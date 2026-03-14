A reflektorfény-hatás – Amikor egy nem létező közönségnek élünk

Kamaszkorban minden a külvilággal való kapcsolódásról és az önkép kialakításáról szól, ezért is foglalkoznak a serdülők folyton azzal, hogy mit vesznek fel, miként viselkednek, és hogyan néz rájuk a környezetük. Az amerikai pszichológus, David Elkind az 1960-as években a tinédzserek egocentrikus magatartását el is nevezte, méghozzá képzelt közönség-hatásnak. Mindezzel azt szerette volna leírni, amikor a fiatalok túlértékelik mások figyelmét, ami valójában egy teljesen természetes érzés. A reflektorfény-hatásról mindent összegyűjtöttünk, amit tudnod kell. Görgess!

A reflektorfény-hatás és minden, amit tudni kell róla.

Mi az a reflektorfény-hatás?

Mintegy negyven évvel később, a 2000-es évek elején született meg a reflektorfény-hatás fogalma, ami az amerikai Thomas Gilovich és Kenneth Savitsky pszichológusok nevéhez kötődik. Ők már a felnőttekre vonatkoztatták a jelenséget, de a lényeg valójában ugyanaz: túlbecsülni a környezet felénk irányuló érdeklődését.

„Evolúciós szempontból fontos az ember számára, hogy a közösség hogyan ítéli meg, hiszen egykor eszerint fogadták be vagy éppen vetették ki az egyéneket a társadalomból. Habár ma már individualistább a világ, az ősi indíttatások velünk élnek. Ezért bármilyen életkorban és élethelyzetben felszínre törhet a szorongás azzal kapcsolatban, hogy a külvilág miként vélekedik rólunk – foglalja össze Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Ráadásul mi emberek alapvetően is hajlamosak vagyunk túlértékelni a saját jelentőségünket, ami természetes, hiszen elsősorban mindenki magában gondolkodik. Az viszont már ritkán jut eszünkbe, hogy mások is pontosan így működnek."

A saját kritikus hang az akadály

Mégis sokan aggódunk életünk különféle színterein amiatt, hogy mit gondolnak rólunk, legyen szó az öltözködésünkről, a frizuránkról, a kapcsolatainkról, a viselkedésünkről vagy a döntéseinkről. Mindez olyan helyzeteket teremthet, melyekben a megfelelési kényszer, a szorongás, a belső félelmek irányítanak,(amikről többet is megtudhatsz egy tesztünk segítségével) és megszólalhat a fejünkben a kritikus hang, ami akadályozhat abban, hogy önazonos módon éljünk és cselekedjünk.

„Korántsem mindegy, hogy mekkora méretet öltenek a félelmeink, ahogyan az sem, hogy milyen szinten dolgozik bennünk a megfelelési kényszer. Sokan például azért nem mernek felszólalni a munkahelyükön vagy megnyilvánulni egyéb helyzetekben, mert attól tartanak, hogy nem tesznek eleget a környezet elvárásainak. Azt viszont érdemes kiemelni, hogy az elfogadás érdekében tett őszintétlen és nem énazonos viselkedés inkább behódolásról, alárendelődésről és mások igényeinek kiszolgálásáról szól. Ezzel azonban nem önmagunkat mutatjuk és a döntéseinket sem feltétlenül a saját szükségleteink szerint hozzuk meg" – részletezi a szakpszichológus.