200 ezer font fél óráért? Mit tudhatott La Païva, a párizsi kurtizán hogy ennyi volt nála a tarifa?

Az ipari forradalom nemcsak a technológiát és gazdaságot, de a társadalmat is átszabta. Emiatt a régi, születési előjogokra épülő szigorú kasztrendszer meginogni látszott, ami lehetővé tette, hogy olyanok is a társadalom csúcsára hágjanak, akiknek korábban esély sem adatott volna. Közülük is kiemelkedik La Païva, a hírhedt párizsi kurtizán, aki szegénységbe született Moszkvában, ám később még a francia császár is csodájára járt palotájának.

A 19. század leggazdagabb kurtizánja volt La Païva.

Forrás: AFP

La Païva élete Egy szegény moszkvai szabó felesége volt Esther Lanchmann

Párizsba költözött, először prostituált, később kurtizán lett.

A La Païva nevet egy portugál márkival kötött házasság útján szerezte.

Henckel von Donnersmarck gróf lett később a férje, akivel fényűző szalont tartottak fent.

Utolsó éveit egy poros porosz kastélyban élte le.

Egy moszkvai lány Párizsban: a kurtizán születése

Nem mondhatni, hogy Európa egyik legbefolyásosabb nője előtt kikövezett út állt a sikerig, hisz 1819-ben egy lengyel–német zsidó családba született Oroszországban. Születési neve Esther Lachmann volt, később vette fel a francia Thérèse nevet. Korai éveiről szinte semmit sem tudni, annyi bizonyos, hogy 17 évesen feleségül ment egy szabóhoz, akinek szült is egy kisfiút.

Ambíciói viszont messzire szólították, így nem telt egy év a szülés után, és családját hátrahagyva már Párizs felé robogott, hivatalosan még el sem vált. Így kötött ki egy bordélyházban, ahol három évig űzte az ipart. Minden lehetőség adott volt, hogy a pályatársaihoz hasonlóan a züllés posványába süllyedjen, ám La Païva nagyravágyóbb volt.

A későbbi sztárkurtizán szerény körülmények közé született.

Forrás: wikipedia

Az évek alatt sikerült annyi pénzt félretennie, hogy 1841-ben a pénzes vendégkört felvonultató porosz fürdővárosba, Bad Ems-be költözzön. Kölcsönkért estélyivel és hamis bizsukkal megrakodva indult szerencsét próbálni, így találkozott a tehetős Henri Herz nevű zongoristával. A zenész kitartottja lett, saját lakásba költöztette és elhalmozta ajándékokkal.

Amikor a kurtizán visszatért a francia fővárosba, mindenkinek Herz asszony néven mutatkozott be, szalont nyitott és beilleszkedett a művészvilágba. Azonban nem tudott mindenkit meggyőzni: Lajos Fülöp udvarából például kidobták.

1847-re szeretője megelégelte állandó költekezését, mivel művészi fizetése nem tudta fedezni Lachmann fényűző életmódját. Éppen ezért még abban az évben Amerikába utazott botrányos szeretője nélkül. Tette mindezt annak ellenére, hogy még közös lányuk is született, akit az anyai ösztönök ellen beoltott La Païva a zongorista szüleire bízott. Ahogy elapadtak a pénzcsapok, egyre több ékszere landolt a zálogosnál, így útja a kurtizánok Mekkájának számító Londonba vezetett.