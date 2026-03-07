Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat Tamás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Magyarország Kormánya

Hankó Balázs: a pedagógusok mellett a szakképzési oktatók is egyszeri juttatásban részesülnek

Magyarország Kormánya juttatás egyszeri juttatás szakképzésben oktató pedagógus
Rideg Léna
2026.03.07.
Nagy bejelentést tett szombaton a kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs a Facebook-oldalán. A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan.

Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett. A juttatás célja, hogy tovább erősítse a szakképzésben dolgozó tanárok elismerését, és ösztönözze a szakma legjobbjait arra, hogy a fiatalok képzésében vegyenek részt.

Hankó Balázs bejelentése: egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók.
Hankó Balázs bejelentése: egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók.
Fotó: Purger Tamás

Egyszeri juttatást kapnak a szakképzési oktatók 

A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett. Hozzátette, hogy a kormány már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint két és félszeresére nőttek 2020-hoz képest. Hangsúlyozta, a cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák "a jövő mestereit".

A miniszter elmondta azt is, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak, a cél pedig az, hogy "Európában elsők és világban is dobogósok legyünk".

Ezek is érdekelhetnek:

Mi a bérigényed? – Így válaszolj taktikusan a legizzasztóbb állásinterjú-kérdésre

A bérről való beszélgetés igazából alku, a realitások talaján. Fontos, hogy előre felkészülj rá.

Hogyan kérjünk fizetésemelést? – Így tárgyalj a főnököddel!

Megmutatjuk, mire figyelj, ha magabiztosan és reálisan szeretnél magasabb bért kialkudni.

Ne dőljünk be a digitális trükköknek! – Így védd meg a pénzed és az adataid a netes csalóktól

A digitális világ tele van lehetőségekkel – és sajnos azokkal is, akik ezt nem mindig jóra használják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu