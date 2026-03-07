Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat Tamás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépészeti beavatkozás

„Tök sima lett tőle a szerszám” – Meghökkentő beavatkozásról vallott a Netflix sztárja

Getty Images - Jesse Grant
szépészeti beavatkozás botox kezelés
Botox az állkapocsba? Botox az arcba? Már unalmas. De hogy máshova is szúrhatják azt az injekciót? Egy ismert realityszereplő most minden részletről kitálalt.

A szépészeti kezelések világa évek óta képes meglepetéseket okozni, de úgy tűnik, mindig van egy újabb szint. Most például a péniszbotox került reflektorfénybe – méghozzá egy realitysztárnak köszönhetően.

Harry Jowsey szerint a péniszbotox, az egyik legjobb dolog volt, amit magával tett.
Harry Jowsey szerint a péniszbotox az egyik legjobb dolog volt, amit magával tett. 
Forrás: Getty Images

Botox a péniszben? A Netflix realitysztárja bevállalta a bizarr szépészeti kezelést

  • Egy Netflix-realitysztár különleges esztétikai kezelést próbált ki.
  • A botoxot ezúttal nem az arcába, hanem az intim területére kapta.
  • A celeb szerint a hatás a „meglepő simaság” – és még ennél furcsább részletek is kiderültek.

A 28 éves ausztrál influenszer, Harry Jowsey, akit sokan a Too Hot to Handle című társkereső reality első évadából ismernek, egy podcastban mesélt egészen bizarrnak hangzó élményéről. A celeb a Netflix műsorának köszönhetően lett világszerte ismert, és azóta sem riad vissza attól, hogy meghökkentő történeteket osszon meg a rajongóival.

A celeb a Boyfriend Material vendégeként beszélt arról, hogy egy barátja ajánlotta neki ezt az igencsak különleges kezelést. A tanács egyszerű volt: ha már létezik ilyen, miért ne próbálná ki?

Jowsey elmondása szerint egy teljes ampullányi botox került az intim testrészébe.

A beavatkozás célja – legalábbis a barátja szerint – az, hogy ellazítsa az izmokat. Az eredmény pedig a realitysztár szerint egészen látványos lett. Ezt sajnos a teveszépségverseny részvevői - és gazdái - nem mondhatják el. Ők igencsak pórul jártak a botox-használattal. 

Most tök sima

 – fogalmazott a beszélgetésben, ami finoman szólva is meglepte a hallgatókat.

A történet azonban itt még nem ért véget. A celeb arról is beszélt, hogy bizony létezik egy másik, még furcsább változata is a kezelésnek: a herezacskóba adott botox. Az eljárás állítólag kisimítja a bőrt, így eltűnhetnek a ráncok – bár ezt már ő sem vállalta be.

Én nem csináltatok semmit velük. Azok teljesen jól vannak úgy, ahogy vannak

– jegyezte meg nevetve.

Egyébként a realitysztár magánélete is gyakran reflektorfénybe kerül: tavaly például azzal került a hírekbe, hogy romantikus szál fűzheti egy színésznőhöz, Lucy Hale-hez, aki józansági fogadalmáról is híres. Viszont, úgy tűnik azonban, hogy most nem a szerelmi életével, hanem egy egészen szokatlan szépségkezeléssel sikerült ismét beszédtémát adnia az internetnek.

A péniszbotox egyelőre inkább kuriózumnak számít, de a sztárok világában néha egészen különös trendek is elindulhatnak. És hogy mindet hogyan hathat a szexuális életükre? Az már egy más téma. 

Ezek is érdekelhetnek:

Botox helyett notox: a K-beauty választása a ráncok ellen

A botox nem az egyetlen opció a ráncok megelőzése ellen.

Még a botox is hiábavaló, ha ezeket az ételeket eszed: ha nem akarsz ráncos lenni, messziről kerüld el őket!

Ez az 5 öregítő étel elősegíti a ráncosodást!

52 évesen 30-nak néz ki az ausztrál színésznő botox és arcplasztika nélkül: ez a titka

Mindenkinek megvan a maga keresztje – az ausztrál származású Andi Lew erre a legjobb példa, akinek folyamatosan bizonygatnia kell, hogy 52 éves, nem pedig 30, annak ellenére, hogy semmilyen plasztikai beavatkozása nem volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu