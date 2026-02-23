Az önszeretet nem önzés, hanem az érzelmi stabilitás alapja − Nyerd vissza a belső egyensúlyodat!

Az önszeretet hiányát sokszor nehezen vesszük észre. Először csak apró kompromisszumokkal kezdődik, ami a későbbiekben önfeláldozássá válik – aztán egyszer csak arra eszmélünk fel, hogy teljesen eltávolodtunk valódi önmagunktól. Amikor elveszítjük a kapcsolatot önmagunkkal, az élet minden területén bizonytalanságot és belső feszültséget tapasztalhatunk. Ez a helyzet érzelmi kimerültséghez, önbizalomhiányhoz és instabil kapcsolatokhoz vezethet. Az önszeretet visszaépítése azonban lehetőséget ad arra, hogy újra stabil alapokra helyezzük az életünket, és visszanyerjük belső egyensúlyunkat.

Az önszeretet hiánya apró kompromisszumokkal kezdődik, ami a későbbiekben önfeláldozássá válik.

Forrás: 123RF

Mi az önszeretet? Ismerd fel a saját igényeidet

Ápold a kapcsolatot önmagaddal

Az énidő a lefontosabb

Legyél önmgad biztos alapja

Törődj a benned élő belső gyermekkel

Az önszeretet a határok meghúzásával kezdődik

Az egyik legfontosabb lépés az érzelmi egyensúly felé a saját határaink kijelölése. Amikor folyamatosan figyelmen kívül hagyjuk saját szükségleteinket, belső feszültség alakul ki bennünk, amely hosszú távon érzelmi kimerültséghez, depresszióhoz és teljes motiválatlansághoz vezethet. A határhúzás az önbecsülés egyik legerősebb megnyilvánulási formája. Azt jelzi, hogy tisztában vagyunk saját értékeinkkel, és nem engedjük, hogy mások igényei vagy viselkedése határozza meg az önmagunkhoz fűződő viszonyunkat.

Az önszeretet egyik fontos jele, hogy már nem félünk döntéseket hozni és megvédeni saját lelki egyensúlyunkat a külső behatásoktól.



Az önszeretet az önmagaddal való kapcsolat minőségében tükröződik

Az, aki elveszíti a kapcsolatot önmagával, könnyen elbizonytalanodik saját döntéseiben és értékességét illetően is. Gyakran mások visszajelzéseitől teszi függővé saját önértékelését, ami állandó megfelelési kényszert és belső bizonytalanságot eredményezhet. Az önszeretet ezzel szemben egy stabil belső alapot teremt. Nem külső megerősítésből születik, hanem tiszta, objektív önismeretből és önreflexióból: pontosan látjuk a hiányosságainkat és erényeinket.