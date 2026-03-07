Ideje kertészkedni: ez a virág illik hozzád a születési hónapod szerint

A kertészkedés nemcsak a növényekről szól, hanem arról is, hogy személyesebbé tegyük a környezetünket. Egyre népszerűbb például az a trend, hogy ültessünk a kertbe a születési hónapunkhoz kapcsolódó virágokat vagy hagymás növényeket. Utóbbiak különösen jó választást jelentenek, hiszen sok közülük tavasszal bont szirmot, amikor a kert a téli szürkeség után újra életre kel. A kertszakértők szerint minden hónaphoz köthető egy jellegzetes virág– így akár egész évben színes virágágyásokat alakíthatunk ki.

Virág a születési hónapodhoz: tudd meg, melyik növény tartozik hozzád

Forrás: The Image Bank RF

Tudtad, hogy a születési hónapodhoz egy különleges virág is kapcsolódik?

A kertben akár mind a 12 hónap jellegzetes növényét is elültetheted.

A hagymás virágok többsége tavasszal hozza a legszebb színeket.

Minden hónap növénye saját szimbolikus jelentéssel bír.

A születési hónap virága személyes és különleges ajándék is lehet.

A szakértők szerint a megfelelő ültetéssel a kert szinte folyamatosan virágozhat.

Válassz virágot a születési hónapod szerint!

Január – hóvirág

A január születési hónapjához a hóvirág illik. Ez az egyik legkorábban nyíló hagymás növény: gyakran még a hó alól bújik elő, és a tavasz közeledtét jelzi. Legjobb ősszel elültetni vagy tavasszal, amikor a virágok már elhervadtak. A hóvirág a remény, az újjászületés és a tisztaság jelképe – tökéletes szimbóluma egy új év kezdetének.

Február – krókusz

A februárhoz a krókusz tartozik. Az alacsony, mégis feltűnő virágok lila, fehér vagy sárga színekben jelennek meg, és szinte szőnyegszerűen boríthatják be a gyepet vagy a virágágyást. A krókuszhagymákat szintén ősszel ültetik el, általában 5–10 centiméteres távolságra egymástól. A krókusz az örömöt, a friss energiát és az új kezdeteket jelképezi.

Március – nárcisz

A március jellegzetes hagymás növénye a nárcisz. A tél végén és kora tavasszal nyíló virág a tavasz egyik legismertebb jelképe. Számos fajtája létezik, a kisebb, korai változatoktól a nagyobb, látványos virágú típusokig. A nárcisz különösen jól mutat csoportosan ültetve, de cserépben is szépen fejlődik. A nárcisz a megújulás, a szerencse és az optimizmus jelképe.