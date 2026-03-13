Jane Lapotaire március 5-én hunyt el, halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Jane Lapotaire 81 éves volt.

Forrás: Getty Images/Hulton Archive

Jane Lapotaire 81 éves korában hunyt el március 5-én.

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A színésznő Tony- és Olivier-díjat nyert az Edith Piafról szóló színpadi alakításáért.

A Korona sorozatban Battenbergi Aliz hercegnőt, Fülöp herceg édesanyját alakította.

A Downton Abbey 2014-es karácsonyi epizódjában Irina Kuragin hercegnőt játszotta.

Jane Lapotaire színházi legenda volt

Jane Lapotaire pályafutása elsősorban a brit színházi élethez kötődött. A Royal Shakespeare Company közleményben emlékezett meg róla: „Szomorúan értesültünk Jane Lapotaire haláláról. Briliáns színésznő volt, aki Edith Piaf megformálásáért, aki TONY- és Olivier-díjat nyert, valamint kiemelkedő volt Gertrude szerepe Kenneth Branagh oldalán Adrian Noble Hamletjében” – idézi a The Sun.

A színésznő több mint hat évtizedes pályája során számos színházi és televíziós produkcióban szerepelt, és a brit színházi világ meghatározó alakjának számított. A televíziós közönség számára különösen emlékezetes volt a Netflix történelmi drámájában, A Koronában nyújtott alakítása, ahol Battenbergi Aliz hercegnőt, Fülöp herceg édesanyját formálta meg. A Downton Abbey rajongói pedig a 2014-es karácsonyi epizódból ismerhették, amelyben Irina Kuragin hercegnőt játszotta.

