Itt a tavasz legszebb természeti látványossága: kezdődik a cseresznyefa-virágzás

Ne aggódj, nem kell Japánig utaznod, hogy megnézd a cseresznyevirágzást! Persze, bakancslistás az is, de itthon is gyönyörködhetsz a természet megújulásában!

A cseresznyevirágzás szinte maga a mennyország!

Kezdődik a cseresznyevirágzás! A tavaszi virágzás kezdetét a cseresznyevirág jelzi előre a legfeltűnőbben.

A virágzás március-áprilisban zajlik.

A Japán sakura annyira híres lett, hogy már a divatban, a sminkben és a színekben is megjelenik.

Nem szükséges Japánig elmenned, Magyarországon is van számos gyönyörű helyet, ahol gyönyörködhetsz benne.

A tavasz ébredése

Imádjuk a tavaszt! A nap kisüt, az idő enyhébb lesz, lágy szellő borzolja fel a tincseinket, előkerülnek a tavaszi ruhák, és még a csók is édesebb. De mindezt felülmúlja a természet csodája, amikor minden tavaszi virágba borul. Ebben az első és legfeltűnőbb a csodálatos japán cseresznyefa, a sakura. A látványtól szem nem marad szárazon.

Mikor virágzik a cseresznyefa?

A japán cseresznyevirágzás, vagyis a sakuravirágzás minden évben ámulatba ejt mindenkit. Ha csak képeken látod, akkor is azt érzed, hogy a mennyországnak is ilyennek kell lennie.

Sakurából viszont van bőven itthon is, és az a jó hírünk, hogy már el is kezdett virágozni! A bimbózásból való kiserkenés ugyanis általában március közepén-végén kezdődik (az időjárástól függően), és egészen április közepe-végéig kitart a csodás látvány (ha szerencsénk van, ismét az időjárás tekintetében).

Miért jó megfigyelni a cseresznyefa-virágzást?

Egyrészt természetesen csodálatos látványban lesz részed, ha ellátogatsz a legszebb helyszínekre, másrészt viszont ez a gyönyörű folyamat annyira népszerűségnek, hogy már a mindennapjainkba is becsempészte magát. Hiszen az április színei között szinte mindig ott van a sakura árnyalata, amit egy cseresznyevirág ihlette sminkben is megünnepelhetsz!

Hol tudom megnézni?

Nagyon jó kérdés! Ha húsvétkor szeretnél egy kis pihenőt tartani, és külföldre látogatnál el (de azért nem a messzi Japánba), akkor Európában is számos csodás város van, ahol meg tudod lesni ezt a különleges természeti csodát. Szívből ajánljunk például a német Bonn városát, azon belül is a Heerstrasse sugárutat vagy a skót Edinburgh-ban a Meadows Parkot.