Ő volt Patrick Dempsey 26 évvel idősebb, első felesége: Rochelle Parkert titkolta a színész

A köztük lévő 26 év korkülönbség már önmagában is meglepte a rajongókat, ám a kapcsolat részletei hosszú időn át titokban maradnak. Patrick Dempsey és Rochelle Parker tudatosan kerülték a reflektorfényt, és házasságuk első éveiben alig jelentek meg együtt nyilvános eseményeken.

Patrick Dempsey és Rochelle „Rocky” Parker 1990-ben

Forrás: Getty Images

A színész és Rochelle Parker még 1984-ben találkoztak, amikor mindketten szerepet kaptak a Brighton Beach Memoirs című színdarabban. Patrick Dempsey ekkor mindössze 18 éves volt, míg Parker 44, már háromgyermekes édesanya. Első fia 1956-ban született, vagyis hét évvel idősebb volt a filmsztárnál. A jelentős korkülönbség ellenére kapcsolatuk gyorsan elmélyült. Parker nemcsak Dempsey partnere lett, hanem mentorként és menedzserként is segítette a pályáját. Az együttműködésük szakmailag és a magánéletben is összefonódott, ami később a kapcsolat egyik meghatározó – és problémás – elemévé vált. Kapcsolatukat szinte végig titkolták, csak a válásuk előtt röviddel jelentek meg párszor a nyilvánosság előtt. 1994-ben aztán Parker beadta a válókeresetet, amelyben „összeegyeztethetetlen nézeteltérésekre” hivatkozott.

A válási eljárás során Parker súlyos vádakat fogalmazott meg: azt állította, hogy Dempsey 1987-ben, a Can’t Buy Me Love című film forgatásán bántalmazta őt. A vádat később visszavonta, és azt mondta, jogi képviselői tanácsára tette meg a bejelentést. Ez az ügy volt az egyik ritka alkalom, amikor a házasságuk részleteire fény derült.

Patrick Dempsey első házassága: a színész szerint rémálom volt

Patrick Dempsey évekkel később, egy 2006-os interjúban beszélt először nyíltabban erről az időszakról. Első házasságát „freudi rémálomként” jellemezte, és elismerte, hogy a kapcsolatban erős anyai dinamika alakult ki. Úgy fogalmazott: akkoriban úgy érezte, anyára van szüksége, nem pedig egy egyenrangú társra. Felidézte azt is, hogy Parker középső fia egy évvel idősebb volt nála, ami különösen nehéz helyzeteket teremtett számára.

A színész visszatekintése szerint a kapcsolat érzelmileg megterhelő volt, és számos olyan konfliktusuk volt, amelyeket később is nehezen tudott feldolgozni. Ezek az élmények részben családi hátteréből is fakadtak: édesanyjánál, Angelánál a kilencvenes évek végén petefészekrákot diagnosztizáltak, éppen abban az időszakban, amikor Dempsey és Parker kapcsolata egyre komolyabbá vált. Angela 17 éven át küzdött a betegséggel, majd 2014-ben hunyt el. Rochelle „Rocky” Parker élete utolsó éveit szintén rákbetegséggel vívott küzdelem árnyékolta be, ő is 2014-ben hunyt el.