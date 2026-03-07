Friss kutatás a párválasztásról: a Z-generációs csajok már a jófiúkra buknak

Hányszor hallottad már életed során, hogy egy pasi arról panaszkodik, hogy a nők a rosszfiúkat szeretik? Ezerszer? Nem véletlen. Hosszú ideje él az a hamis kép a pasik fejében, mely szerint a marcona és udvariatlan férfiak indokolatlan előnyt élveznek a szerelemben. Most kiderült, hogy éppen ellenkezőleg: egy friss kutatás szerint a zoomer csajok a kedves és udvarias férfiakat részesítik előnyben a párválasztás során. Eljött a golden retriever típusú pasik ideje!

Párválasztásra fel: eljött a lovagias férfiak ideje

Forrás: 123rf.com

Párválasztás régen és most

Úgy tűnik, megfordult a korábbi trend, melyben a jófiúk úgy érezhették, hogy hátrányból indulnak az ismerkedés terén a magabiztos, de a kedvességet még csak hírből sem ismerő rosszfiúkkal szemben. Ugyanis a Z-generáció visszahozta a romantikát és az érett pasikat a társkeresés univerzumába. Erről a Freeview Great Romance nevű randioldal hozott nyilvánosságra egy friss kutatást, amely a Gen-Z csajok férfiideáljainak járt utána. Ebből kiderült, hogy a párválasztás szempontjai között előkelő helyre került a Hugh Grant típusú lovagias férfiviselkedés.

Az adatokból az látszik, hogy a nőket az győzte meg igazán arról, hogy jól választottak, ha a partnerük rendszeresen udvariasan viselkedett velük. A váratlan ajándékok, kabátfelajánlások, ajtónyitások mind szerepeltek a top 10-es listán. Ezen felül minden ötödik nő elvárja, hogy egy randevú végén a férfi állja a cechet. A tanulmány szerint a Z-generációs hölgyek 44 százaléka imádja, ha egy férfi becsületes és védelmezően viselkedik, szintén 41 százalékuk pedig az ágyba hozott reggelit tartotta a kedvenc gesztusának.

A felmérést indító cég marketingigazgatója, Kate Gartland így értékelte az eredményt a Daily Starnak:

„Annak ellenére, hogy mit feltételeztek évtizedekig a modern randevúzásról, az eredményeink azt sugallják, hogy nem halt ki a romantika. Sőt, nem is lehetnénk boldogabbak a válaszok láttán! Úgy tűnik, hogy mindenkinek szüksége van az életében egy kis odafigyelésre és törődésre. Nagyon jó látni, hogy a Casablanca és az Elfújta a szél című filmek erényei a mai napig ugyanolyan fontosak, mint egykor."