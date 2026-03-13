Csak VII. Kleopátrát ismerjük, de mi történt az első hattal? Intrikák, gyilkosságok és hatalmi drámák

Amit ma ismerünk a történelemből, az csupán a valós események mintegy 10%-a. Ennek oka a szegényes, olykor megbízhatatlan történelmi forrásokban keresendő, melyek minél korábbra megyünk vissza az idővonalon, annál ritkásabbak. Ennek is köszönhető, hogy az utókor hajlamos elfeledkezni arról a tényről, hogy az ókori Egyiptomban nem kevesebb, mint hét Kleopátra uralkodott, akiből csak az utolsónak adjuk meg a kiérdemelt figyelmet. Cikkünkben ezt a hiányt igyekeztük pótolni!

Az ókori Egyiptom utolsó dinasztiájában hét Kleopátra uralkodott.

Forrás: Getty Images

A hét Kleopátra uralkodása A Ptolemaida-dinasztiában hét királynő viselte a Kleopátra nevet.

VII. Kleopátra élete és fontossága elhomályosította a többi uralkodónő emlékezetét.

A szerény történelmi forrásanyag alapján a többi fáraónő is méltó helyet foglal el a történelemben.

Miért nem ismerjük mind a többi hat Kleopátrát?

Az utolsó Egyiptomi uralkodóház vérében nem Hórusz népének vére folyt: I. Ptoleamiosz, Nagy Sándor egyik hadvezére makedón-görög származású volt, aki afféle helytartóból lett fáraó. A Ptolemaida-dinasztia ennél fogva mindvégig megőrizte görögös jellegét. Idegenként uralkodtak az ősi birodalomban, még az ország nyelvét sem beszélték a vezetők, az egyiptomi istenek inkább afféle díszletként szolgáltak számukra.

Az ókori történelemről igencsak szegényes, sérült forrásanyag áll rendelkezésünkre, még az egyik legfejlettebb civilizáció, Egyiptom esetén is. Ennél fogva keveset tudunk arról, miként működött az utolsó dinasztia a birodalomban. Amellett sem szabad elmenni, hogy VII. Kleopátra, a „királynők királynője” a római történetírásban, később a popkultúrában is olyan fontos szerepet kapott, hogy óhatatlanul elhomályosította a többi királynő történetét.

Hét Kleopátra, egy legendás dinasztia – Ismerd meg a királynőket!

Történelmi emlékezetük rávilágít a forráselemzés fontosságára is.

I. Kleopátra

V. Ptolemaiosz király feleségeként jutott hatalomra, aki a szeleukida király, III. Antiokhosz lánya volt. Egy Ptolemaida-Szeleukida háború utáni béke lezárásaként lett egyiptomi királyné, a házasság pedig i. e. 193-ban köttetett meg. Férjével együtt társuralkodó volt, ám i. e. 180.-ban váratlanul özvegy lett, mindössze 30 évesen. Ettől kezdve kiskorú fia, VI. Ptolemaiosz helyett uralkodott régensként, gyakorlatilag egyeduralkodó volt. Férje halála előtt újabb háborút tervezett a Szeleukid birodalom ellen, ám halála után I. Kleopátra azonnal befagyasztotta a terveket, hatalmát pedig jól érzékelteti, hogy a pénzérméken fia mellett jelent meg az arcképe.