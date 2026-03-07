Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ideje kertészkedni: ez a virág illik hozzád a születési hónapod szerint

tavasz virág virágos növények jácint ültetés növény tulipán nárcisz
Rideg Léna
2026.03.07.
Tulipán, nárcisz vagy liliom? A virágok közül sokunknak van kedvence, de azt kevesen tudják, hogy a születési hónapunkhoz is kapcsolódik egy-egy jellegzetes virág. A kertészeti hagyományok szerint minden hónapnak megvan a maga növénye – olyan virágok, amelyek nemcsak szépek, hanem különleges jelentést is hordoznak.

A kertészkedés nemcsak a növényekről szól, hanem arról is, hogy személyesebbé tegyük a környezetünket. Egyre népszerűbb például az a trend, hogy ültessünk a kertbe a születési hónapunkhoz kapcsolódó virágokat vagy hagymás növényeket. Utóbbiak különösen jó választást jelentenek, hiszen sok közülük tavasszal bont szirmot, amikor a kert a téli szürkeség után újra életre kel. A kertszakértők szerint minden hónaphoz köthető egy jellegzetes virág– így akár egész évben színes virágágyásokat alakíthatunk ki.

Virág a születési hónapodhoz: tudd meg, melyik növény tartozik hozzád
Virág a születési hónapodhoz: tudd meg, melyik növény tartozik hozzád
Forrás: The Image Bank RF
  • Tudtad, hogy a születési hónapodhoz egy különleges virág is kapcsolódik?
  • A kertben akár mind a 12 hónap jellegzetes növényét is elültetheted.
  • A hagymás virágok többsége tavasszal hozza a legszebb színeket.
  • Minden hónap növénye saját szimbolikus jelentéssel bír.
  • A születési hónap virága személyes és különleges ajándék is lehet.
  • A szakértők szerint a megfelelő ültetéssel a kert szinte folyamatosan virágozhat.

Válassz virágot a születési hónapod szerint!

Január – hóvirág

A január születési hónapjához a hóvirág illik. Ez az egyik legkorábban nyíló hagymás növény: gyakran még a hó alól bújik elő, és a tavasz közeledtét jelzi. Legjobb ősszel elültetni vagy tavasszal, amikor a virágok már elhervadtak. A hóvirág a remény, az újjászületés és a tisztaság jelképe – tökéletes szimbóluma egy új év kezdetének.

Február – krókusz 

A februárhoz a krókusz tartozik. Az alacsony, mégis feltűnő virágok lila, fehér vagy sárga színekben jelennek meg, és szinte szőnyegszerűen boríthatják be a gyepet vagy a virágágyást. A krókuszhagymákat szintén ősszel ültetik el, általában 5–10 centiméteres távolságra egymástól. A krókusz az örömöt, a friss energiát és az új kezdeteket jelképezi.

Március – nárcisz

A március jellegzetes hagymás növénye a nárcisz. A tél végén és kora tavasszal nyíló virág a tavasz egyik legismertebb jelképe. Számos fajtája létezik, a kisebb, korai változatoktól a nagyobb, látványos virágú típusokig. A nárcisz különösen jól mutat csoportosan ültetve, de cserépben is szépen fejlődik. A nárcisz a megújulás, a szerencse és az optimizmus jelképe.

Beautiful white to yellow narcis up close lit from behind by the sun
A nárcisz a megújulás jelképe.
Forrás: Moment RF

Április – tulipán

Áprilisban a tulipáné a főszerep. A klasszikus tavaszi virág szinte végtelen szín- és formaváltozatban létezik: találunk egyszerű, rojtos vagy telt virágú fajtákat is. A tulipánhagymákat ősszel kell elültetni, hegyes végükkel felfelé, napos vagy félárnyékos helyre. A tulipán a szerelem, a szépség és az elegancia szimbóluma.

Május – díszhagyma

Májusban a díszhagyma, vagyis az allium virágzik. Ezek a látványos, gömb alakú virágfejek gyakran lila árnyalatban pompáznak, és nemcsak szépek, hanem a beporzó rovarokat is vonzzák. Az alliumhagymákat szintén ősszel ültetik, hogy tavasszal és kora nyáron virágozzanak. A díszhagyma az erőt, az egységet és az összetartozást jelképezi.

Június – liliom

A júniusi születésűek virága a keleti liliom. Magas szárán hatalmas, illatos virágok nyílnak, amelyek a kert egyik leglátványosabb díszei. A hagymákat ősszel vagy kora tavasszal is el lehet ültetni. A liliom a tisztaság, a nőiesség és az elegancia jelképe.

Július – sáfrányfű

Júliusban a krokozmia, más néven sáfrányfű tüzes narancsos-vörös virágai ragyognak a kertben. Karcsú, ívelt szárai akár másfél méter magasra is megnőhetnek. A növény télálló, így ha egyszer elültetjük, évről évre visszatér. A krokozmia a szenvedélyt, az energiát és az életerőt jelképezi.

2211506003
A sáfrányfű az életerőt jelképezi.
Forrás: 500px

Augusztus – kardvirág

Az augusztushoz a kardvirág tartozik. Hosszú virágszárai és élénk színei miatt a vágott virágcsokrok egyik kedvence. A hagymagumókat virágzás után gyakran felszedik és tárolják, mert a növény nem mindig viseli jól a kemény teleket. A kardvirág az erőt, a becsületet és a kitartást szimbolizálja.

Szeptember – canna liliom

Szeptemberhez a kánna tartozik. Ezek a trópusi hangulatot idéző növények nagy leveleikkel és élénk színű virágaikkal hívják fel magukra a figyelmet. A napos fekvést kedvelik, és különösen jól mutatnak a kert hangsúlyos pontjain.  A canna liliom a magabiztosság, a büszkeség és az életöröm jelképe.

Október – jácint

Az októberi hagymás növény a jácint, amelyet ősszel érdemes elültetni, hogy tavasszal illatos virágaival díszítse a kertet. Kompakt virágzata és intenzív illata miatt sokak kedvence. A jácint a szeretetet, az őszinte érzelmeket és az örömöt jelképezi.

November – ciklámen

A novemberhez a ciklámen illik, amely a hűvösebb hónapokban is képes virágba borulni. Finom, visszahajló szirmai és mintás levelei különleges hangulatot adnak a kertnek vagy az erkélynek.  A ciklámen a hűség, a gyengédség és a kitartás szimbóluma.

613270138
A ciklámen a hűség és a gyengédség jelképe, amely a hidegebb hónapokban is virágba borul.
Forrás: Corbis Documentary RF

December – amarillisz

December virága az amarillisz, amely nagy, tölcséres virágaival igazi ünnepi látvány. Gyakran lakásban hajtatják, így karácsony körül bontja ki pompás szirmait. Az amarillisz a büszkeséget, az erőt és a szépséget jelképezi.

Ha valaki igazán különleges virágoskertet szeretne, akár mind a tizenkét növényt is elültetheti. Így a kert szinte egész évben változó színekben pompázhat, miközben minden hónap egy-egy új virággal köszönti a szezont. A születési hónaphoz kapcsolódó növények ráadásul személyes ajándéknak is kiválóak: egy-egy virágzó növény születésnapra szimbolikus és maradandó meglepetés lehet – írja a Homes & Gardens.

