Rágógumi rózsaszín, mély lila és neonsárga: íme 2026 divatja színekben

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
2026 trend stílus divatszín
Te is utálod 2026 év színét? Nem vagy egyedül, a Cloud Dancer tényleg uncsi! A következőkbe összegyűjtöttük azokat a tényleg izgalmas színeket, amelyek nagyon népszerűek lesznek idén!

Szinte mindenki felháborodott az év színén, a Cloud Dancer fantázianévre hallgató fehéren. Az unalmas és egyhangú színválasztás ugyanis nem hagy túl sok helyet a kreativitásnak. A következőkben összegyűjtöttük azokat a színeket, amelyek ellenben feldobják és egyedivé teszik majd 2026 divatját. Készülj fel a gazdag és ragyogó színekre!

2026 divatszín
2026 divatszínek, amiket tényleg imádunk.
Forrás: Getty Images Europe

2026-os divatszínek, amelyek sokkal jobbak a Cloud Dancernél

  • Az unalmas felhőtáncos fehéren minden divatrajongó kiakadt, így születtek meg azok a színek, amelyek ellenhangsúlyozzák ezt az egyhangúságot.
  • Idén kiemelt szerepet kap a rágógumi rózsaszín és a neonsárga is.
  • Nézd meg, milyen színek lesznek az év legtrendibb árnyalatai a fehéren kívül.

Az év színe a cloud dancer fehér lett, ez a döntés pedig merőben sokkolta a divatvilágot, és legtöbben ellen kampányt indítottak. Úgy tűnik, az idei divat inkább a maximalizmusról fog szólni, így kevésbé érthető a fehér szín választása. Ha neked is eleged van az egyhangú, dimenziómentes színből, válogass 2026 további népszerű árnyalataiból!

2026 divatszínei

Rágógumi rózsaszín

A Barbie film óta népszerű az erős rózsaszín, és ez idén sem tűnik el, csak kicsit lágyabb lesz. Az erőteljes szín helyett a finomabb, rágógumi pink árnyalat lesz a trendi. Ez a szín egyszerre lágy és elképesztően csajos. Könnyen beépíthető a ruhatáradba, és szinte minden színnel kombinálható.

rózsaszín divatszín
A rágógumi rózsaszín szinte mindenkinek jól áll.
Forrás: Getty Images Europe

Türkíz

A kékes türkiz nagyon népszerű lesz, főleg a nyár közeledtével. Tökéletes bármely generáció számára, és fiatalos megjelenést ad viselőjének. Kombinálhatod a Cloud Dancer fehérrel, de bézzsel és feketével is. 

türkíz divatszín
A türkiz kékes verziója is nagyot megy idén.
Forrás: Getty Images Europe

Neonsárga

Nem várt fordulat, hogy ez az élénk szín visszatér. A neon vagy rikító sárga (mi csak kihúzófilc sárgának hívjuk) megosztó választás, de meglepően jól tudni állni bárkinek. Ideális a sötétebb hajúaknak, és azoknak, akik szeretnek kitűnni a tömegből. 

sárga divatszín
Jöhet a neonsárga a bevállalósaknak!
Forrás: Getty Images Europe

Mély lila

2026 év színét szorosan követi ez a hideg tónusú mély lila. Az erőteljes szín igazi divatdiktátor alapanyag lesz. Jól párosítható arannyal és ezüsttel is. Ráadásul szinte minden évszakban hordható a megfelelő színpárosításokkal. 

lila divatszín
Hideg tónusú lila lesz az ősz sztárja.
Forrás: Getty Images Europe

Lime zöld

Az év trendi színei közé tartozik a gazdag, metálos lime zöld is. Ez a szín minden anyagot luxus hatásúvá tesz, hiszen nagyon hasonlít az aranyhoz. Viseld szatén, selyem vagy flitteres anyagokban, hogy fokozd a ragyogást. Tavasszal és nyáron működik a legjobban, de egész évben meghatározó lesz. 

lime zöld szín
Lime zöld az év egyik nagy befutója.
Forrás: Getty Images Europe

