Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 6., péntek Inez, Leonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
self-care

Nőnapi kedvezmények: ajándékozz magadnak énidőt ezekkel a must have termékekkel

self-care ajándék énidő nőnap önszeretet
Minden nap megérdemelnénk az ünneplést! Március 8-án, nőnapon viszont hivatalosan is eljön az ideje! Lepd meg magad a legkényeztetőbb ajándékokkal, hogy tiéd legyen végre a jól megérdemelt énidő! Wellness, test- és hajápolás – ebben a termékajánlóban mindent megkaphatsz, ráadásul kedvezményesen!

Levettük a terhet a válladról, és megkerestük a legtutibb nőnapi kedvezményeket! Az alábbi termékekkel igazán kényeztető és feltöltő énidőben lesz részed! Neked már csak egy dolgod van: meg kell hozzá venned a szükséges dolgokat!

nőnapi énidő
Megérdemelsz egy kis énidőt – főleg nőnapon!
Forrás: Shutterstock

Nőnapi ajándékok magamnak?

  • Minden évben van egy nap, ami csak rólunk, nőkről szól – mert igenis megérdemeljük a tapsot.
  • Az énidő és az önszeretet nagyon fontos a hétköznapok átvészeléséhez és az érzelmi stabilitáshoz.
  • Tarts nőnapi énidőt, és vezesd be az életedbe a rendszeres testi-lelki törődést és pihenést!
  • Ne várd, hogy mások kitalálják, te mire vágysz! Használd ki a kedvezményeket, és szerezd be magadnak ezeket a termékeket!

Éljenek a nők, különösen nőnapon!

Eljött végre az év egyik legfontosabb napja: a nőnap! Ilyenkor az egész világ megtapsolja a csodálatos hölgyeket – és hát valljuk be, tényleg megérdemeljük ezt a napot! A szívünket-lelkünket kitesszük, nevetünk, sírunk, meghallgatunk mindenkit – és ha anyuka vagy, akkor ez a sor még megháromszorozódik.

 Szóval, ha nem figyelsz arra, hogy mindig megköszönd magadnak a sok befektetett energiát, törekvést vagy csak szimplán azt, hogy ezt az évet is átvészelted, és megoldottál mindent, amit csak tudtál, akkor itt az ideje, hogy legalább nőnapon megveregesd a vállad egy kicsit!

A nőnapi énidő fontossága

Ha elkezded magad megünnepelni egy kis énidővel, akkor arra is rájöhetsz, hogy az önszeretet egyáltalán nem önzés, hanem az érzelmi stabilitás alapja! Egész nap pörögsz, és úgy érzed soha nem érsz a teendőid végére, a stressz pedig csak nyomja le a vállad? Ez sajnos mindennapos jelenség. De könnyen le tudod söpörni a lehúzó gondokat és stresszt azzal, ha legalább hétvégente kicsit odafigyelsz arra, hogy testileg-lelkileg megpihenj és feltöltődj. Ezt pedig megteheted akár egy jó olvasással, egy kellemes fürdéssel, egy lelket simogató testápolással vagy egy megmosolyogtató programmal.

Ezt pedig mikor máskor lenne ideálisabb elkezdeni, mint nőnapon?!

Mit vegyek magamnak nőnapra?

Persze, csodálatos dolog, ha a szeretteinktől és a kedvesünktől kapunk egy szál virágot, vagy valami emlékezetes és személyes ajándékot (sőt, most már pénzhozó növényt is lehet venni virág helyett). 

De veled is előfordult már, hogy valamit nagyon szerettél volna megvenni, ezért egyszer-kétszer elhintetted a dolgot a párod előtt, vagyis azt hitted, hogy ravasz módon elültetted a gondolatot a fejében, és tuti megveszi neked azt a tökéletes ajándékot nőnapra – de teljesen mást kaptál tőle, mert a gondolatolvasást még nem találták fel?

Minek várnál a tökéletes ajándékra másoktól? Az ajándékozásban a szándék a fontos, vagyis az, hogy a másik gondol rád, miközben kiválasztja az ajándékot. De ha a te szíved már kiválasztotta magának azt, amire most a leginkább szüksége lenne, akkor miért is ne lepnéd meg magad ezzel az ajándékkal? Felnőtt vagy, van szabad akaratod és megérdemled az önkényeztetést!

nőnapi ajándékok magadnak
1. Jysk: LERUM Fürdőköpeny LERUM SM világoslila 6000 Ft, 2. Notino: Aveda Botanical Repair™ Strengthening Overnight Serum éjszakai megújító szérum hajra 17.170 Ft , 3. Mediamarkt: BABYLISS AS960E Forgókefés hajformázó, 4 kiegészítővel, 1000W 26.490 Ft, 4. Douglas: Lancôme La vie est belle Limitált kiadás 36.742 Ft, 5. DM: Lavender Tihany Relaxáló fürdősó levendula illóolajjal 2.599 Ft, 6. Notino: Avene Hyaluron Activ B3 Eye Cream szemkrém hármas hatással 13.200 Ft 
Forrás: Shutterstock,  Jysk, Notino, Mediamarkt,  Douglas,  DM

Használd ki a nőnapi kedvezményeket, és szerezd be ezeket az akciós termékeket! Aztán március 8-án végy egy forró fürdőt, öltsd magadra a kényelmes és új fürdőköpenyed, aztán jöhet az arc-, test- és hajápolás! Mert megérdemled!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha még többet olvasnál a nőnappal kapcsolatban, akkor ezeket se hagyd ki!

Eljött az év legfontosabb napja: nőnapi ajándékötletek, amelyekkel garantált a siker

Felejtsd el az utolsó pillanatos, kényszerű virágvásárlást 2026-ban! Összegyűjtöttük a nőnapi meglepetés ötleteket, amikkel garantáltan leveszel minden csodanőt a lábáról!

Pénzhozó növények nőnapra: melyik virág vonzza be a bőséget?

Virágot vinnél nőnapra, de idén valami többet adnál, mint egy klasszikus csokor? Íme 5 pénzhozó növény, ami a feng shui szerint is hasznos és többszörös endorfint ad!

Tudtad, hogy nem március 8-án volt eredetileg a nőnap?

A nőnap eredetileg nem is március 8-ra, hanem február 23-ra esett. Végül a Julianus-naptárral szemben a Gergely-naptár győzött és március 8-a lett a nemzetközi ünnep dátuma. A nőnapi különlegességek közé tartozik például, hogy Tajvanon a kormány ezen a napon teszi közzé a női lakosok derékméretét, Kínában félnapos szabadságot kapnak a hölgyek, Portugáliában pedig csajos estét szerveznek maguknak. Magyarországon ennél sokkal szolidabban, virággal és csokoládéval szokták ünnepelni a hölgyeket ezen a munkásmozgalmi eredetű ünnepen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu