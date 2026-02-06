Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Ő volt Patrick Dempsey 26 évvel idősebb, első felesége: Rochelle Parkert titkolta a színész

hollywood Patrick Dempsey válás
Horváth Angéla
2026.02.06.
Patrick Dempsey karrierje kezdetén tudatosan kerülte, hogy beszéljen első házasságáról, amelyet egy nála jóval idősebb nővel kötött. A 60 éves színész – akit a legtöbben a Grace Klinika című sorozat Dr. Derek Shepherdjeként ismernek – mindössze 21 éves volt, amikor 1991-ben feleségül vette Rochelle „Rocky” Parkert, aki akkor 47 éves volt.

A köztük lévő 26 év korkülönbség már önmagában is meglepte a rajongókat, ám a kapcsolat részletei hosszú időn át titokban maradnak. Patrick Dempsey és Rochelle Parker tudatosan kerülték a reflektorfényt, és házasságuk első éveiben alig jelentek meg együtt nyilvános eseményeken.

Patrick Dempsey és Rochelle „Rocky” Parker 1990-ben
Patrick Dempsey és Rochelle „Rocky” Parker 1990-ben
Forrás: Getty Images

A színész és Rochelle Parker még 1984-ben találkoztak, amikor mindketten szerepet kaptak a Brighton Beach Memoirs című színdarabban. Patrick Dempsey ekkor mindössze 18 éves volt, míg Parker 44, már háromgyermekes édesanya. Első fia 1956-ban született, vagyis hét évvel idősebb volt a filmsztárnál. A jelentős korkülönbség ellenére kapcsolatuk gyorsan elmélyült. Parker nemcsak Dempsey partnere lett, hanem mentorként és menedzserként is segítette a pályáját. Az együttműködésük szakmailag és a magánéletben is összefonódott, ami később a kapcsolat egyik meghatározó – és problémás – elemévé vált. Kapcsolatukat szinte végig titkolták, csak a válásuk előtt röviddel jelentek meg párszor a nyilvánosság előtt. 1994-ben aztán Parker beadta a válókeresetet, amelyben „összeegyeztethetetlen nézeteltérésekre” hivatkozott.

A válási eljárás során Parker súlyos vádakat fogalmazott meg: azt állította, hogy Dempsey 1987-ben, a Can’t Buy Me Love című film forgatásán bántalmazta őt. A vádat később visszavonta, és azt mondta, jogi képviselői tanácsára tette meg a bejelentést. Ez az ügy volt az egyik ritka alkalom, amikor a házasságuk részleteire fény derült.

Patrick Dempsey első házassága: a színész szerint rémálom volt

Patrick Dempsey évekkel később, egy 2006-os interjúban beszélt először nyíltabban erről az időszakról. Első házasságát „freudi rémálomként” jellemezte, és elismerte, hogy a kapcsolatban erős anyai dinamika alakult ki. Úgy fogalmazott: akkoriban úgy érezte, anyára van szüksége, nem pedig egy egyenrangú társra. Felidézte azt is, hogy Parker középső fia egy évvel idősebb volt nála, ami különösen nehéz helyzeteket teremtett számára.

A színész visszatekintése szerint a kapcsolat érzelmileg megterhelő volt, és számos olyan konfliktusuk volt, amelyeket később is nehezen tudott feldolgozni. Ezek az élmények részben családi hátteréből is fakadtak: édesanyjánál, Angelánál a kilencvenes évek végén petefészekrákot diagnosztizáltak, éppen abban az időszakban, amikor Dempsey és Parker kapcsolata egyre komolyabbá vált. Angela 17 éven át küzdött a betegséggel, majd 2014-ben hunyt el. Rochelle „Rocky” Parker élete utolsó éveit szintén rákbetegséggel vívott küzdelem árnyékolta be, ő is 2014-ben hunyt el.

Patrick Dempsey három évvel a válás után, 1999-ben újra megházasodott: feleségül vette Jillian Fink sminkest, akivel azóta is együtt él, és három közös gyermekük született.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 01: (L-R) Patrick Dempsey and Jillian Fink attend the CHANEL and Charles Finch Annual Pre-Oscar Dinner at the Polo Lounge at The Beverly Hills Hotel on March 01, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Stefanie Keenan/WireImage)
Patrick Dempsey és felesége, Jillian Fink
Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kristen Stewart megdöbbentő vallomása: kísérti őt Diana hercegné szelleme

Ritka őszinteséggel beszélt arról Kristen Stewart, milyen mély nyomot hagyott benne Diana hercegné megformálása. A színésznő azt mondja, a néhai walesi hercegnő emléke azóta is kísérti őt, és vannak helyzetek, amikor úgy érzi, mintha Diana nem akarná elengedni.

Vége a találgatásnak: döntöttek az alkotók a Kamaszok folytatásáról

Rossz hírt kaptak a Kamaszok rajongói: a sorozat alkotói döntést hoztak a folytatás kérédésében. Jack Thorne producer egyértelműen kijelentette, hogy a nagysikerű produkció nem kap folytatást.

200 millió euró a tét: pereskedés indul Karl Lagerfeld hagyatékáért

Hét évvel Karl Lagerfeld halála után újra kirobbant a botrány a divatikon öröksége miatt. Újra aktuális a kérdés, hogy mi lesz a mintegy 200 millió euróra becsült vagyonnal, ugyanis megtámadták a tervező végrendeletét, amelyből tudatosan kizárta vér szerinti rokonait.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu