Miért lesz szőke hajú minden színésznő Hollywoodban? Ez a szépségtitok téged is sokkolni fog

Már nagyon régóta bevett szokás Hollywoodban, hogy a színésznők szőkére festik a hajukat. De miért? A válasz túlmutat trendeken és egyszerű favorizáláson. A divat és filmipar szerint a szőke haj minden arcberendezést szebbé tesz. Nézd meg mit tudunk a titokról!

A szőke haj Hollywood titkos fegyvere.

Forrás: Getty Image

Szőke haj a szebb arcért? Hollywood szerint a szőke haj tompítja az arcvonásokat.

A legtöbb híresség keresztülmegy egy szőke korszakon, de több van emögött egyszerű trendnél.

Mutatjuk, mi a szépségipar és filmipar véleménye.

Hollywood és a szépségipar régóta látványosan preferálja a szőke hajat különösen a női sztároknál. Ennek oka nem csupán az aktuális divat, hanem a vizuális optikai tényezők összessége. A szőke haj egyik legfontosabb előnye, hogy optikailag tompítja az arcvonásokat, lágyítja az éles kontúrokat, csökkenti a kontrasztot a haj és az arc között. Így az összhatás harmonikusabb, könnyedebb.

Kinek áll jól a szőke haj?

Az alapfeltevés szerint szőke hajjal könnyebb gyönyörűnek lenni, mint barna vagy vörös árnyalattal. A világos hajszín kevésbé hangsúlyozza az arc markáns vonásait, így nem szembetűnőek az aránytalan vonások vagy aszimmetrikus különbségek. Ergo, szőke hajjal tompítható egy erős orr, mélyen ülő szem vagy féloldalas arc. Emiatt a szőke haj egyfajta vizuális filterként működik, kiegyensúlyozza azt, amit kell, és összemossa a vonásokat. Filmes és fotós szempontból a szőke haj jobban visszaveri a fényt, így ragyogóbb megjelenést ad viselőjének, és kevésbé emeli ki az arc természetes árnyékait.

Mi a helyzet a barna és vörös hajjal?

A barna, vörös, burgundi, karamell és fekete hajszínek kontrasztot teremtenek az arcon. Ezek az árnyalatok erősebben keretezik az arcot, karakteresebbé teszik a vonásokat és egyedibbé teszik a megjelenést. Ezek nem hátrányok vagy negatívumok, de kevesebb hibát enged meg a viselőjének. Nehezebb kitűnően gyönyörűnek lenni az ilyen mély színnel. Hollywood gyakran nem a karaktert keresi, hanem a könnyen formálható ideált.

Szőke haj, mint szexszimbólum

Hollywood nagyon sok szőke szexszimbólummal büszkélkedhet. Ott van az ikonikus Marilyn Monroe vagy a mostanában felkapott Margot Robbie, Sydney Sweeney és Anya Taylor Joy. Egyiküknek sem a szőke az eredeti hajszíne, de miután így lettek sikeresek, végleg, de legalábbis mostanáig azok maradtak.