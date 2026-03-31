Csokinyuszi helyett ajándékozz szépséget húsvétra! – Kincsek a kosárban

húsvét 2026 szépségápolás húsvét
2026.03.31.
Unod már a sablonos ajándékokat, de fogalmad sincs, mit kellene adnod a tesódnak, a barátnődnek vagy éppen az anyukádnak? Akkor semmiképp se görgess tovább, ugyanis ez a cikk neked szól. A húsvéti szépségápolás jegyében szupertrendi termékeket válogattunk össze.

Ha extra ajándékkal lepnéd meg anyukádat vagy a lánytesódat, akkor bátran válassz az alábbi, húsvéti szépségápolási termékek közül. Hidd el, jobban örülnek majd ezeknek, mint egy halom édességnek. Mutatjuk a legszuperebb húsvéti ajándékokat!

húsvéti szépségápolás, egy fiatal nő nyuszis fejpéntban ajándékokkal a kezében mosolyog a kamerába
Húsvéti szépségápolás – Ajándékozz kényeztetést a tavasz legszebb ünnepére!
Forrás: Shutterstock

Húsvéti szépségápolási ajándékok a gondoskodás jegyében

Húsvétkor sem vágyunk másra, csak arra, hogy egy fárasztó nap után bezárkózzunk a fürdőszobába, hogy egy kényeztető fürdőt vegyünk, vagy kényelmesen elvégezzük az esti szépségápolási rutinunkat. Bármi is kapcsolja ki szeretteidet az ünnepi forgatagban, biztosan találsz számára megfelelő ajándékot. A házi praktikák is szuper hatásosak lehetnek, de ezekkel a termékekkel királynőnek fogja érezni magát.

húsvéti szépségápolási ajándékötletek
Nagyszerű húsvéti ajándékok, amiknek kicsik és nagyok is örülni fognak
1. babor Húsvéti Ampulla Tojás 21.990 Ft, 2. pupamilano Flower Artist - Shower Gel Virágos illatú tusfürdő gél 6.390 Ft, 3. notino Bohemia Gifts & Cosmetics Handmade Sheep kézműves szappan glicerinnel 2.160 Ft, 4. lush Munching Bunny Fürdőbomba 1.690 Ft, 5. douglas Collection Seasonal Hand Cream yellow kézkrém 842 Ft, 6. lush Baby Rainbow Carrot - Pink Többször használható habfürdő 1.790 Ft, 7. douglas Collection Seasonal Hand Soap Chicken kéziszappan 2.261 Ft, 8. notino Mad Beauty Disney Bambi Thumper hidratáló ajakbalzsam duo 2.460 Ft, 9. douglas Sunewmed+ Bunny Kiss Ajak- és szájkenőcs 3. 190 Ft, 10. rituals Chetty Blossom Easter Gift tusfürdő 14.200 Ft, 11. the-box-and-beauty SKINFOOD Carrot Carotene hidratáló és nyugtató maszk sárgarépa kivonattal 1.350 Ft 
Forrás: 123RF, babor, pupamilano, notino, lush, douglas, rituals,the-box-and-beauty

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha többet olvasnál húsvéti témában, olvasd el alábbi cikkeinket is!

Így lesz mesés a húsvétod: 5 dekorötlet, amit mindenki le akar majd másolni

Felejtsd el a harsány színeket és a műanyag kiegészítőket! Ha idén valami igazán kifinomultra vágysz, segítünk magasabb szintre emelni az ünnepi hangulatot.

Rakj nyuszit a körmödre! Ezek lesznek a legtrendibb húsvéti körmök 2026-ban

Megmutatjuk, melyek lesznek az igazán felfrissítő, de közben egyszerű húsvéti körmök 2026-ban!

Glow up húsvétkor is: így varázsolj luxus spa-élményt a fürdőszobádba

2026 húsvétján a hangsúly a belső egyensúlyon és az otthoni én-idő maximalizálásán van. Mutatjuk, hogyan teremthetsz ötcsillagos spa-hangulatot az ünnepi hosszú hétvégén!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
