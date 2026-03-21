2026. márc. 21., szombat Benedek

Itt a tavasz legszebb természeti látványossága: kezdődik a cseresznyefa-virágzás

Baranyi Hanna
2026.03.21.
Ha imádod a virágokat, akkor kétségkívül március vége-április eleje a kedvenc időszakod. Hiszen ekkor jön el a japán cseresznyevirágzás ideje! És most komolyan: van ennél gyönyörűbb a tavaszban?

Ne aggódj, nem kell Japánig utaznod, hogy megnézd a cseresznyevirágzást! Persze, bakancslistás az is, de itthon is gyönyörködhetsz a természet megújulásában!

  • A tavaszi virágzás kezdetét a cseresznyevirág jelzi előre a legfeltűnőbben.
  • A virágzás március-áprilisban zajlik.
  • A Japán sakura annyira híres lett, hogy már a divatban, a sminkben és a színekben is megjelenik.
  • Nem szükséges Japánig elmenned, Magyarországon is van számos gyönyörű helyet, ahol gyönyörködhetsz benne.

A tavasz ébredése

Imádjuk a tavaszt! A nap kisüt, az idő enyhébb lesz, lágy szellő borzolja fel a tincseinket, előkerülnek a tavaszi ruhák, és még a csók is édesebb. De mindezt felülmúlja a természet csodája, amikor minden tavaszi virágba borul. Ebben az első és legfeltűnőbb a csodálatos japán cseresznyefa, a sakura. A látványtól szem nem marad szárazon.

Mikor virágzik a cseresznyefa?

A japán cseresznyevirágzás, vagyis a sakuravirágzás minden évben ámulatba ejt mindenkit. Ha csak képeken látod, akkor is azt érzed, hogy a mennyországnak is ilyennek kell lennie. 

Sakurából viszont van bőven itthon is, és az a jó hírünk, hogy már el is kezdett virágozni! A bimbózásból való kiserkenés ugyanis általában március közepén-végén kezdődik (az időjárástól függően), és egészen április közepe-végéig kitart a csodás látvány (ha szerencsénk van, ismét az időjárás tekintetében).

Miért jó megfigyelni a cseresznyefa-virágzást?

Egyrészt természetesen csodálatos látványban lesz részed, ha ellátogatsz a legszebb helyszínekre, másrészt viszont ez a gyönyörű folyamat annyira népszerűségnek, hogy már a mindennapjainkba is becsempészte magát. Hiszen az április színei között szinte mindig ott van a sakura árnyalata, amit egy cseresznyevirág ihlette sminkben is megünnepelhetsz!

Hol tudom megnézni?

Nagyon jó kérdés! Ha húsvétkor szeretnél egy kis pihenőt tartani, és külföldre látogatnál el (de azért nem a messzi Japánba), akkor Európában is számos csodás város van, ahol meg tudod lesni ezt a különleges természeti csodát. Szívből ajánljunk például a német Bonn városát, azon belül is a Heerstrasse sugárutat vagy a skót Edinburgh-ban a Meadows Parkot.

Ha viszont maradnál kis hazánkban, és itthon néznél sakuravirágzást, akkor látogass el az ELTE Füvészkertbe, a Budai Arborétumba vagy a Budai Várnegyedbe. Vidéken pedig Vácrátótot, Sárospatakot és Pécset ajánljuk figyelmedbe! 

De vigyázz, mindenhol rengeteg a turista, úgyhogy jól fontolt meg, melyik idősávban kukkantod meg a virágokat, ha élvezni is szeretnéd a bámészkodást, főleg, ha ne adj’ isten még fotózkodni is szeretnél velük!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
