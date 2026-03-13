Rágógumi rózsaszín, mély lila és neonsárga: íme 2026 divatja színekben

Szinte mindenki felháborodott az év színén, a Cloud Dancer fantázianévre hallgató fehéren. Az unalmas és egyhangú színválasztás ugyanis nem hagy túl sok helyet a kreativitásnak. A következőkben összegyűjtöttük azokat a színeket, amelyek ellenben feldobják és egyedivé teszik majd 2026 divatját. Készülj fel a gazdag és ragyogó színekre!

2026 divatszínek, amiket tényleg imádunk.

Forrás: Getty Images Europe

2026-os divatszínek, amelyek sokkal jobbak a Cloud Dancernél Az unalmas felhőtáncos fehéren minden divatrajongó kiakadt, így születtek meg azok a színek, amelyek ellenhangsúlyozzák ezt az egyhangúságot.

Idén kiemelt szerepet kap a rágógumi rózsaszín és a neonsárga is.

Nézd meg, milyen színek lesznek az év legtrendibb árnyalatai a fehéren kívül.

Az év színe a cloud dancer fehér lett, ez a döntés pedig merőben sokkolta a divatvilágot, és legtöbben ellen kampányt indítottak. Úgy tűnik, az idei divat inkább a maximalizmusról fog szólni, így kevésbé érthető a fehér szín választása. Ha neked is eleged van az egyhangú, dimenziómentes színből, válogass 2026 további népszerű árnyalataiból!

2026 divatszínei

Rágógumi rózsaszín

A Barbie film óta népszerű az erős rózsaszín, és ez idén sem tűnik el, csak kicsit lágyabb lesz. Az erőteljes szín helyett a finomabb, rágógumi pink árnyalat lesz a trendi. Ez a szín egyszerre lágy és elképesztően csajos. Könnyen beépíthető a ruhatáradba, és szinte minden színnel kombinálható.

A rágógumi rózsaszín szinte mindenkinek jól áll.

Forrás: Getty Images Europe

Türkíz

A kékes türkiz nagyon népszerű lesz, főleg a nyár közeledtével. Tökéletes bármely generáció számára, és fiatalos megjelenést ad viselőjének. Kombinálhatod a Cloud Dancer fehérrel, de bézzsel és feketével is.

A türkiz kékes verziója is nagyot megy idén.

Forrás: Getty Images Europe

Neonsárga

Nem várt fordulat, hogy ez az élénk szín visszatér. A neon vagy rikító sárga (mi csak kihúzófilc sárgának hívjuk) megosztó választás, de meglepően jól tudni állni bárkinek. Ideális a sötétebb hajúaknak, és azoknak, akik szeretnek kitűnni a tömegből.

Jöhet a neonsárga a bevállalósaknak!

Forrás: Getty Images Europe

Mély lila

2026 év színét szorosan követi ez a hideg tónusú mély lila. Az erőteljes szín igazi divatdiktátor alapanyag lesz. Jól párosítható arannyal és ezüsttel is. Ráadásul szinte minden évszakban hordható a megfelelő színpárosításokkal.