A tavaszi nap-éj egyenlőség misztikuma – Milyen varázslat történik velünk ilyenkor?

Minden év március 20–21. környékén a csillagok, a Nap és a Föld ritmusa tökéletes egyensúlyba kerül. A tavaszi nap-éj egyenlőség idején a nappal és az éjszaka hossza megegyezik, a fény és a sötétség egyenlő arányban osztozik a világon. Ez a pillanat nem csupán csillagászati jelenség, hanem spirituális kapu is: a természet ébredezik, a lelkek megújulnak, és a világ új ciklusba lép.

A tavaszi nap-éj egyenlőség idején a természet és a fény új ciklusa kezdődik.

A természet és a fény ébredése a tavaszi nap-éj egyenlőség idején

A Föld ilyenkor feléled hosszú téli álmából. A rügyek duzzadnak, a fák virágzásnak indulnak, a mezőkön kikelt magvak új életre kelnek. A napfény erősebbé válik, és az ébredő természet bősége a termékenység ígéretét hordozza. Az ősi kultúrák mind ezt az időpontot választották az újévi, termékenységi és tisztulási rituálékhoz: a fény győzelmét ünnepelték a sötétség felett, és a természettel való harmonikus kapcsolatot erősítették.

Természetesen babonák is kapcsolódtak hozzá: ilyenkor lehetett leginkább levenni a rontást – tűzgyújtás és körtánc, közös étkezés és mulatozás, jóslás és varázslás része volt az esti ünneplésnek.

Ostara – az ősi tavaszünnep

Az Ostara az ősi kelta tavaszünnep, angolszász megfelelője az Eostre, a nap-éj egyenlőséghez kapcsolódik, március 19. és 21. közé esik, az igazi tavasz első napját jelölve. A kereszténység ezt az ünnepet Jézus feltámadásának szimbolikájával kötötte össze.

Az Ostara ünnepe különösen nagy jelentőséggel bírt a fiatal nők és asszonyok számára, akik ezen a napon különféle termékenységi rituálékban vettek részt. Tápláló, szimbolikusan megáldott ételeket – mint a tojás, gyümölcsök és zöldségek – fogyasztottak, amelyekről úgy tartották, hogy erősítik az életenergiát és a fogamzóképességet. Emellett a szépség és a fiatalság megőrzése is kiemelt szerepet kapott: hajukat virágokkal díszítették, testüket pedig gyógynövényes főzetekkel tisztították, így kapcsolódva az ünnep termékenységi és megújulási szimbolikájához.

Az Ostara hiedelemvilágához tartozik a nyúl, a szaporaság jelképe, valamint a tojás, az új élet megtestesülése. Az ünnepi rituálék része volt a tűzgyújtás, a színes tojások készítése és elrejtése.