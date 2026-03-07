Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Katalin hercegné kikotyogta: ez Lajos herceg kedvenc hobbija

Rideg Léna
2026.03.07.
A walesi hercegné legutóbb Leicesterbe látogatott. Katalin a templomi próbák során elárulta, hogy Lajos herceg kedvenc hobbija a tánc, és bepillantást engedett a gyerekek mozgásos szenvedélyébe is.

Katalin walesi hercegné csütörtökön Leicesterbe látogatott, ahol több programon is részt vett, és a kiruccanás során Lajos herceg kedvenc „szuperenergikus” hobbijáról is beszélt. Katalin a városban a Holi ünnepségen vett részt, majd ellátogatott egy hindu templomba, ahol a hagyományos táncokkal ismerkedett.

Katalin hercegné Leicesterben perdült táncra.
 Forrás: GettyImages
  • Katalin walesi hercegné Leicesterben járt, ahol a Holi ünnepségen is részt vett.
  • Katalin a Golden Mile sétálóutcáján Bollywood-táncot nézett, majd maga is részt vett egy hagyományos táncpróbán.
  • Katalin elárulta, hogy Lajos herceg kedvenc „szuperenergikus” hobbija a tánc.
  • A walesi gyerekek mindig is szerettek táncolni, és a Trooping the Colour és más királyi ünnepségek során is gyakran táncolnak.
  • Lajos herceg 2022-ben a platina jubileumi ünnepségen tündéri táncával hívta fel magára a figyelmet.
  • Sarolta hercegnő köztudottan lelkes balett-táncos, a szülők gyakran beszélnek lányuk balett iránti rajongásáról.

Katalin hercegné elárulta, mi Lajos herceg kedvenc időtöltése

A walesi hercegné sétája során a város híres Golden Mile nevű sétálóutcáján is megfordult, ahol egy Bollywood táncoscsoport lépett fel előtte. Katalin elragadtatva nézte az előadást, és tréfásan megjegyezte: „Biztosan szuperfitt vagy, mert szuperenergikus. A gyerekeim imádnák ezt, imádják a táncot. Lajos imádná a koreográfiát.”

Katalin később maga is részt vett egy hagyományos táncpróbán a Shreeji Dham Haveli hindu templomban, majd megnézte a Bulbul dalai című előadás próbáját, amely egy ősi szúfi történetet dolgoz fel a bulbul nevű énekesmadárról. 

A hercegnő lelkesedését látva egy pillanatig nem csodálkozunk azon, hogy a walesi gyerekek szeretnek táncolni, és a Trooping the Colour és más királyi ünnepségek során is gyakran láthatók, amint táncra perdülnek. A 2022. június 5-én rendezett platina jubileumi ünnepségen a mindössze négyéves Lajos herceg tündéri táncával hívta fel magára a figyelmet.

@coolmomentsz he’s so charismatic 😅 #prince #princelouis #royalfamily #royal #princessofwales #england #louis #british #princess #katemiddleton #dancing ♬ som original - cool vids

Sarolta balettezik

Sarolta hercegnő köztudottan lelkes balett-táncos, Katalin pedig már 2017-ben arról beszélt, hogy lányuk imádja a balettet. Vilmos egy másik alkalommal hozzátette: „Sarolta ruhákban, balettfelszerelésekben és mindenben rohangál a konyhában.” 

