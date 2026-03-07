Neked is megvan még a gyerekkori plüssöd? Ezt árulja el rólad a pszichológus szerint

Egy szakértő szerint a gyerekkori plüssök sok ember számára az érzelmi biztonság szimbólumai maradnak. Az ilyen tárgyak a gondtalan időszakok emlékét hordozzák, ezért sokan ösztönösen ragaszkodnak hozzájuk még felnőttként is. Egy kedvenc játék kézzelfogható kapcsolatot jelenthet a múltunkkal, és segíthet felidézni azokat az időket, amikor minden egyszerűbbnek tűnt.

Az agyunk erős kötődést alakít ki azokhoz a tárgyakhoz, amelyek gyerekkorban megnyugvást jelentettek.

Nem ritka, hogy hírességek is ragaszkodnak ilyen emlékekhez: például Lady Gaga vagy Molly-Mae Hague is beszélt már kedvenc plüsséről.

A szakértők szerint a plüssök érzelmi „horgonyként” működhetnek – de csak addig egészséges a kötődés, amíg nem alakul ki túlzott függőség.

Gyerekkori plüss: ezt jelentik a pszichológus szerint

A jelenség mögött a pszichológia jól ismert mechanizmusai állnak. Az agyunk ugyanis erős érzelmi kapcsolatokat alakít ki olyan tárgyakkal, amelyek jelen voltak biztonságot nyújtó pillanatokban, elsősorban gyerekkorunkban. Ezért történhet meg, hogy a gyerekkori plüssnek már a látványa vagy megérintése is megnyugtatja az idegrendszert és csökkenti a stresszt – számolt be a Daily Mail.

Nem csak hétköznapi emberek ragaszkodnak ilyen gyerekkori emlékekhez. Több híresség is nyíltan beszélt már arról, hogy plüssállatot tart magánál. Lady Gaga például egy fehér plüssmacival utazott külföldre, de Molly-Mae Hague is gyakran posztol kedvenc gyerekkori játékáról. A brit királyi családból III. Károly királyról is azt pletykálják, hogy megvan a gyerekkori legjobb plüssbarátja.

Ezért fontosak a plüssjátékok felnőttkorban is

A szakemberek szerint a plüssök egyfajta „érzelmi horgonyként” működnek. Nehéz időszakokban – például gyász, magány vagy fokozott stressz idején – sokan ösztönösen olyan tárgyakhoz fordulnak, amelyek azonnali megnyugvást adnak. A szakemberek szerint bizonyos terápiák esetében is előfordul, hogy hasonló tárgyakat használnak, különösen traumát átélt embereknél, ugyanis ezek segítenek a biztonságérzést növelésében.