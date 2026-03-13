Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek Ajtony, Krisztián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
jane lapotaire a korona downton abbey battenbergi aliz
81 éves korában elhunyt Jane Lapotaire brit színésznő, akit a nagyközönség A Korona és a Downton Abbey című sorozatokból is ismerhetett. A Tony-díjas művész halálhírét a Royal Shakespeare Company erősítette meg.

Jane Lapotaire március 5-én hunyt el, halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Jane Lapotaire 81 éves volt.
Jane Lapotaire 81 éves volt. 
Forrás: Getty Images/Hulton Archive
  • Jane Lapotaire 81 éves korában hunyt el március 5-én.
  • A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
  • A színésznő Tony- és Olivier-díjat nyert az Edith Piafról szóló színpadi alakításáért.
  • A Korona sorozatban Battenbergi Aliz hercegnőt, Fülöp herceg édesanyját alakította.
  • A Downton Abbey 2014-es karácsonyi epizódjában Irina Kuragin hercegnőt játszotta.

Jane Lapotaire színházi legenda volt

Jane Lapotaire pályafutása elsősorban a brit színházi élethez kötődött. A Royal Shakespeare Company közleményben emlékezett meg róla: „Szomorúan értesültünk Jane Lapotaire haláláról. Briliáns színésznő volt, aki Edith Piaf megformálásáért, aki  TONY- és Olivier-díjat nyert, valamint kiemelkedő volt Gertrude szerepe Kenneth Branagh oldalán Adrian Noble Hamletjében” idézi a The Sun.

A színésznő több mint hat évtizedes pályája során számos színházi és televíziós produkcióban szerepelt, és a brit színházi világ meghatározó alakjának számított. A televíziós közönség számára különösen emlékezetes volt a Netflix történelmi drámájában, A Koronában nyújtott alakítása, ahol Battenbergi Aliz hercegnőt, Fülöp herceg édesanyját formálta meg. A Downton Abbey rajongói pedig a 2014-es karácsonyi epizódból ismerhették, amelyben Irina Kuragin hercegnőt játszotta.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Aggódnak a családtagok a csontsoványra fogyott Kelly Osbourne és Sharon Osbourne egészségéért - Fotó

Néhány hete lapunk is beszámolt arról, hogy Ozzy Osbourne gyászoló családtagjainak külseje drasztikusan megváltozott az elmúlt hónapokban.

Már a Netflixnek sem kell Meghan Markle - Videó

A streaming óriás kihátrált a sussexi hercegné életmódmárkája mögül. Meghan Markle a Netflix hathatós közreműködésével indította el cégét, az As Evert, most azonban véget ért az együttműködésük.

86 éves lett Chuck Norris, de nem érzi, hogy öregszik: „Csak szintet lépek"

Chuck Norris betöltötte a 86. életévét, ennek alkalmábl pedig megmutatta közösségi oldalán, hogy még mindig milyen fitt. Videójához pedig egy vicces üzenetet is írt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu