemcsak a nyilvános eseményeken láthatóak együtt, hanem a magánéletben is napi szinten támogatják egymást.  

3. Mesébe illő szerelem és a milliárdos Pippa Middleton férje 

A rajongókat régóta foglalkoztatja a kérdés: ki az a férfi, aki meghódította a szépséges Middleton lány szívét? Pippa Middleton férje a milliárdos James Matthews, egykori autóversenyző és sikeres hedge fund menedzser, aki szintén az előkelő Eton College-ban tanult, akárcsak Vilmos és Harry herceg. James nem mellesleg a skóciai Glen Affric uradalmának örököse, így egy napon Pippa hivatalosan is megkapja a „Lady Glen Affric” címet. 

Katalin hercegné húga
Katalin hercegné és húga Pippa Middleton.
Forrás: Getty Images Europe

4. Honnan a bomba forma? Minden a Pippa Middleton fitness mögött 

A válasz a kemény munkában és az elkötelezettségben rejlik. A Pippa Middleton fitness rutin nem merül ki a lightos jógázásban, ugyanis világéletében megszállott sportrajongó volt. Az egyetemi évei alatt sportösztöndíjat is kapott, és azóta is rendszeresen fut, teniszezik, sőt, olyan brutális kihívásokat is teljesített már, mint a svédországi Vasaloppet sífutómaraton vagy a fivérével közös 3000 mérföldes kerékpártúra Amerikában.  

5. Családi idill: Pippa Middleton gyermekei és a pletykák 

Bár a bulvársajtóban időről időre felröppen a Pippa Middleton válás lehetősége, a valóságban a házasságuk sziklaszilárd. Pippa Middleton gyermekei – Arthur, Grace és a legkisebb Rose – távol a reflektorfénytől, de hatalmas luxusban és szeretetben nőnek fel. Pippa jelenleg főállású anyukaként és jótékonysági nagykövetként tevékenykedik, és esze ágában sincs válni, férjével közösen építik saját, királyi pompával felérő családi birodalmukat. 

Hasonló cikkeink is érdekelhetnek:

Eddig még sose látott fotók kerültek napvilágra Diana hercegnéről: ezeket el akarták titkolni előlünk

Sokan azt hitték, mindent tudnak a tragikus sorsú hercegnéről, de a most előkerült privát felvételek mindent megváltoztatnak. Olyan arcát mutatják Diana hercegnének, amit a királyi család legszívesebben eltitkolt volna a világ elől!

Diana hercegné unokahúgai ilyen gyönyörűek voltak Cannes-ban: közös fotón a 33 éves ikrek

Felejtsd el a hollywoodi celebeket, mert a brit királyi család legszebb női mindenkit leköröztek a cannes-i filmfesztiválon! Diana hercegné unokahúgai gyönyörűségéről beszél most mindenki!

Meglepő hálószobatitok derült ki Katalinról és Vilmosról

Nem a királyi protokollszabályokat a legnehezebb Vilmosnak betartania. Katalin elvárásai ugyanúgy irányítják őt, főként a hálószobában és az ágyban persze...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu