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Így festett tiniként Hollywood legfélelmetesebb és egyben legvonzóbb női arca: Angelina Jolie-tól még a kamera is zavarba jött

Getty Images Europe - Aurore Marechal
születésnap mozi filmek Angelina Jolie
Hajdu Viktória
2026.06.04.
Évtizedek óta formálja filmipart, de sosem fért bele egy kategóriába sem. Angelina Jolie 51 éves lett.
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Angelina Jolie fiatalon valami egészen újat mutatott Hollywoodnak. Nem egyszerűen szép volt, inkább olyan, mintha a kamera néha nem tudta volna eldönteni: most csodálja vagy inkább visszahőköljön tőle.

Angelina Jolie fiatalon: az első fotózás.
Angelina Jolie fiatalon, 1993-ban, 18 évesen: az első fotózás.
Forrás:  Getty Images

Angelina Jolie fiatalon: Hollywood „veszélyesen nőies” ikonja, aki átírta a szépség szabályait

  • Angelina Jolie karakterei a szépség és a kontrollvesztés határán mozognak.
  • A „tökéletes nő” helyett mindig valami nyugtalanítóbbat mutat.
  • Fiatalon már olyan női erőt képviselt, ami egyszerre vonzó és ijesztő

Hollywood sokáig szerette a nőket egyszerű kategóriákba zárni: 

A kedves. A törékeny. A kívánatos.

Jolie viszont már a korai szerepeiben is kilógott ebből a rendszerből, egyszerűen besorolhatatlan volt. 

Az Észvesztő idején már látszott, hogy itt nem egy klasszikus „szimpatikus női karakterről” van szó. Inkább egy érzelmileg túlfeszített, kontrollt vesztett jelenlétről, ami egyszerre volt zavaró és hipnotikus.

376554 02: The Columbia Pictures presentation "Girl, Interrupted," starring Winona Ryder (left) and Angelina Jolie, questions the boundaries of freedom and confinement, friendship and betrayal and madness and sanity at a time when it seemed the whole world might be going crazy. Photo credit: Suzanne Tenner 1999 Columbia Pictures, Inc
Angelina Jolie és Winona Ryder az Észvesztőben.
Forrás:  Getty Image

Aztán jött Angelina Jolie Lara Croftja. A Tomb Raider nem csupán egy akciófilm volt, hanem egyfajta kulturális törés. Egy nő, aki nemcsak túléli a világot, de szét is rúgja annak szabályait, miközben még mindig ikonikus, szinte túl tökéletes vizuális forma marad. Ez a kettősség az, ami igazán nyugtalanítóvá teszi.

Angelina Jolie (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)
A Lara Croft premierjén. 
Forrás:  Getty Images

Angelina Jolie filmjei mindig ezt a kettősséget hordozták: kontrollált szépség és kontrollvesztett erő egyszerre. Mintha a hollywoodi „nőiesség” díszcsomagolása alatt valami sokkal nyersebb dolog dolgozott volna benne. 

A Mr. & Mrs. Smith már ezt a feszültséget párkapcsolati szintre emeli. Itt a nő nem háttér, nem motiváció, hanem egyenrangú veszélyforrás. A szerelem és az agresszió ugyanazon a tengelyen mozog, és egyik sem próbálja elrejteni a másikat. És való igaz, ez végül megmutatta a való élet dinamikáját is a Brad Pittel való kapcsolatában.

January 1, 2005 - ...... Mr And Mrs Smith, Brad Pitt, Angelina Jolie. Film and Television.
Brad Pitt és Angelina Jolia a Mr. & Mrs. Smith filmben. 
Forrás: NORTHFOTO

A Salt ügynök még tovább megy. Itt a test már nem narratíva, hanem fegyver. Nincs szükség magyarázatra, nincs szükség finomításra. A női karakter nem „tetszeni akar”, hanem túlélni és dönteni.

RELEASE DATE: 2010. MOVIE TITLE: Salt STUDIO: Columbia Pictures. PLOT: When CIA officer Evelyn Salt is outed as a Russian sleeper spy, she evades capture by those who are convinced she's aiming to assassinate the president PICTURED: ANGELINA JOLIE as Evelyn Salt.
Angelina Jolie Salt ügynökként.
Forrás: Northfoto

És persze ott van a Maleficent, ahol Angelina Jolie végképp belép abba a térbe, amit sokáig Hollywood nem tudott kezelni: a „szörnyen nőies” figura világába. A klasszikus gonosz itt nem elrejtendő hiba, hanem identitás. A sötétség nem visszafogandó, hanem történetté alakítható.

June 4, 2014 - Hollywood, USA - MALEFICENT (2014) .ANGELINA JOLIE .ROBERT STROMBERG (DIR) . (Credit Image: Â© Entertainment Pictures/ZUMA Press)
Angelina Jolie a Maleficent filmben. 
Forrás:  Northfoto 


Ez az, ami visszanézve különösen érdekes Jolie fiatal kori szerepeiben

Mintha mindig egy lépéssel előrébb járt volna annál, amit a közönség „elfogadható női viselkedésnek” gondolt. Nem azért, mert provokálni akart, hanem mert egyszerűen nem fért bele abba a bizonyos keretbe, amit a társadalom elvárt volna tőle.

És talán ezért működik ma is ennyire erősen a képe. Mert Jolie sosem csak egy karakter  a vásznon. Inkább egy kérdés: mi történik, ha a női szépség nem megnyugtat, hanem kizökkent? Mi történik, ha a nő nem finom, hanem erős és ezt nem rejti el? A válasz Hollywoodban még mindig formálódik. De Angelina Jolie már jóval korábban megmutatta, milyen az, amikor egy nő nem simul bele a történetbe, hanem átírja azt.

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