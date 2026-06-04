Így festett tiniként Hollywood legfélelmetesebb és egyben legvonzóbb női arca: Angelina Jolie-tól még a kamera is zavarba jött

Angelina Jolie fiatalon valami egészen újat mutatott Hollywoodnak. Nem egyszerűen szép volt, inkább olyan, mintha a kamera néha nem tudta volna eldönteni: most csodálja vagy inkább visszahőköljön tőle.

Angelina Jolie fiatalon, 1993-ban, 18 évesen: az első fotózás.

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Angelina Jolie fiatalon: Hollywood „veszélyesen nőies” ikonja, aki átírta a szépség szabályait Angelina Jolie karakterei a szépség és a kontrollvesztés határán mozognak.

A „tökéletes nő” helyett mindig valami nyugtalanítóbbat mutat.

Fiatalon már olyan női erőt képviselt, ami egyszerre vonzó és ijesztő

Hollywood sokáig szerette a nőket egyszerű kategóriákba zárni:

A kedves. A törékeny. A kívánatos.

Jolie viszont már a korai szerepeiben is kilógott ebből a rendszerből, egyszerűen besorolhatatlan volt.

Az Észvesztő idején már látszott, hogy itt nem egy klasszikus „szimpatikus női karakterről” van szó. Inkább egy érzelmileg túlfeszített, kontrollt vesztett jelenlétről, ami egyszerre volt zavaró és hipnotikus.

Angelina Jolie és Winona Ryder az Észvesztőben.

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Aztán jött Angelina Jolie Lara Croftja. A Tomb Raider nem csupán egy akciófilm volt, hanem egyfajta kulturális törés. Egy nő, aki nemcsak túléli a világot, de szét is rúgja annak szabályait, miközben még mindig ikonikus, szinte túl tökéletes vizuális forma marad. Ez a kettősség az, ami igazán nyugtalanítóvá teszi.

A Lara Croft premierjén.

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Angelina Jolie filmjei mindig ezt a kettősséget hordozták: kontrollált szépség és kontrollvesztett erő egyszerre. Mintha a hollywoodi „nőiesség” díszcsomagolása alatt valami sokkal nyersebb dolog dolgozott volna benne.

A Mr. & Mrs. Smith már ezt a feszültséget párkapcsolati szintre emeli. Itt a nő nem háttér, nem motiváció, hanem egyenrangú veszélyforrás. A szerelem és az agresszió ugyanazon a tengelyen mozog, és egyik sem próbálja elrejteni a másikat. És való igaz, ez végül megmutatta a való élet dinamikáját is a Brad Pittel való kapcsolatában.

Brad Pitt és Angelina Jolia a Mr. & Mrs. Smith filmben.

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A Salt ügynök még tovább megy. Itt a test már nem narratíva, hanem fegyver. Nincs szükség magyarázatra, nincs szükség finomításra. A női karakter nem „tetszeni akar”, hanem túlélni és dönteni.

Angelina Jolie Salt ügynökként.

Forrás: Northfoto

És persze ott van a Maleficent, ahol Angelina Jolie végképp belép abba a térbe, amit sokáig Hollywood nem tudott kezelni: a „szörnyen nőies” figura világába. A klasszikus gonosz itt nem elrejtendő hiba, hanem identitás. A sötétség nem visszafogandó, hanem történetté alakítható.