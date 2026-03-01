Zendaya pink rózsaként, Angelina Jolie pedig femme fatale stílusban: A SAG-gála eddigi leggyönyörűbb divatpillanatai

A Screen Actors Guild Awards – közismert nevén a SAG-gála – évtizedekkel az Oscar és a Golden Globe után, 1995-ben indult útjára. Ennek ellenére az évente megrendezett esemény a díjszezon egyik legjobban várt állomása, amely a film és a televíziózás legkiválóbb alakításait méltatja. Mint minden nagy díjátadón, itt is nagyon fontos szerepet kap a divat. Minden A-listás sztár a divatházak legkiválóbb tervezéseiben vonul végig a vörös szőnyegen. A SAG-gála 2026-ban március 1-jén kerül megrendezésre. Míg az új divatpillanatokra várunk, nosztalgiázz velünk az eddigi legszebb estélyi ruhákkal!

A SAG-gála legemlékezetesebb vörös szőnyeges divatpillanatai.

Forrás: Getty Image

A SAG-gála vörös szőnyege számos meghatározó divatpillanatnak adott már otthont. Bár a színésznők az ünnepség alatt előszeretettel választanak olyan divatházak darabjai közül, mint a Dior, a Valentino vagy a Givenchy, akadnak olyanok is, akik nem félnek kockázatot vállalni nadrágos szettekkel, játékos szoknyákkal vagy akár egy-egy különlegesebb, méretre szabott kosztümmel.

Bár maga az esemény kevésbé ismert, a hollywoodi sztárok mégis komoly figyelmet szentelnek öltözékükre. Nőknél a földig erő estélyi ruha, a férfiaknál pedig az öltöny az elvárt dress code. Nézd meg az előző évek legszebb hírességeit!

Sarah Jessica Parker (2003)

A színésznő a 2003-as megjelenésével Carrie Bradshaw-t idézte meg, amikor egy hatalmas virágos kitűzőt választott a fekete-fehér Chanel ruhájához. A babydoll-fazonú tervezéshez fekete magassarkút és kivasalt frizurát viselt.

Sarah Jessica Parker a SAG-gála vörös szőnyegén.

Forrás: Getty Image

Catherine Zeta-Jones (2004)

2004-ben Catherine Zeta-Jones a lábait helyezte a középpontba ebben a csillogó, arany Elie Saab-kreációban. A színésznő csak úgy ragyogott a gálán. Haját dús hullámokba szárították, sminkje pedig kiemelte természetes szépségét.