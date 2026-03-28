Mindenki a csodájára jár a 70 évesen is fitt nagypapának, akinek 35 éves felesége nemrég hozta világra közös kisfiukat

Hihetetlen, de igaz! Egy amerika házaspár románca bizonyíték rá, hogy a szerelem nem ismer akadályokat. A 70 éves Roy és felesége, a 35 éves Glenda néhány évvel ezelőtt egy szakmai megbeszélésen szerettek egymásba, azóta pedig a környezetük rosszallása ellenére is boldog és kiegyensúlyozott kapcsolatot építettek ki. A nagy korkülönbség ellenére összeházasodtak, majd egy hosszú lombikbébiprogram után végre a kezükben tarthatják szerelmük első gyümölcsét. Mutatjuk a fitt nagypapa és a legkisebb gyermeke közös fotóját.

A 70 éves fitt nagypapa és kiscsaládja

Évtizedeket is letagadhat a korából a fitt nagypapa

Bár Roy nemrég töltötte be a 70-et, ez sem rajta, sem az életvitelén nem látszik. Heti négyszer végez súlyzós edzést, emellett hatszor jár futni. 2022 óta kizárólag vizet iszik és odafigyel az egészséges táplálkozásra is. Pedig nem volt könnyű útja a nyugdíjas férfinak, ugyanis néhány éve prosztatarákkal diagnosztizálták, ami miatt később termékenységi műtéten esett át. Ennek ellenére tavaly júniusban – néhány hónapos lombikbébiprogram után – megszületett a 9. gyermeke, Roy Briley III. A házaspárnak ő az első közös gyermeke, de a férfinak a korábbi kapcsolataiból már született 8 utódja.

Roy így mesélt az életükről és a románcukról:

„A közösségi médiában sok támadást kapunk. De nálunk működik a történet. Nem vagyok az a fajta ember, aki online éli az életét. Én akkor is büszkén megosztom a gyönyörű feleségem és gyermekem fotóját, ha ezért kritikákat kapok. Idős férfiként felelősséget érzek iránta, hogy megőrizzem az egészségem és a lehető leghosszabb életet éljem. Ez a családom érdeke is. Soha nem ittam, dohányoztam, vagy drogoztam. Nem állítom, hogy 35 vagy 40 évesnek érzem magam, de kirobbanó az egészségügyi állapotom" – kezdte beszámolóját a fitt nagypapa. Az interjú ezen pontján Glenda vette át a szót a férjétől és elárulta, hogyan ismerkedtek meg.

„A munkahelyemen találkoztunk, amikor 29 éves voltam. A nagy korkülönbség ellenére is nagyon gördülékenyen ment közöttünk a beszélgetés és mindig mondtam a kollégáknak, hogy több hasonlóság van köztünk, mint bárki mással. Roy nagyon céltudatos és szorgalmas, ezek pedig nekem nagyon fontos értékek. Az a tény, hogy rögtön vacsorázni hívott, még jobban imponált nekem. Sok srác, ha meglátja élete szerelmét, akkor félénkké válik. Az édesanyám 56 éves, az elején ő sem vette komolyan ezt a kapcsolatot, de most már lassan 5 éve alkotunk egy párt, így mindenki komolyan vesz minket. Roy már félig-meddig nyugdíjas, a gyerekei pedig felnőttek és saját családot alapítottak, így van lehetősége rengeteg időt tölteni a fiunkkal" – árulta el az újdonsült édesanya. Glenda azt is elárulta, hogy készen áll egy újabb várandósságra, és már meg is kezdték a második beültetést, úgyhogy hamarosan 4 fősre bővülhet extravagáns családjuk.