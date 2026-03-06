Nem fair: 5 megdöbbentő dolog, ami miatt a szőke nők sikeresebbek és boldogabbak, mint mások

Azt gondolod, hogy a hajszínednek nincs köze az életed alakulásához? Pedig de. Kutatások bizonyították, hogy a szőke nők gyakran többet keresnek a barna hajú társaiknál és a férfiak is vonzóbbnak találják őket. Emellett vannak olyan személyiségjegyek, amelyek a legtöbb szőke nőre jellemzőek. Mutatjuk, melyek ezek!

A szőke nők hálásak lehetnek a sorsnak, amiért világos tincsekkel áldotta meg őket

Forrás: Shutterstock

5 jellemvonás, ami sikeresebbé és boldogabbá teszi a szőke nőket

A Yourtango számolt be arról, hogy a szőke hajú hölgyek rendelkeznek néhány olyan tulajdonsággal, amely miatt előnyből indulnak az életben a más hajszínű társaikhoz képest. Bár a hajszín egy véletlenszerű genetikai folyamat eredménye, megdöbbentő, hogy mekkora hatással lehet a tulajdonosa életére. A lap tájékoztatása szerint a friss kutatások bebizonyították, hogy a szőke nők gyakran többet keresnek a többi árnyalat képviselőivel szemben, és a férfiak nagy része őket tartja a zsánerének. Ez a különbség azonban a férfiaknál nem olyan jellemző, mint a csajoknál. Úgyhogy sajnáljuk szőke pasik, de ti ebből most kimaradtok. Lássuk, milyen előnyökkel rendelkeznek a szőke nők!

1. Optimisták

Több kutatás is bizonyította, hogy az optimista emberek tovább élnek. Úgy tűnik, hogy ez a tulajdonság egy valódi szupererőnek számít. A szőke nők pedig általában derűsebbek és pozitívabban tekintenek az életükre és a jövőjükre.

2. Magabiztosak

A lap szerint a szőke nők egyik különleges képessége, hogy jól érzik magukat a bőrükben. Sokkal kevesebbet foglalkoznak a kinézetükkel, mint mások. Emiatt pedig vonzóbbak lehetnek a férfiak számára is. Az pedig csak a hab a tortán, hogy az önbizalom nem csak szexi, hanem nagyon egészséges is a mentális egészség szempontjából.

3. Elbűvölőek

Sztereotípiának tűnhet, de a világos hajszín egy tudatalatti szimpátiát vált ki az emberekből. Gondolj csak három szőke hajú világsztárra és mondd azt, hogy nem elbűvölőek egytől-egyig. Ez nem csak arról szól, hogy vizuálisan szépek, hanem arról, hogy – mint a halak esetében – az emberi szem sokkal jobban preferálja a világos árnyalatokat. A szőke nőket körüllengi egy pozitív kisugárzás, ami azt kiabálja: gyere közelebb, kedvelni fogjuk egymást.