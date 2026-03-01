Zendaya pink rózsaként, Angelina Jolie pedig femme fatale stílusban: A SAG-gála eddigi leggyönyörűbb divatpillanatai

A Screen Actors Guild Awards – közismert nevén a SAG-gála – évtizedekkel az Oscar és a Golden Globe után, 1995-ben indult útjára. Ennek ellenére az évente megrendezett esemény a díjszezon egyik legjobban várt állomása, amely a film és a televíziózás legkiválóbb alakításait méltatja. Mint minden nagy díjátadón, itt is nagyon fontos szerepet kap a divat. Minden A-listás sztár a divatházak legkiválóbb tervezéseiben vonul végig a vörös szőnyegen. A SAG-gála 2026-ban március 1-jén kerül megrendezésre. Míg az új divatpillanatokra várunk, nosztalgiázz velünk az eddigi legszebb estélyi ruhákkal!
A SAG-gála eddigi legikonikusabb ruhái
- A SAG-gála a díjátadó szezon egyik fontos állomása, még az Oscar-gála előtt.
- Ezen a vörös szőnyegen is éppolyan fontos a megjelenés, mint mindenhol máshol, csak talán lazábbak a szabályok.
- Nézd meg, mit viselt Angelina Jolie, Zendaya és Sarah Jessica Perker az előző években!
A SAG-gála vörös szőnyege számos meghatározó divatpillanatnak adott már otthont. Bár a színésznők az ünnepség alatt előszeretettel választanak olyan divatházak darabjai közül, mint a Dior, a Valentino vagy a Givenchy, akadnak olyanok is, akik nem félnek kockázatot vállalni nadrágos szettekkel, játékos szoknyákkal vagy akár egy-egy különlegesebb, méretre szabott kosztümmel.
Bár maga az esemény kevésbé ismert, a hollywoodi sztárok mégis komoly figyelmet szentelnek öltözékükre. Nőknél a földig erő estélyi ruha, a férfiaknál pedig az öltöny az elvárt dress code. Nézd meg az előző évek legszebb hírességeit!
Sarah Jessica Parker (2003)
A színésznő a 2003-as megjelenésével Carrie Bradshaw-t idézte meg, amikor egy hatalmas virágos kitűzőt választott a fekete-fehér Chanel ruhájához. A babydoll-fazonú tervezéshez fekete magassarkút és kivasalt frizurát viselt.
Catherine Zeta-Jones (2004)
2004-ben Catherine Zeta-Jones a lábait helyezte a középpontba ebben a csillogó, arany Elie Saab-kreációban. A színésznő csak úgy ragyogott a gálán. Haját dús hullámokba szárították, sminkje pedig kiemelte természetes szépségét.
Angelina Jolie (2012)
A színésznő mindenkit lenyűgözött Jenny Packham-féle, folyékony fém hatású, elöl lágyan omló, fekete estélyiében. A ruha háta teljesen ki volt vágva, így megmutatta Angelina teljes hátas tetoválását. A frizurája és a sminkje is azt a femme fatale-életérzést tükrözte, mint maga a kreáció.
Jennifer Aniston (2020)
Egyértelműen a színésznő volt akkor az est legjobban öltözött sztárja. Jennifer egy John Galliano-korszakból származó, lenyűgöző Dior-ruhába bújt, a krémszínű selyem kreáció tökéletes választás volt visszafogott stílusához.
Zendaya (2023)
A 2023-as SAG-díjátadón minden szem Zendayára szegeződött. A púderrózsaszín Valentino couture ruhát vakító gyémántnyaklánccal tették teljessé. A 3D rózsák pedig csak tovább fokozták az extravagáns estélyit.
Tekintsd meg további vörös szőnyeges divatcikkeinket is: