Friss kutatás a párválasztásról: a Z-generációs csajok már a jófiúkra buknak

párkapcsolat kutatás párválasztás
Komáromi Bence
2026.03.07.
Elmúltak már azok az idők, amikor mindenki a rosszfiúkért rajongott. Egy friss kutatás szerint a Z-generációs hölgyek a párválasztás során sokkal fontosabbnak tartják, hogy a férfi udvarias legyen.

Hányszor hallottad már életed során, hogy egy pasi arról panaszkodik, hogy a nők a rosszfiúkat szeretik? Ezerszer? Nem véletlen. Hosszú ideje él az a hamis kép a pasik fejében, mely szerint a marcona és udvariatlan férfiak indokolatlan előnyt élveznek a szerelemben. Most kiderült, hogy éppen ellenkezőleg: egy friss kutatás szerint a zoomer csajok a kedves és udvarias férfiakat részesítik előnyben a párválasztás során. Eljött a golden retriever típusú pasik ideje!

Párválasztásra fel: eljött a lovagias férfiak ideje
Forrás:  123rf.com

Párválasztás régen és most

Úgy tűnik, megfordult a korábbi trend, melyben a jófiúk úgy érezhették, hogy hátrányból indulnak az ismerkedés terén a magabiztos, de a kedvességet még csak hírből sem ismerő rosszfiúkkal szemben. Ugyanis a Z-generáció visszahozta a romantikát és az érett pasikat a társkeresés univerzumába. Erről a Freeview Great Romance nevű randioldal hozott nyilvánosságra egy friss kutatást, amely a Gen-Z csajok férfiideáljainak járt utána. Ebből kiderült, hogy a párválasztás szempontjai között előkelő helyre került a Hugh Grant típusú lovagias férfiviselkedés. 

Az adatokból az látszik, hogy a nőket az győzte meg igazán arról, hogy jól választottak, ha a partnerük rendszeresen udvariasan viselkedett velük. A váratlan ajándékok, kabátfelajánlások, ajtónyitások mind szerepeltek a top 10-es listán. Ezen felül minden ötödik nő elvárja, hogy egy randevú végén a férfi állja a cechet. A tanulmány szerint a Z-generációs hölgyek 44 százaléka imádja, ha egy férfi becsületes és védelmezően viselkedik, szintén 41 százalékuk pedig az ágyba hozott reggelit tartotta a kedvenc gesztusának. 

A felmérést indító cég marketingigazgatója, Kate Gartland így értékelte az eredményt a Daily Starnak:

„Annak ellenére, hogy mit feltételeztek évtizedekig a modern randevúzásról, az eredményeink azt sugallják, hogy nem halt ki a romantika. Sőt, nem is lehetnénk boldogabbak a válaszok láttán! Úgy tűnik, hogy mindenkinek szüksége van az életében egy kis odafigyelésre és törődésre. Nagyon jó látni, hogy a Casablanca és az Elfújta a szél című filmek erényei a mai napig ugyanolyan fontosak, mint egykor."

Ez még nem minden! A kutatás a milleniál hölgyek érdeklődési körének is utánajárt, és ebben a korosztályban is megerősítést nyert, hogy a gondoskodás a férfiak egyik legvonzóbb tulajdonsága: 89 százalék egyetértett abban, hogy az odafigyelő és védelmező férfiak rendkívül népszerűek. Ebben a korosztályban azonban már hangsúlyos szerepet kapott az egzisztenciális biztonság is, ugyanis a milleniálok 77 százaléka szerint a dús pénztárca és a pénzügyi biztonság is hatalmas vonzerővel bír. Úgy tűnik, hogy a jövőben egyre gyakrabban fog felmerülni a hölgyek agyában az a kérdés, hogy „hol vannak az udvarias férfiak?"

