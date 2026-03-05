Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Pénzhozó növények nőnapra: melyik virág vonzza be a bőséget?


feng shui szobanövény pénz nőnap
Hajdu Viktória
2026.03.05.
Virágot vinnél nőnapra, de idén valami többet adnál, mint egy klasszikus csokor? Mi lenne, ha a meglepetés nemcsak szép lenne, hanem még a pénztárcát is „felturbózná”? Íme 5 pénzhozó növény, ami a feng shui szerint is hasznos és többszörös endorfint ad!

A nőnapra virág dilemma minden évben visszatér. A klasszikus csokor gyönyörű, de valljuk be: pár nap alatt búcsút inthetünk neki. Ha idén valami maradandóbbat adnál, a pénzhozó növény tökéletes választás lehet. Nemcsak dekoratív, hanem a hiedelmek szerint a jólétet és a szerencsét is szimbolizálja. A pénzhozó szobanövények ráadásul trendik, könnyen beszerezhetők, és még a lakás energiáit is feldobhatják – főleg, ha hiszünk a feng shui tárgyak erejében.

A pénzhozó növények
A pénzhozó növények tökéletes nőnapi ajándékok lehetnek. 
Forrás: 123RF

5 pénzhozó növény nőnapra – Szobanövények, amelyek a szerencsét is meghozhatják

  • A pénzhozó növény nemcsak dekoráció, hanem a bőség szimbóluma is lehet.
  • Több pénzhozó szobanövény a feng shui szerint a jólétet erősíti.
  • Nőnapra praktikus, tartós és jelentéssel bíró ajándék.

Íme a legjobb pénzhozó szobanövények a piacon

1. Crassula ovata – A klasszikus pénzhozó növény

A vastag, kerek leveleiről ismert pozsgás az egyik legismertebb pénzhozó növény. A levelek az apró pénzérmékre emlékeztetnek, ezért a feng shui szerint a gazdagság szimbóluma. Kevés gondozást igényel, imádja a napfényt, és még a kezdő „növényszülők” is boldogulnak vele. Ha biztosra mennél, ez a zöld kis „pénzmágnes” jó választás.

@j.l.perrone #crassulaovata #crassula #houseplantsoftiktok #houseplantsofinstagram #jadetree #moneyplant ♬ original sound - Jane Perrone

2. Zamioculcas zamiifolia – A túlélő típus

Ha az ajándékozott hajlamos megfeledkezni az öntözésről, ez a növény akkor is kitart. Fényes, sötétzöld levelei elegánsak, modern lakásokba is passzolnak. A pénzhozó szobanövények közül az egyik legstrapabíróbb, és a hiedelem szerint stabil anyagi hátteret jelképez.

@monstrofarm ZZ’s are an amazing plant 🪴 and easy to care for. If you’re looking for a plant that thrives on neglect then consider bringing one of these in your home. These tips will help you get started. If you have any questions don’t hesitate to ask in the comments. 👍 #zzplant #zzplants #stempropagation #zamioculcas #zamioculcaszamiifia #zzplantgrowth #propagation #houseplantpropagation #propagationsuccess #propagatingplants #plantpropagation #zzplantpropagation ♬ original sound - MonstroFarm

3. Epipremnum aureum – A futó jólét

Ez a csüngő növény nemcsak látványos, hanem könnyen nevelhető is. A feng shui pénzsarok gyakori lakója, mert a növekedése a gyarapodást szimbolizálja. Polcra, függő kaspóba vagy akár irodába is tökéletes választás.

@passthatplant I propagated my Neon Pothos Plant, Epipremnum aureum 'Neon', six months ago, let's transfer the rooted Pothos cuttings back with the mother plant to make a fuller Pothos plant. 🌱 Today, we are repotting, not potting up, and using the same potting mix. I am adding a soil and microbe booster, which makes old or 'bad soil' good again! 🌿 #neonpothos #epipremnumaureum #plantpropagation #houseplantcare #repotting ♬ original sound - Jacintha | passthatplant 🌿

4. Pilea peperomioides – A kínai pénzfa

Nevében is ott a pénz, így nem véletlenül tartják a bőség jelképének. Kerek levelei szinte „mosolyognak”, és barátságos hangulatot teremtenek. Ha „nőnapra milyen virágot” kérdésen gondolkodsz, ez a növény egyszerre trendi és jelentéssel teli.

@passthatplant Let’s grow a Pilea peperomioides! The Pilea peperomioides aka the Chinese Money Plant or Coin Plant of Friendship plant is one of my favourite houseplants. So let’s make more! Watch as I grow one from a pup and share my Pilea tips. 😌 If there is one tip for the #Pilea to remember from this video, it is to ALWAYS water from the bottom 🌿. . . . #pileapeperomioides #chinesemoneyplant #plants #timelapse #bottomwatering #plantcare #planttips #planthacks #propagationstation #Propagation #plantpropagation #pruningplants ♬ original sound - Jacintha | passthatplant 🌿

5. Pachira aquatica – A fonott törzsű szerencsefa

Gyakran árulják több törzzsel összefonva, ami az egységet és a stabilitást jelképezi. A feng shui tárgyak között előkelő helyet foglal el, és sokan a feng shui pénzsarok közelébe helyezik, hogy erősítse a jólét energiáját.

@plantswithkrystal And a fun fact ⬇️: The Pachira Aquatica Plant aka the money tree branches each have 5 leaves representing the five fundamental Feng Shui elements: wood, water dire earth and metal. A money tree is believed to bring good fortune so why not fill your whole house with them? Potting mix: half cactus/succulent soil, half indoor potting soil, and I added perlite and orchid bark for better drainage. If you found this helpful, consider following along for more planty tips and leave any questions down below! #moneytree #moneytreeplant #plantcaretips ♬ original sound - PlantswithKrystal

Hova tegyük a pénzhozó növényt?

A feng shui szerint a lakás bal hátsó része a pénzsarok, ahol a bőség energiái koncentrálódnak. Ideális hely lehet egy pénzhozó szobanövény számára. Fontos azonban, hogy a növény egészséges legyen – egy hervadó „pénzfa” nem éppen a gazdagságot sugallja.

Persze nem kell mindent szó szerint venni. A növények gondozása önmagában is pozitív hatású: javítják a levegőt, csökkentik a stresszt, és otthonosabbá teszik a teret. Ha pedig egy ajándék ennyi örömet ad, már önmagában „meghozta a hasznát”.

A nemzetközi nőnapnak eredetileg semmi köze nem volt a virágokhoz

Március 8-án a nők kitartását és függetlenségét ünnepeljük. A nemzetközi nőnap azonban jóval túlmutat a nőnapi virágok, ajándékok tengerén, jelentéstartalma sokat változott az idők folyamán.

Szépségideál a múltból: vajon szépnek számítottál volna a Tudor-korban?

Ami egykor szépnek számított, azt nem biztos, hogy ma is annak látjuk.

Ne csak az ételbe szórd − Így hoz a sómágia szerencsét és gazdagságot

A sóval kiváló spirituális védelmi energiahálót hozhatsz létre. A mágia azonban itt nem áll meg.

 

