Rágógumi rózsaszín, mély lila és neonsárga: íme 2026 divatja színekben

Szinte mindenki felháborodott az év színén, a Cloud Dancer fantázianévre hallgató fehéren. Az unalmas és egyhangú színválasztás ugyanis nem hagy túl sok helyet a kreativitásnak. A következőkben összegyűjtöttük azokat a színeket, amelyek ellenben feldobják és egyedivé teszik majd 2026 divatját. Készülj fel a gazdag és ragyogó színekre!
Az év színe a cloud dancer fehér lett, ez a döntés pedig merőben sokkolta a divatvilágot, és legtöbben ellen kampányt indítottak. Úgy tűnik, az idei divat inkább a maximalizmusról fog szólni, így kevésbé érthető a fehér szín választása. Ha neked is eleged van az egyhangú, dimenziómentes színből, válogass 2026 további népszerű árnyalataiból!
Rágógumi rózsaszín
A Barbie film óta népszerű az erős rózsaszín, és ez idén sem tűnik el, csak kicsit lágyabb lesz. Az erőteljes szín helyett a finomabb, rágógumi pink árnyalat lesz a trendi. Ez a szín egyszerre lágy és elképesztően csajos. Könnyen beépíthető a ruhatáradba, és szinte minden színnel kombinálható.
Türkíz
A kékes türkiz nagyon népszerű lesz, főleg a nyár közeledtével. Tökéletes bármely generáció számára, és fiatalos megjelenést ad viselőjének. Kombinálhatod a Cloud Dancer fehérrel, de bézzsel és feketével is.
Neonsárga
Nem várt fordulat, hogy ez az élénk szín visszatér. A neon vagy rikító sárga (mi csak kihúzófilc sárgának hívjuk) megosztó választás, de meglepően jól tudni állni bárkinek. Ideális a sötétebb hajúaknak, és azoknak, akik szeretnek kitűnni a tömegből.
Mély lila
2026 év színét szorosan követi ez a hideg tónusú mély lila. Az erőteljes szín igazi divatdiktátor alapanyag lesz. Jól párosítható arannyal és ezüsttel is. Ráadásul szinte minden évszakban hordható a megfelelő színpárosításokkal.
Lime zöld
Az év trendi színei közé tartozik a gazdag, metálos lime zöld is. Ez a szín minden anyagot luxus hatásúvá tesz, hiszen nagyon hasonlít az aranyhoz. Viseld szatén, selyem vagy flitteres anyagokban, hogy fokozd a ragyogást. Tavasszal és nyáron működik a legjobban, de egész évben meghatározó lesz.
