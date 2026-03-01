Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Zendaya pink rózsaként, Angelina Jolie pedig femme fatale stílusban: A SAG-gála eddigi leggyönyörűbb divatpillanatai

Getty Image - Emma McIntyre
világsztárok SAG-gála SAG Awards vörös szőnyeg
Sarah Jessica Parker sikkes Chanel ruhájától Zendaya lélegzetelállító Valentino couture költeményéig, íme a vörös szőnyeg legstílusosabb pillanatai, amelyek ma is inspirálnak minket. Mutatjuk a SAG-gála eddigi legszebb tervezéseit.

A Screen Actors Guild Awards – közismert nevén a SAG-gála – évtizedekkel az Oscar és a Golden Globe után, 1995-ben indult útjára. Ennek ellenére az évente megrendezett esemény a díjszezon egyik legjobban várt állomása, amely a film és a televíziózás legkiválóbb alakításait méltatja. Mint minden nagy díjátadón, itt is nagyon fontos szerepet kap a divat. Minden A-listás sztár a divatházak legkiválóbb tervezéseiben vonul végig a vörös szőnyegen. A SAG-gála 2026-ban március 1-jén kerül megrendezésre. Míg az új divatpillanatokra várunk, nosztalgiázz velünk az eddigi legszebb estélyi ruhákkal!  

SAG-gála momentum
A SAG-gála legemlékezetesebb vörös szőnyeges divatpillanatai.
Forrás:  Getty Image

A SAG-gála eddigi legikonikusabb ruhái 

  • A SAG-gála a díjátadó szezon egyik fontos állomása, még az Oscar-gála előtt. 
  • Ezen a vörös szőnyegen is éppolyan fontos a megjelenés, mint mindenhol máshol, csak talán lazábbak a szabályok.  
  • Nézd meg, mit viselt Angelina Jolie, Zendaya és Sarah Jessica Perker az előző években! 

A SAG-gála vörös szőnyege számos meghatározó divatpillanatnak adott már otthont. Bár a színésznők az ünnepség alatt előszeretettel választanak olyan divatházak darabjai közül, mint a Dior, a Valentino vagy a Givenchy, akadnak olyanok is, akik nem félnek kockázatot vállalni nadrágos szettekkel, játékos szoknyákkal vagy akár egy-egy különlegesebb, méretre szabott kosztümmel. 

Bár maga az esemény kevésbé ismert, a hollywoodi sztárok mégis komoly figyelmet szentelnek öltözékükre. Nőknél a földig erő estélyi ruha, a férfiaknál pedig az öltöny az elvárt dress code. Nézd meg az előző évek legszebb hírességeit! 

Sarah Jessica Parker (2003) 

A színésznő a 2003-as megjelenésével Carrie Bradshaw-t idézte meg, amikor egy hatalmas virágos kitűzőt választott a fekete-fehér Chanel ruhájához. A babydoll-fazonú tervezéshez fekete magassarkút és kivasalt frizurát viselt.  

Sarah Jessica Parker SAG-gála
Sarah Jessica Parker a SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Catherine Zeta-Jones (2004) 

2004-ben Catherine Zeta-Jones a lábait helyezte a középpontba ebben a csillogó, arany Elie Saab-kreációban. A színésznő csak úgy ragyogott a gálán. Haját dús hullámokba szárították, sminkje pedig kiemelte természetes szépségét. 

Catherine Zeta-Jones SAG-gála megjelenése
Catherine Zeta-Jones a 2004-es SAG-gála vörös szőnyegén. 
Forrás:  Getty Image

Angelina Jolie (2012) 

A színésznő mindenkit lenyűgözött Jenny Packham-féle, folyékony fém hatású, elöl lágyan omló, fekete estélyiében. A ruha háta teljesen ki volt vágva, így megmutatta Angelina teljes hátas tetoválását. A frizurája és a sminkje is azt a femme fatale-életérzést tükrözte, mint maga a kreáció.  

Angelina Jolie SAG-gála
Angelina Jolie a 2012-es SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Jennifer Aniston (2020) 

Egyértelműen a színésznő volt akkor az est legjobban öltözött sztárja. Jennifer egy John Galliano-korszakból származó, lenyűgöző Dior-ruhába bújt, a krémszínű selyem kreáció tökéletes választás volt visszafogott stílusához.  

Jennifer Aniston SAG-gála
Jennifer Aniston a 2020-as SAG-gálán.
Forrás:  Getty Image

Zendaya (2023) 

A 2023-as SAG-díjátadón minden szem Zendayára szegeződött. A púderrózsaszín Valentino couture ruhát vakító gyémántnyaklánccal tették teljessé. A 3D rózsák pedig csak tovább fokozták az extravagáns estélyit.

Zendaya SAG-gála
Zendaya 2023-ban a SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

