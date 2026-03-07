„Tök sima lett tőle a szerszám” – Meghökkentő beavatkozásról vallott a Netflix sztárja

A szépészeti kezelések világa évek óta képes meglepetéseket okozni, de úgy tűnik, mindig van egy újabb szint. Most például a péniszbotox került reflektorfénybe – méghozzá egy realitysztárnak köszönhetően.

Harry Jowsey szerint a péniszbotox az egyik legjobb dolog volt, amit magával tett.

Forrás: Getty Images

A botoxot ezúttal nem az arcába, hanem az intim területére kapta.

A celeb szerint a hatás a „meglepő simaság” – és még ennél furcsább részletek is kiderültek.

A 28 éves ausztrál influenszer, Harry Jowsey, akit sokan a Too Hot to Handle című társkereső reality első évadából ismernek, egy podcastban mesélt egészen bizarrnak hangzó élményéről. A celeb a Netflix műsorának köszönhetően lett világszerte ismert, és azóta sem riad vissza attól, hogy meghökkentő történeteket osszon meg a rajongóival.

A celeb a Boyfriend Material vendégeként beszélt arról, hogy egy barátja ajánlotta neki ezt az igencsak különleges kezelést. A tanács egyszerű volt: ha már létezik ilyen, miért ne próbálná ki?

Jowsey elmondása szerint egy teljes ampullányi botox került az intim testrészébe.

A beavatkozás célja – legalábbis a barátja szerint – az, hogy ellazítsa az izmokat. Az eredmény pedig a realitysztár szerint egészen látványos lett. Ezt sajnos a teveszépségverseny részvevői - és gazdái - nem mondhatják el. Ők igencsak pórul jártak a botox-használattal.

Most tök sima

– fogalmazott a beszélgetésben, ami finoman szólva is meglepte a hallgatókat.

A történet azonban itt még nem ért véget. A celeb arról is beszélt, hogy bizony létezik egy másik, még furcsább változata is a kezelésnek: a herezacskóba adott botox. Az eljárás állítólag kisimítja a bőrt, így eltűnhetnek a ráncok – bár ezt már ő sem vállalta be.

Én nem csináltatok semmit velük. Azok teljesen jól vannak úgy, ahogy vannak

– jegyezte meg nevetve.

Egyébként a realitysztár magánélete is gyakran reflektorfénybe kerül: tavaly például azzal került a hírekbe, hogy romantikus szál fűzheti egy színésznőhöz, Lucy Hale-hez, aki józansági fogadalmáról is híres. Viszont, úgy tűnik azonban, hogy most nem a szerelmi életével, hanem egy egészen szokatlan szépségkezeléssel sikerült ismét beszédtémát adnia az internetnek.