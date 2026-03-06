Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 6., péntek Inez, Leonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jellemvonás

Nem fair: 5 megdöbbentő dolog, ami miatt a szőke nők sikeresebbek és boldogabbak, mint mások

jellemvonás pozitív diszkrimináció szőke
Komáromi Bence
2026.03.06.
Rossz hírünk van, csajok! Nemcsak a filmvásznon, a való életben is előnyből indulnak a világos hajszínű hölgyek. Nemrég ugyanis kiderült, hogy a szőke nők számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek.

Azt gondolod, hogy a hajszínednek nincs köze az életed alakulásához? Pedig de. Kutatások bizonyították, hogy a szőke nők gyakran többet keresnek a barna hajú társaiknál és a férfiak is vonzóbbnak találják őket. Emellett vannak olyan személyiségjegyek, amelyek a legtöbb szőke nőre jellemzőek. Mutatjuk, melyek ezek!

A szőke nők hálásak lehetnek a sorsnak, amiért világos tincsekkel áldotta meg őket
A szőke nők hálásak lehetnek a sorsnak, amiért világos tincsekkel áldotta meg őket
Forrás: Shutterstock

5 jellemvonás, ami sikeresebbé és boldogabbá teszi a szőke nőket

A Yourtango számolt be arról, hogy a szőke hajú hölgyek rendelkeznek néhány olyan tulajdonsággal, amely miatt előnyből indulnak az életben a más hajszínű társaikhoz képest. Bár a hajszín egy véletlenszerű genetikai folyamat eredménye, megdöbbentő, hogy mekkora hatással lehet a tulajdonosa életére. A lap tájékoztatása szerint a friss kutatások bebizonyították, hogy a szőke nők gyakran többet keresnek a többi árnyalat képviselőivel szemben, és a férfiak nagy része őket tartja a zsánerének. Ez a különbség azonban a férfiaknál nem olyan jellemző, mint a csajoknál. Úgyhogy sajnáljuk szőke pasik, de ti ebből most kimaradtok. Lássuk, milyen előnyökkel rendelkeznek a szőke nők!

1. Optimisták

Több kutatás is bizonyította, hogy az optimista emberek tovább élnek. Úgy tűnik, hogy ez a tulajdonság egy valódi szupererőnek számít. A szőke nők pedig általában derűsebbek és pozitívabban tekintenek az életükre és a jövőjükre.

2. Magabiztosak

A lap szerint a szőke nők egyik különleges képessége, hogy jól érzik magukat a bőrükben. Sokkal kevesebbet foglalkoznak a kinézetükkel, mint mások. Emiatt pedig vonzóbbak lehetnek a férfiak számára is. Az pedig csak a hab a tortán, hogy az önbizalom nem csak szexi, hanem nagyon egészséges is a mentális egészség szempontjából.

3. Elbűvölőek

Sztereotípiának tűnhet, de a világos hajszín egy tudatalatti szimpátiát vált ki az emberekből. Gondolj csak három szőke hajú világsztárra és mondd azt, hogy nem elbűvölőek egytől-egyig. Ez nem csak arról szól, hogy vizuálisan szépek, hanem arról, hogy – mint a halak esetében – az emberi szem sokkal jobban preferálja a világos árnyalatokat. A szőke nőket körüllengi egy pozitív kisugárzás, ami azt kiabálja: gyere közelebb, kedvelni fogjuk egymást.

4. Spontánabbak

A barnák általánosságban sokkal komolyabban veszik az életet és a feléjük tartó kihívásokat, mint a szőkék. A lap szakértője szerint az aggódás és a szorongás tönkreteheti a sponteneitást. Ezzel szemben a szőkék általában lazák és szabad szelleműek.

„Ha valaki folyton aggódik, akkor számára a spontán gondolatok egyenlőek a kontroll elvesztésével. Azonban, aki laza és rugalmas, annak a szabadszelleműsége segíthet a kreatív ötletek és a váratlan döntések megvalósításában" – árulta el Barbara Field mentális tréner a lapnak.

5. Társaságkedvelők

A szőke nők általában a társaságok alappillérei. Sokszor hangadók és szívesen beszélgetnek bárkivel. Több olyan kutatás is napvilágot látott, melyek szerint a világos hajszínűek szociálisan érzékenyek és nyíltszívűek, emiatt pedig sok tartós barátsággal rendelkeznek. Ez mondanunk sem kell, hogy pozitív hatással lehet az élet minden területére.

 A hajszín jelentőségéről szóló további cikkeinket itt találod:

A vonzó nők 5 szokása, amik miatt bomlanak utánuk a férfiak

Sok tévhit el arról, hogy valójában mi is vonzza a férfiakat. Egy magára adó, vonzó nő saját életének főszereplője, ami még a harisnyatartónál is igézőbb.

Miért lesz szőke hajú minden színésznő Hollywoodban? Ez a szépségtitok téged is sokkolni fog

Te már elgondolkodtál azon, miért vált a legtöbb híres színésznő szőke hajra? A titok sokkal mélyebb, mint gondolnád. Nézd meg, miért ezt az árnyalatot használják Hollywoodban a leggyakrabban!

Mit üzen a hajszínünk? – A lélek titkos nyelve a tincseinkben

A haj az egyik legintimebb önkifejezési eszköz. Keretbe foglalja az arcot, ott van veled minden pillanatban és csendben, folyamatosan kommunikál. Hajszíned üzenet és manifesztációs eszköz egyszerre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu