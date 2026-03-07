Ideje kertészkedni: ez a virág illik hozzád a születési hónapod szerint

A kertészkedés nemcsak a növényekről szól, hanem arról is, hogy személyesebbé tegyük a környezetünket. Egyre népszerűbb például az a trend, hogy ültessünk a kertbe a születési hónapunkhoz kapcsolódó virágokat vagy hagymás növényeket. Utóbbiak különösen jó választást jelentenek, hiszen sok közülük tavasszal bont szirmot, amikor a kert a téli szürkeség után újra életre kel. A kertszakértők szerint minden hónaphoz köthető egy jellegzetes virág– így akár egész évben színes virágágyásokat alakíthatunk ki.
- Tudtad, hogy a születési hónapodhoz egy különleges virág is kapcsolódik?
- A kertben akár mind a 12 hónap jellegzetes növényét is elültetheted.
- A hagymás virágok többsége tavasszal hozza a legszebb színeket.
- Minden hónap növénye saját szimbolikus jelentéssel bír.
- A születési hónap virága személyes és különleges ajándék is lehet.
- A szakértők szerint a megfelelő ültetéssel a kert szinte folyamatosan virágozhat.
Válassz virágot a születési hónapod szerint!
Január – hóvirág
A január születési hónapjához a hóvirág illik. Ez az egyik legkorábban nyíló hagymás növény: gyakran még a hó alól bújik elő, és a tavasz közeledtét jelzi. Legjobb ősszel elültetni vagy tavasszal, amikor a virágok már elhervadtak. A hóvirág a remény, az újjászületés és a tisztaság jelképe – tökéletes szimbóluma egy új év kezdetének.
Február – krókusz
A februárhoz a krókusz tartozik. Az alacsony, mégis feltűnő virágok lila, fehér vagy sárga színekben jelennek meg, és szinte szőnyegszerűen boríthatják be a gyepet vagy a virágágyást. A krókuszhagymákat szintén ősszel ültetik el, általában 5–10 centiméteres távolságra egymástól. A krókusz az örömöt, a friss energiát és az új kezdeteket jelképezi.
Március – nárcisz
A március jellegzetes hagymás növénye a nárcisz. A tél végén és kora tavasszal nyíló virág a tavasz egyik legismertebb jelképe. Számos fajtája létezik, a kisebb, korai változatoktól a nagyobb, látványos virágú típusokig. A nárcisz különösen jól mutat csoportosan ültetve, de cserépben is szépen fejlődik. A nárcisz a megújulás, a szerencse és az optimizmus jelképe.
Április – tulipán
Áprilisban a tulipáné a főszerep. A klasszikus tavaszi virág szinte végtelen szín- és formaváltozatban létezik: találunk egyszerű, rojtos vagy telt virágú fajtákat is. A tulipánhagymákat ősszel kell elültetni, hegyes végükkel felfelé, napos vagy félárnyékos helyre. A tulipán a szerelem, a szépség és az elegancia szimbóluma.
Május – díszhagyma
Májusban a díszhagyma, vagyis az allium virágzik. Ezek a látványos, gömb alakú virágfejek gyakran lila árnyalatban pompáznak, és nemcsak szépek, hanem a beporzó rovarokat is vonzzák. Az alliumhagymákat szintén ősszel ültetik, hogy tavasszal és kora nyáron virágozzanak. A díszhagyma az erőt, az egységet és az összetartozást jelképezi.
Június – liliom
A júniusi születésűek virága a keleti liliom. Magas szárán hatalmas, illatos virágok nyílnak, amelyek a kert egyik leglátványosabb díszei. A hagymákat ősszel vagy kora tavasszal is el lehet ültetni. A liliom a tisztaság, a nőiesség és az elegancia jelképe.
Július – sáfrányfű
Júliusban a krokozmia, más néven sáfrányfű tüzes narancsos-vörös virágai ragyognak a kertben. Karcsú, ívelt szárai akár másfél méter magasra is megnőhetnek. A növény télálló, így ha egyszer elültetjük, évről évre visszatér. A krokozmia a szenvedélyt, az energiát és az életerőt jelképezi.
Augusztus – kardvirág
Az augusztushoz a kardvirág tartozik. Hosszú virágszárai és élénk színei miatt a vágott virágcsokrok egyik kedvence. A hagymagumókat virágzás után gyakran felszedik és tárolják, mert a növény nem mindig viseli jól a kemény teleket. A kardvirág az erőt, a becsületet és a kitartást szimbolizálja.
Szeptember – canna liliom
Szeptemberhez a kánna tartozik. Ezek a trópusi hangulatot idéző növények nagy leveleikkel és élénk színű virágaikkal hívják fel magukra a figyelmet. A napos fekvést kedvelik, és különösen jól mutatnak a kert hangsúlyos pontjain. A canna liliom a magabiztosság, a büszkeség és az életöröm jelképe.
Október – jácint
Az októberi hagymás növény a jácint, amelyet ősszel érdemes elültetni, hogy tavasszal illatos virágaival díszítse a kertet. Kompakt virágzata és intenzív illata miatt sokak kedvence. A jácint a szeretetet, az őszinte érzelmeket és az örömöt jelképezi.
November – ciklámen
A novemberhez a ciklámen illik, amely a hűvösebb hónapokban is képes virágba borulni. Finom, visszahajló szirmai és mintás levelei különleges hangulatot adnak a kertnek vagy az erkélynek. A ciklámen a hűség, a gyengédség és a kitartás szimbóluma.
December – amarillisz
December virága az amarillisz, amely nagy, tölcséres virágaival igazi ünnepi látvány. Gyakran lakásban hajtatják, így karácsony körül bontja ki pompás szirmait. Az amarillisz a büszkeséget, az erőt és a szépséget jelképezi.
Ha valaki igazán különleges virágoskertet szeretne, akár mind a tizenkét növényt is elültetheti. Így a kert szinte egész évben változó színekben pompázhat, miközben minden hónap egy-egy új virággal köszönti a szezont. A születési hónaphoz kapcsolódó növények ráadásul személyes ajándéknak is kiválóak: egy-egy virágzó növény születésnapra szimbolikus és maradandó meglepetés lehet – írja a Homes & Gardens.
